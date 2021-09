Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



PERSEVERANCE

Wohl längere Zeit Wasser im Jezero-Krater



Der NASA-Marsrover Perseverance hat inzwischen zwei Gesteinsprobe genommen. Eine erste Begutachtung des Gesteins spricht dafür, dass es früher lebensfreundliche Bedingungen in dieser Region des Roten Planeten gegeben haben könnte. Insbesondere scheint sich die Vermutung zu bestätigen, dass es im Jezero-Krater längere Zeit feucht war.





Der Stein "Rochette" mit zwei Bohrlöchern.

Zwei Gesteinsproben hat der NASA-Marsrover Perseverance inzwischen auf dem Roten Planeten genommen. Ende der letzten Woche hat das Team nun erste Ergebnisse der Untersuchung des "Rochette" getauften Steins vorgestellt, von dem die beiden Proben stammen: "Es sieht ganz danach aus, als würden das Gestein auf eine potentiell lebensfreundliche Umgebung hindeuten", so Ken Farley vom California Institute of Technology, der Projektwissenschaftler der Mission. "Entscheidend dafür ist, dass es hier wohl einmal für längere Zeit Wasser gegeben hat."

Bei dem angebohrten Stein dürfte es sich um Basaltgestein handeln, das eventuell durch fließende Lava entstanden ist. Der vulkanische Ursprung und kristalline Einschlüssen im Gestein könnten dem Team auch bei der genaueren Datierung helfen. Durch die Analyse mehrerer Gesteinsproben hofft das Team, eine Art Chronologie der Geschichte des Jezero-Kraters erstellen zu können.

Von besonderem Interesse ist dabei die Phase, in der der Krater mit Wasser gefüllt war. Hier lieferten nun Salze, die in dem Gestein entdeckt wurden, Hinweise auf eine vermutlich länger andauernde feuchte Periode. Man hatte bereits vermutet, dass der Jezero-Krater einst mit Wasser gefüllt war, doch war unklar, wie lange diese Phase gedauert hat. Es hätte sich nämlich auch um eine kurze Überflutung handeln können, so dass nach wenigen Jahrzehnten alles wieder trocken war.

Doch die Veränderungen in dem Stein, aus dem die ersten Proben genommen wurden, sowie weitere Untersuchungen in der Umgebung deuten darauf hin, dass Wasser hier für einen längeren Zeitraum vorhanden gewesen sein muss. Zwar lässt sich aktuell noch nicht sagen, ob dies für einige zehntausend Jahre oder gar für einige Millionen Jahre der Fall war, doch sind die Forscherinnen und Forscher zuversichtlich, dass die Umweltbedingungen zumindest für gewisse Zeit für Mikroorganismen geeignet gewesen sein sollten.

"Die gesammelten Proben sind für eine künftige Untersuchung in Laboratorien auf der Erde von großem Wert", unterstreicht auch Mitch Schulte, der Programm-Wissenschaftler am NASA-Hauptquartier in Washington. "Vielleicht werden wir einmal in der Lage sein, diese Gesteinsproben entsprechend der Umweltbedingungen chronologisch einzuordnen. Dies wird uns dann dabei helfen, die Frage nach der längeren Existenz von flüssigem Wasser auf dem Mars zu beantworten."