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ARTEMIS

ESA-Astronaut Parmitano wird Pilot von Artemis III

Die NASA hat gestern die Besatzung für die Artemis-III-Mission vorgestellt, zu der auch der italienische ESA-Astronaut Luca Parmitano als Pilot gehören wird. Die ESA unterstützt diesen Testflug in der Erdumlaufbahn zudem mit dem dritten europäischen Servicemodul. Ziel von Artemis III soll es sein, die Rendezvous- und Andockfähigkeiten im Vorfeld künftiger Mondlandemissionen zu testen.



Die für die Mission Artemis III vorgesehene Besatzung: Andre Douglas (von links), Luca Parmitano, Randy Bresnik und Frank Rubio. [ Die für die Mission Artemis III vorgesehene Besatzung: Andre Douglas (von links), Luca Parmitano, Randy Bresnik und Frank Rubio. [ Großansicht Eigentlich sollte die Mission Artemis III nach über 50 Jahren wieder Menschen zum Mond bringen. Doch im Frühjahr entschied man bei der amerikanischen Weltraumagentur NASA, dass es zunächst noch eines Technologietests im Erdorbit bedarf, bevor die eigentliche Mondlandung angegangen wird. Gestern nun hat die NASA die Besatzung der Artemis-III-Mission bekannt gegeben, zu der der NASA-Astronaut und Kommandant Randy Bresnik, der ESA-Pilot Luca Parmitano sowie die NASA-Astronauten Frank Rubio und Andre Douglas gehören werden. Der NASA-Astronaut Bob Hines wurde zudem als Ersatzmann benannt. Die Besatzung wird nun ein spezielles Trainingsprogramm absolvieren, um sich mit den Systemen des Raumschiffs Orion sowie mit der Bedienung der für die Mondlandung vorgesehenen Landeausrüstung vertraut zu machen und sich so auf eine Reihe anspruchsvoller Tests im Vorfeld der ersten Mondlandemission vorzubereiten. Parmitano ist ein ESA-Astronaut aus Italien, der im Rahmen der beiden Langzeitmissionen "Volare" und "Beyond" zur Internationalen Raumstation insgesamt 366 Tage im Weltraum verbracht hat. Während dieser Missionen unterstützte er Hunderte von Experimenten, führte sechs Außenbordeinsätze mit einer Gesamtdauer von mehr als 30 Stunden durch und wurde Kommandant der Station. Seit seiner Rückkehr zur Erde ist er als Verbindungsmann der ESA im Johnson Space Center der NASA in Houston tätig, ist als "CapCom" für den direkten Funkkontakt zu den Astronauten zuständig und bildet ESA-Astronauten für Außenbordeinsätze und Roboteroperationen aus. Im vergangenen Jahr nahm Parmitano am "Underway Recovery Test 12" der NASA vor der Küste Kaliforniens teil, um die Wasserung und Bergung von Artemis-Astronauten aus einem originalgetreuen Modell des Orion-Raumschiffs zu simulieren. Anzeige Bevor er dem europäischen Astronautenkorps beitrat, wurde Parmitano 2007 von der italienischen Luftwaffe als Testpilot ausgewählt. Er absolvierte eine Ausbildung zum Versuchsflieger an der EPNER, der französischen Testpilotenschule in Istres. Parmitano wurde im Vorfeld seiner Beyond-Mission im Jahr 2019 zum Oberst der italienischen Luftwaffe befördert. Er hat mehr als 2000 Flugstunden absolviert, ist für mehr als 20 Typen von Militärflugzeugen und Hubschraubern qualifiziert und hat über 40 Flugzeugtypen geflogen. Seine technischen Fähigkeiten als Testpilot werden während der Artemis-III-Mission erneut auf die Probe gestellt. "Artemis III wird die Grenzen des Raumfahrzeugbetriebs im Orbit erweitern. Die Ernennung des ESA-Astronauten Luca Parmitano zum Piloten spiegelt die Tiefe des europäischen Fachwissens im Bereich der bemannten Raumfahrt wider und stützt sich auf seine umfangreiche operative Erfahrung in Hochdrucksituationen", sagte Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA. "Gleichzeitig wird das Europäische Servicemodul der ESA erneut die entscheidenden Funktionen bereitstellen, die Orion antreiben, und damit die beständige Rolle Europas im Herzen des Artemis-Programms unter Beweis stellen. Die heutige Nachricht aus Houston ist eine eindrucksvolle Anerkennung der Rolle der ESA bei der Ermöglichung der Rückkehr der Menschheit zum Mond – und ein wichtiger Fortschritt in unserer Partnerschaft mit der NASA. Die Europäer können stolz darauf sein, Teil dieser spannenden Reise zu sein." "Heute machen wir einen weiteren mutigen Schritt auf dem Weg der Menschheit zurück zum Mond und bauen dabei auf dem außergewöhnlichen Fundament auf, das die Besatzung von Artemis II gelegt hat", sagte NASA-Administrator Jared Isaacman. "Ihre Leistungen haben die weltweite Begeisterung für die Erforschung des Weltraums neu entfacht, und nun übergeben sie den Staffelstab an das Artemis-III-Team: Randy, Luca, Frank und Andre. Artemis III wird die Stärke amerikanischer Innovationskraft und internationaler Partnerschaften unter Beweis stellen, während wir komplexe Rendezvous- und Andockoperationen testen und Technologien weiterentwickeln, die uns eines Tages tiefer in das Sonnensystem führen werden. Diese Mission wird die beeindruckendste Koordination von Schwerlastraketenstarts in der Geschichte erfordern und auf dem Talent und den Fähigkeiten von Teams aus Behörden, Industrie und der Raumfahrtgemeinschaft aufbauen. Die Astronauten von Artemis III läuten gemeinsam mit der ESA, unseren internationalen Partnern sowie den Zehntausenden talentiertesten und engagiertesten Fachkräften in Agentur und Industrie ein neues goldenes Zeitalter der Erforschung ein und tragen die Hoffnungen und Träume der nächsten Generation weiter – so wie es die Apollo-Astronauten für viele von uns getan haben." "Ich fühle mich geehrt, Teil dieser Besatzung zu sein, und bin zugleich demütig: Meine Besatzungskollegen bringen eine Fülle unterschiedlicher Erfahrungen mit, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, bin wissbegierig und möchte in meiner Rolle so viel wie möglich beitragen. Als Testpilot ist dies wirklich eine Traummission, da wir dabei helfen können, Systeme zu testen und Verfahren zu entwickeln, damit zukünftige Besatzungen weiter vordringen und die Menschheit schließlich zurück zum Mond bringen können", betont Parmitano. "Ich bin der italienischen Luftwaffe sehr dankbar dafür, dass sie mich in meinen Anfängen ausgebildet hat; der italienischen Weltraumagentur – und Italien insgesamt – dafür, dass sie mir ihren allerersten Langzeitflug anvertraut haben, als ich noch ein Neuling war; der Europäischen Weltraumorganisation für die Ausbildung, die unermüdliche Unterstützung und die großartigen Möglichkeiten, die ich seit meiner Ernennung zum ESA-Astronauten erhalten habe; und der NASA für ihre Vorreiterrolle bei der Rückkehr der Menschheit zum Mond. Dies ist der Beweis dafür, dass die ESA ein verlässlicher Partner ist, und die Fortsetzung einer starken Partnerschaft, die einen Europäer zum Mond bringen wird." "Europa wird bei dieser bevorstehenden Artemis-Mission nicht nur eine, sondern gleich zwei entscheidende Rollen spielen", unterstreicht Daniel Neuenschwander, Direktor für astronautische und robotergestützte Exploration bei der ESA. "Der ESA-Astronaut Luca Parmitano wird vom Pilotensitz aus gemeinsam mit dem NASA-Kommandanten für die komplexen Manöver des Raumfahrzeugs verantwortlich sein, die die Mission erfordert. Auch die europäische Industrie wird dank unseres Europäischen Servicemoduls mit Beiträgen aus 13 ESA-Mitgliedstaaten, an dem 20 Hauptauftragnehmer und über 100 Zulieferer beteiligt sind, mit an Bord sein." Das Europäische Servicemodul der ESA ist das Herzstück des Orion-Raumschiffs der NASA für die Artemis-Missionen zum Mond und versorgt die vier Astronauten an Bord mit Energie, Antrieb, Temperaturregelung sowie Luft und Wasser. Das Modul wurde von der europäischen Industrie unter der Leitung der ESA gebaut; die Struktur des Moduls wird von Thales Alenia Space in Turin hergestellt, bevor die Endmontage durch den Hauptauftragnehmer Airbus in Bremen erfolgt. Die ersten beiden European Service Modules haben die unbemannte Artemis-I-Mission im Jahr 2022 und die bemannte Artemis-II-Mission Anfang dieses Jahres erfolgreich versorgt. Wie von der NASA angekündigt, ist Artemis III nun als astronautischer Testflug in der Erdumlaufbahn geplant, um die Systeme und Abläufe zu demonstrieren, die für zukünftige Mondlandungsmissionen ab Artemis IV erforderlich sind. Nach dem Start an Bord der Space-Launch-System-Rakete der NASA werden die Triebwerke des europäischen Servicemoduls für wichtige Antriebsmanöver sowie zur Unterstützung von Annäherungsmanövern und Andockdemonstrationen mit den Vorläufern des Mondlandungssystems eingesetzt. Das dritte europäische Servicemodul wird derzeit im Kennedy Space Center der NASA in Florida getestet. Das Modul verließ Bremen im August 2024 an Bord des Transportschiffs Canopée. Nach der Ankunft in den USA wurde das Modul mit dem Crew Module Adapter verbunden, und die ESA übergab das Servicemodul im September 2025 offiziell an die NASA. Das Modul hat kürzlich die Akustiktests abgeschlossen und wird in Kürze mit dem Orion-Besatzungsmodul verbunden, wodurch das integrierte Raumfahrzeug entsteht. Die vier in Europa gebauten Solaranlagen werden dann installiert, bevor Orion seine Test- und Integrationsphase im Vorfeld des Starts im nächsten Jahr fortsetzt. Der Start der Mission Artemis III ist aktuell für Ende 2027 vorgesehen. ESA-Astronaut Parmitano wird Pilot von Artemis III. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Artemis: NASA setzt zusätzliche Probemission vor der Mondlandung an - 3. März 2026



Artemis III - Missions-Website der NASA

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