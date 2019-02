Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



NEW HORIZONS

Der detailreichste Blick auf 2014 MU69



Die NASA-Sonde New Horizons hat die detailreichsten Bilder des Kuipergürtel-Objekts 2014 MU69 zur Erde gefunkt. Sie entstanden nur wenige Minuten bevor die Sonde den geringsten Abstand zu 2014 MU69 erreicht hatte. Es war unklar, ob diese Aufnahmen überhaupt gelingen würden, doch schaute New Horizons offenbar genau in die richtige Richtung.





Dieses detaillierteste Bild von 2014 MU69 entstand nur 6,5 Minuten bevor die Sonde ihre geringste Entfernung zu dem Objekt erreicht hatte. Es wurde aus neun Einzelbildern zusammengesetzt, jedes Bild wurde 0,025 Sekunden belichtet. [ Großansicht

Die am Freitag vorgestellten Bilder stellten ein sogenanntes "Stretch Goal" dar, also ein sehr ambitioniertes Ziel, von dem man nicht unbedingt erwarten konnte, dass es tatsächlich auch erreicht werden wird. Wichtig für das Gelingen der Aufnahmen von 2014 MU69 aus einem möglichst geringen Abstand war nämlich eine exakte Ausrichtung der Sonde New Horizons zu dem Kuipergürtel-Objekt, was wiederum eine genaue Kenntnis der Position von Sonde und 2014 MU69 erforderlich machte.

Nun hat New Horizons die bislang an Bord der Sonde gespeicherten Rohdaten dieser "Stretch-Goal"-Aufnahmen am frühen Morgen des 1. Januar 2019 zur Erde gefunkt - und offenbar hat alles genauso geklappt, wie das Team gehofft hatte. Die Bilder zeigen das Kuipergürtel-Objekt mit einer Auflösung von 33 Metern pro Bildpunkt und erlauben damit einen einmaligen Blick auf die Oberflächenstruktur des Brockens.

"Treffer!", freute sich Alan Stern vom Southwest Research Institute und der verantwortliche Wissenschaftler der Mission. "Um diese Bilder zu bekommen, mussten wir genau wissen, wo sich der winzige Ultima und New Horizons befinden und dies während sie sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50.000 Kilometern pro Stunde im dunklen Licht des Kuipergürtels weit jenseits der Plutobahn aneinander vorüberbewegen. Diese Beobachtungen waren deutlich schwieriger als während des Vorüberflugs an Pluto im Jahr 2015."

Die Stretch-Goal-Beobachtungen waren, so Stern, ein Risiko, "da auch die Möglichkeit bestand, dass wir nur einen Teil von Ultima oder gar nichts auf den Bildern sehen werden, da das Blickfeld der Kamera sehr klein ist." Doch das Wagnis hat sich gelohnt und die nun vorliegenden Bilder liefern den Wissenschaftlern ganz neue Blicke auf die fernste Welt im Sonnensystem, die jemals detaillierter erforscht wurde.

Interessant für das Team sind vor allem die zahlreichen Oberflächenstrukturen, die auf den früheren Bildern so genau nicht zu erkennen waren. So rätseln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwa darüber, um was es sich bei den ungefähr kreisförmigen Flecken handelt: Es könnten Einschlagkrater sein oder Bereiche, wo sich der Untergrund abgesenkt hat oder es könnte ganz andere Erklärungen für sie geben.

Die neuen Bilder von New Horizons dürften die bestaufgelösten Aufnahmen sein, die die Sonde während ihrer Mission gemacht hat: Schließlich flog sie deutlich näher an 2014 MU69 vorüber als an Pluto. Das Kuipergürtel-Objekt mit der offiziellen Bezeichnung 2014 MU69 hat vom New-Horizons-Team den Namen "Ultima Thule" erhalten. Die Übertragung der Daten wird noch bis ins nächste Jahr andauern. New Horizons ist aktuell rund 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.