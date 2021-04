Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



INGENUITY

Der erste Flug auf einem anderen Planeten



Heute könnte auf dem Mars Luft- und Raumfahrtgeschichte geschrieben werden: Erstmals soll am Vormittag ein von Menschen gebautes Flugobjekt kontrolliert von der Oberfläche eines anderen Planeten abheben und sicher wieder landen. Ob dieser historische Erstflug geklappt hat, wird sich am frühen Nachmittag herausstellen. Siehe dazu unsere Aktualisierung am Ende des Artikels.





Der Marshubschrauber Ingenuity soll heute erstmals abheben (künstlerische Darstellung).

Es wird nur ein kleiner Hüpfer sein, doch auch der erste Flug der Gebrüder Wright mit dem ersten von einem Motor angetriebenen Flugzeug dauerte nur einige Sekunden: Im Falle des Mars-Hubschraubers Ingenuity werden es 30 Sekunden sein, in denen der Hubschrauber in einer Höhe von rund drei Metern über der Marsoberfläche schweben und dann sicher wieder landen soll. Der 1,8 Kilogramm schwere Mars-Hubschrauber war Mitte Februar zusammen mit dem Marsrover Perseverance im Jezero-Krater des Mars gelandet.

Der Hubschrauber ist ein Technologieexperiment und hat nichts mit der eigentlichen Mission des Rovers zu tun, die nach Abschluss der Flugversuche beginnen wird. Der Erstflug war eigentlich bereits für die Woche nach Ostern Woche geplant, musste aber wegen eines Problems mit der Flugsoftware verschoben werden. Ein Update hat nun mögliche Fehler beseitigt, so das der Erstflug am heutigen Vormittag stattfinden soll. Erste Ergebnisse werden von der NASA ab etwa 12.15 Uhr MEZ erwartet.

Die Bedingungen zum Fliegen auf dem Roten Planeten sind nicht unproblematisch: Die Dichte der Marsatmosphäre beträgt nur ein Prozent der Dichte der Erdatmosphäre. Zudem muss der Hubschrauber und dessen Komponenten auch die extremen Temperaturschwankungen auf dem Planeten aushalten. Das Temperaturen können hier in der Nacht auf minus 90 Grad Celsius fallen, was für die Bordelektronik kritisch sein kann, so dass diese kontinuierlich geheizt werden muss.

Während des ersten Fluges soll der Hubschrauber lediglich für etwa 30 Sekunden in einer Höhe von drei Metern über dem Boden schweben. Wenn dies gelingt, wird sich nach Auswertung aller Daten in den kommenden Tagen zeigen, wie die nächsten Flüge aussehen werden. Möglich wären weitere, auch etwas längere Flüge. Für die Flugerprobung ist insgesamt ein Zeitraum von etwa einem Monat angesetzt, dann soll sich Perseverance zu seiner eigentlichen Mission aufmachen. Der Hubschrauber ist zur Datenübertragung auf die Nähe des Marsrovers angewiesen.

Aktualisierung (13.00 Uhr MESZ): Der Erstflug ist geglückt: Die Daten und erste Bilder zeigen, dass der kurze Flug wie geplant absolviert wurde. Auf einem ersten Foto von Ingenuity ist ein Blick auf die Marsoberfläche und der Schatten des Hubschraubers zu sehen. Auch der Rover Perseverance konnte den kurzen Flug beobachten und schickte Bilder.

Für heute ist noch eine Pressekonferenz geplant, auf der weitere Details über den ersten Flug und die weiteren Pläne erwartet werden.