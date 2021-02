Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



MARS 2020

Rover Perseverance ist auf dem Mars



Es waren spannende sieben Minuten, doch schließlich kam die erlösende Meldung: Touchdown confirmed. Die technisch aufwendige Landung des jüngsten Rovers der NASA auf dem Roten Planeten war geglückt. Kurze Zeit später schickte Perseverance bereits erste Bilder vom Mars zur Erde. In den kommenden Wochen werden nun alle Instrumente gründlich getestet.





Die ersten Bilder, die der Marsrover Perseverance zur Erde gefunkt hat, auf den Bildschirmen im Kontrollzentrum der NASA. [ Die ersten Bilder, die der Marsrover Perseverance zur Erde gefunkt hat, auf den Bildschirmen im Kontrollzentrum der NASA. [ Großansicht

Auch die dritte Marsmission der Saison 2020 hat erfolgreich den Roten Planeten erreicht: Der NASA-Marsrover Perseverance landete gestern Abend sicher im Jezero-Krater. Das rund eine Tonne schwere rollende Laboratorium soll mehr über die Vergangenheit des Mars herausfinden, die vermutlich lebensfreundlicher war als die Gegenwart. Manche hoffen sogar, dass Perseverance zumindest den Grundstein für eine Antwort auf die Frage legen kann, ob es auf dem Mars einmal Leben gegeben hat oder sogar noch gibt.

Obgleich das Landeverfahren schon beim Marsrover Curiosity vor achteinhalb Jahren zum Einsatz kam, warteten das Team und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt gespannt auf die Meldung vom Roten Planeten, dass die Landung geglückt ist. Perseverance sollte nämlich in einem vergleichsweise anspruchsvollen Gelände landen, so dass eine neue autonome Steuerung sicherstellen musste, dass der angeflogene Landeplatz auch sicher ist. All dies klappte aber offenbar problemlos - die "sieben Minuten des Schreckens", mit denen die NASA die Zeit vom Eintritt in die Marsatmosphäre bis zur Landung mit einem Skycrane beschreibt, liefen wie im Bilderbuch ab. Schließlich meldete das Kontrollzentrum "Touchdown confirmed" und der Rover übermittelte nur wenige Minuten später erste Fotos der beiden Hazard Cameras.

Der rund 45 Kilometer durchmessende Jezero-Krater war vor rund 3,5 Milliarden Jahren einmal mit Wasser gefüllt und verfügte über ein kleines Flussdelta. Wenn es auf dem Mars also einmal Leben gab, dann könnte es an einem genau solchen Ort zu finden gewesen sein. Perseverance soll nun nach Spuren dieses Lebens suchen und auch Bodenproben für eine spätere Analyse auf der Erde sammeln. Die Probenbehälter könnten Anfang des nächsten Jahrzehnts zur Erde zurückgebracht werden.

Bevor der Rover Perseverance aber mit seiner eigentlichen Aufgabe beginnt, sollen in den kommenden Wochen zunächst alle Instrumente an Bord einer gründlichen Prüfung unterzogen werden. Anschließend sind dann noch Flugtests mit dem kleinen "Marshubschrauber" Ingenuity geplant, der am Bauch von Perseverance zum Mars gereist ist. Mit dieser experimentellen Drohne will man testen, ob Fliegen in der Marsatmosphäre so funktioniert, wie man sich das der Theorie nach vorstellt.

In den nächsten Tagen dürften noch weitere Bilder von der Landung des Rovers und erste Aufnahmen von der Landestelle veröffentlicht werden. Ein Rückblick auf den Abend der Landung findet sich in unserem Landelog.