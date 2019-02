Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



2014 MU69

Neue Bilder deuten auf andere Form hin



Neue Bilder der NASA-Sonde New Horizons lieferten jetzt Hinweise auf eine Form des Kuipergürtel-Objekts 2014 MU69, die deutlich von der eines Schneemanns abweicht. Aufnahmen, die unmittelbar nach dem Vorüberflug entstanden, sprechen für ein eher flaches Aussehen von 2014 MU69. Jetzt rätselt man darüber, wie ein solches Objekt überhaupt entstehen konnte.





So entwickelte sich die Ansicht über das Aussehen des Kuipergürtel-Objekts 2014 MU69: Oben die erste Einschätzung, unten das aktuelle Modell. Die blauen Linien geben den Bereich der Unsicherheit wieder. Rot eingetragen ist die Rotationsachse. [







Blick zurück auf 2014 MU69 aus einer Entfernung von 8862 Kilometern. Die Ansicht ist eine Kombination aus zehn Einzelbildern. So entwickelte sich die Ansicht über das Aussehen des Kuipergürtel-Objekts 2014 MU69: Oben die erste Einschätzung, unten das aktuelle Modell. Die blauen Linien geben den Bereich der Unsicherheit wieder. Rot eingetragen ist die Rotationsachse. [ Großansicht Blick zurück auf 2014 MU69 aus einer Entfernung von 8862 Kilometern. Die Ansicht ist eine Kombination aus zehn Einzelbildern.

Eine neue, am vergangenen Freitag vorgestellte Bildsequenz, zeigt einen Blick der NASA-Sonde New Horizons auf das Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 unmittelbar nach dem Vorüberflug am frühen Morgen des 1. Januar 2019. Die Bilder entstanden etwa zehn Minuten nachdem die Sonde ihren geringsten Abstand von dem Objekt erreicht hatte und stellen die letzten Aufnahmen dar, die New Horizons von 2014 MU69 gemacht hat.

Natürlich sind dies nicht die letzten Aufnahmen, die New Horizons von 2014 MU69 zur Erde übermitteln wird, aber in der zeitlichen Sequenz der Bilder, die während des Vorüberflugs gemacht wurden, handelt es sich um die letzten Ansichten. New Horizons war mit einer Geschwindigkeit von über 50.000 Kilometern pro Stunde an dem Kuipergürtel-Objekt vorübergeflogen. Die Daten wurden zunächst an Bord gespeichert und werden nun zur Erde übermittelt. Die Übertragung wird bis weit ins nächste Jahr hinein andauern. Wegen der großen Entfernung sind nur sehr geringe Datenraten möglich.

"Das ist wirklich eine unglaubliche Sequenz von Bildern, aufgenommen von einer Sonde, die eine kleine Welt in mehreren Milliarden Kilometern Entfernung von der Erde erforscht", freute sich Alan Stern vom Southwest Research Institute, der leitende Wissenschaftler der New-Horizons-Mission. "Noch nie wurde so etwas von einer Raumsonde aufgezeichnet."

Die Aufnahmen liefern interessante neue Hinweise auf das Aussehen des Objekts, das das New-Horizons-Team als "Ultima Thule" bezeichnet. Nach der bisherigen Vorstellung ähnelt es einem Schneemann, bestehend aus zwei ungefähr kugelförmigen Komponenten - "Ultima" und "Thule" genannt. Eine gründlichere Analyse der neuen Bilder und eine detaillierte Auswertung von Daten aus der Anflugphase lassen daran aber nun Zweifel aufkommen.

So konnte man auf den Bildern Bereiche von 2014 MU69 identifizieren, die nicht von der Sonne beschienen waren, aber dadurch zu erkennen sind, dass sie Sterne im Hintergrund verdecken. Mit diesen Informationen ergibt sich nun eine neue Form des Objekts: Die beiden Komponenten sind danach nicht etwa kugelförmig, sondern ähneln einem dicken Pfannkuchen bzw. einer eingedrückten Walnuss.

"Unsere Vorstellung von Ultima Thule basierte auf einer begrenzten Anzahl von Bildern, die rund um den Vorüberflug übermittelt worden waren", so Stern. "Durch den Blick auf mehr Bilder hat sich unsere Vorstellung deutlich verändert. Ultima Thule ist flacher, in etwa wie ein Pfannkuchen. Aber viel wichtiger ist, dass es durch die neuen Bilder ein neues wissenschaftliches Problem gibt, nämlich die Frage, wie ein solches Objekt überhaupt entstehen konnte. Wir haben so etwas noch nie auf einer Bahn um die Sonne gesehen."

Durch die hohe Geschwindigkeit des Vorüberflugs ist es nicht einfach, auf den Aufnahmen die genaue Form von 2014 MU69 zu erkennen. "Die neuen Bilder zeigen aber klar, dass Ultima und Thule sehr viel flacher sind, als man ursprünglich gedacht hatte", meinte Hal Weaver vom Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University, der Projektwissenschaftler der Mission. "Dies wird zweifellos zu neuen Theorien über die Entstehung von Planetesimalen im frühen Sonnensystem führen." Als Planetesimale bezeichnen Astronomen die ersten größeren Brocken, die sich im Sonnensystem gebildet haben und aus denen sich später die größeren Objekte formten.