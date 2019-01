Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



2014 MU69

Rötlicher Schneemann im äußeren Sonnensystem



Die ersten Daten der NASA-Sonde New Horizons lieferten faszinierende Details über die eigentümliche Welt des Kuipergürtel-Objektes 2014 MU69: Der Brocken entstand offenbar in der Frühphase des Sonnensystem durch den Zusammenstoß von zwei Körpern. Bis heute hat er die Gestalt eines Schneemanns. Die Farbe ähnelt der anderer Kuipergürtel-Objekte.





Das Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 in der ersten vorliegenden Farbaufnahme - eine Kombination der Daten zweier Instrumente. Das Bild entstand aus einer Entfernung von 137.000 Kilometern.

Nun liegen sie vor, die ersten Daten, die die NASA-Sonde New Horizons bei ihrem Vorüberflug am Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 am frühen Morgen des 1. Januar 2019 aufgezeichnet hat. Sie waren in den vergangenen Tagen zur Erde übermittelt worden. Aktuell kommen keine weiteren Daten hinzu, da sich New Horizons - von der Erde aus betrachtet - direkt hinter der Sonne befindet. Die Übertragung soll am 10. Januar fortgesetzt werden und wird dann etwa 20 Monate dauern. Wegen der großen Entfernung sind nur sehr geringe Datenraten möglich.

"Die erste Erkundung eines kleinen Kuipergürtel-Objekts und die Erkundung des entferntesten Objekts überhaupt in der Geschichte ist nun Geschichte", so Alan Stern vom Southwest Research Institute, der verantwortliche Wissenschaftler der Mission. "Aber die Auswertung praktisch aller Daten liegt noch vor uns. Die Mitglieder des Wissenschaftsteams können es kaum erwarten, sich diesem Datenschatz zu widmen."

New Horizons war am frühen Morgen des Neujahrstages in einem Abstand von nur 3500 Kilometern am Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 vorübergeflogen - und dies mit einer Geschwindigkeit von über 51.000 Kilometern pro Stunde. Das stellte erhebliche Anforderungen an die Ausrichtung der Kameras und Instrumente während der Passage. Doch hat offenbar alles geklappt, wie die ersten Daten zeigen, die gestern und vorgestern auf zwei Pressekonferenzen vorgestellt worden sind.

2014 MU69 ähnelt danach einem Schneemann, besteht also aus zwei unterschiedlich großen Komponenten, die fest miteinander verbunden sind. Das New-Horizons-Team bezeichnet 2014 MU69 als "Ultima Thule" und die beiden Komponenten des Brockens als "Ultima" und "Thule". Vermutlich ist das Objekt in der Frühphase des Sonnensystems entstanden, als sich die beiden Einzelkomponenten berührt und verbunden haben.

Die größere Komponente ("Ultima") hat einen Durchmesser von 19 Kilometern, die kleinere ("Thule") einen Durchmesser von 14 Kilometern. In den ersten Daten finden sich keinerlei Hinweise auf Ringe oder größere Monde und auch kein Indiz für eine Atmosphäre. Die Farbe von 2014 MU69 entspricht der anderer Objekte des Kuipergürtels, die man durch teleskopische Beobachtungen bestimmt hat. Beide Teile haben praktisch die gleiche Farbe und erscheinen rötlich.

Ein detaillierter Blick auf einen so ursprünglichen Körper wie 2014 MU69 verrät den Astronomen auch einiges über die Vorgänge in der Entstehungszeit des Sonnensystems, in der größere Objekte durch den Zusammenstoß und die Verschmelzung zahlreicher kleinerer Objekte entstanden sind. Im Gegensatz zu den Kometen, die regelmäßig ins innere Sonnensystem kommen, sind die Objekte des Kuipergürtels noch weitgehend im "Originalzustand" und unbeeinflusst beispielsweise von den Folgen der Sonneneinstrahlung.