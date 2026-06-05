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SCOUT

SOVA-S soll die Dynamik der oberen Atmosphäre erforschen

Ab 2030 soll der Kleinsatellit SOVA-S die Dynamik der oberen Atmosphäre erforschen. Der Missionsvorschlag, an dem auch deutsche Universitäten beteiligt sind, setzte sich jetzt gegen mehrere konkurrierende Projekte durch und soll im Rahmen des Scout-Programms der europäischen Weltraumorganisation ESA realisiert werden.



Die ESA-Scout-Mission SOVA-S. Die Abkürzung steht für "Satellite Observation of Waves in the Atmosphere – Scout". [ Die ESA-Scout-Mission SOVA-S. Die Abkürzung steht für "Satellite Observation of Waves in the Atmosphere – Scout". [ Großansicht Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat den Weg für die Satellitenmission SOVA-S (Satellite Observation of Waves in the Atmosphere – Scout) frei gegeben. Das Earth Observation Programme Board der ESA beschloss am 20. Mai 2026 die Umsetzung der Mission, die ab 2030 die Dynamik der oberen Atmosphäre erforschen wird. SOVA-S setzte sich im Auswahlverfahren gegen mehrere konkurrierende Vorschläge durch und wird als vierte Mission im ESA-Scout-Programm realisiert. Die Mission steht unter der Leitung des tschechischen Raumfahrtunternehmens OHB Czechspace. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie der Universitäten Augsburg und Greifswald tragen entscheidend zum Erfolg des Projekts bei. Im Mittelpunkt der Mission stehen sogenannte atmosphärische Schwerewellen. Diese Wellen entstehen unter anderem durch Gewitter, Gebirge oder Windscherungen und beeinflussen die Zirkulation der Atmosphäre bis in Höhen von mehr als 100 Kilometern. Mit einem Messverfahren wird SOVA-S zweidimensionale Aufnahmen von Hydroxyl-Emissionen (OH) erfassen und daraus globale Temperaturfelder in der oberen Mesosphäre ableiten. Die gewonnenen Daten sollen helfen, grundlegende Prozesse der Atmosphäre besser zu verstehen. Anzeige Schwerewellen sind ein wesentlicher Grund dafür, dass die Temperaturen über dem Sommerpol in rund 80 bis 90 Kilometern Höhe deutlich niedriger sind als über dem Winterpol – obwohl dort dauerhaft die Sonne scheint. Eine Schlüsselrolle bei der wissenschaftlichen Vorbereitung spielte Prof. Dr. Christian von Savigny vom Institut für Physik der Universität Greifswald. Er leitete das wissenschaftliche Expertengremium, das den Missionsantrag während des Auswahlverfahrens begleitete. "Wir freuen uns riesig über die Auswahl der Mission SOVA-S, die ab 2030 für mindestens zwei und hoffentlich fünf Jahre eine kontinuierliche und globale Beobachtung von Schwerewellen in der oberen Mesosphäre ermöglichen wird“, sagt von Savigny. Die wissenschaftliche Gesamtverantwortung für die Mission liegt bei Prof. Dr. Michael Bittner und Dr. Sabine Wüst von der Universität Augsburg. Mit einem Gesamtbudget von maximal 35 Millionen Euro und einer Entwicklungszeit von nur drei Jahren zählen ESA-Scout-Missionen zu den besonders innovativen und effizient umgesetzten Raumfahrtprojekten Europas. SOVA-S wird einen wichtigen Beitrag zur Atmosphärenforschung leisten und zugleich die Sichtbarkeit deutscher Forschung in der europäischen Raumfahrt stärken. SOVA-S soll die Dynamik der oberen Atmosphäre erforschen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

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