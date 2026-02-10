Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

GRAVITATIONSWELLEN

Eine neuartige Laserquelle für das Einstein-Teleskop

Mit dem Einstein-Teleskop soll in Europa ein Gravitationswellen-Observatorium der nächsten Generation entstehen. Wichtige Schlüsseltechnologien dafür werden an der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ETpathfinder in Maastricht auf Herz und Nieren getestet. Dazu gehört auch eine neuartige Laserquelle aus Hannover. Diese wurde jetzt erstmals in den Gesamtsystem integriert.



Forschende bauen die Laserquelle aus Hannover am neuen Standort bei ETpathfinder auf. [ Forschende bauen die Laserquelle aus Hannover am neuen Standort bei ETpathfinder auf. [ Großansicht Forschende des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) und der Leibniz Universität Hannover haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine hochpräzise Laserquelle für die nächste Generation der Gravitationswellen-Detektoren entwickelt. 2024 transferierten sie die Technologie aus dem Hannoveraner Labor an das Testzentrum ETpathfinder in Maastricht, bauten es in der neuen Reinraumumgebung auf und führten zahlreiche Tests durch. Nun hat das Team einen wichtiger Meilenstein erreicht, denn es hat die Laserquelle erneut versetzt, damit ihr Licht erstmals im Vakuumsystem des Großexperiments ETpathfinder zirkulieren und mit optischen Komponenten gekoppelt werden kann. Die Forschenden werden das Lasersystem weiteren Tests unterziehen. Ziel ist die vollständige Einbindung in das Großexperiment mit den entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die die hochpräzisen Messungen des geplanten europäischen Einstein-Teleskops ermöglichen werden. "Damit kommen wir der finalen Integration unserer Hannoveraner Laserquelle in den ETpathfinder einen Schritt näher“, sagt Nicole Knust, Doktorandin am AEI in der Arbeitsgruppe Laser und gequetschtes Licht. "Wir haben das Licht unserer Laserquelle in einen optischen Resonator, eine Art Lichtspeicher und -filter, im Vakuumsystem eingespeist. Damit werden wir im nächsten Schritt das Laserlicht noch einmal verbessern, also präziser abstimmen können." Anzeige Gravitationswellen-Detektoren der dritten Generation – wie das Einstein-Teleskop in Europa und der Cosmic Explorer in den USA – unterscheiden sich in einigen Aspekten deutlich von den heutigen Instrumenten und erfordern den Einsatz ganz neuer Technologien. Dazu gehören neue Laserquellen mit veränderten Wellenlängen: Die am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und an der Leibniz Universität Hannover entwickelte Laserquelle erzeugt hochpräzises, infrarotes Laserlicht mit einer Wellenlänge von 1550 Nanometern und einer Leistung von bis zu 10 Watt. "Am ETpathfinder können wir unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von Laserquellen für irdische Gravitationswellen-Detektoren weiter ausbauen", erklärt Benno Willke, der die Arbeitsgruppe Laser und gequetschtes Licht leitet. "Das ist eine hervorragende Vorbereitung für unsere Beiträge zum Einstein-Teleskop und Cosmic Explorer, den Detektoren der dritten Generation auf der Erde." ETpathfinder ist eine Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur in Maastricht, die von einer Kollaboration aus mehr als zwanzig Forschungseinrichtungen aus sieben europäischen Ländern betrieben wird. Sie ermöglicht es Forschenden gemeinsam an einem Ort für das Einstein-Teleskop erforderliche innovative Technologien zu entwickeln und zu testen und ihre Kompatibilität zu untersuchen. Eine neuartige Laserquelle für das Einstein-Teleskop. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Einstein-Teleskop: Laserlicht für Gravitationswellen-Detektor der dritten Generation - 10. Juli 2024

