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MAVEN

NASA erklärt Marsmission für beendet

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat ihre Marsmission MAVEN offiziell für beendet erklärt. Das Team hatte letztmals im Dezember Kontakt zur Sonde, eine Untersuchung kam nun zu dem Schluss, dass die Mission nicht mehr wiederbelebt werden kann. Der Grund für den Ausfall liegt allerdings weiter im Dunklen. MAVEN hatte mehr als elf Jahre den Mars umrundet.



Die NASA-Sonde MAVEN, hier eine künstlerische Darstellung, umrundete den Mars seit 2014. [ Die NASA-Sonde MAVEN, hier eine künstlerische Darstellung, umrundete den Mars seit 2014. [ Großansicht MAVEN, die Abkürzung steht für Mars Atmosphere and Volatile Evolution, war die erste Mission zum Mars, die gezielt die Atmosphäre des Roten Planeten erforschen und wichtige Hinweise auf ihre Entwicklung liefern sollte. MAVEN umrundete den Mars mehr als elf Jahre lang und damit ein Jahrzehnt länger als die auf ein Jahr ausgelegte Hauptmission. Letztmals Kontakt mit ihrer Sonde hatte das MAVEN-Team am 6. Dezember des vergangenen Jahres. Nachdem sich die Sonde - von der Erde aus gesehen - auf ihrem Orbit um den Mars für einige Zeit hinter dem Planeten befunden hatte und dadurch kein Kontakt zur Sonde möglich war, gelang es nicht mehr, den Kontakt zu MAVEN wiederherzustellen. Im Februar wurde bei der NASA ein Ausschuss gebildet, der den Zustand der Raumsonde evaluieren und die Chance für eine Wiederherstellung des Kontakts und eine Fortführung der Mission bewerten sollte. Der Ausschuss kam zu dem Ergebnis, dass der Kontakt zur Sonde nicht wiederherstellbar und eine Fortsetzung der Mission damit unmöglich ist. Zu dieser Einschätzung war zuvor auch das MAVEN-Team selbst gelangt. Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung bildeten die empfangenen Telemetriedaten: Vor der Passage von MAVEN hinter dem Mars gab es darin keinerlei Hinweise darauf, dass irgendeines der Systeme der Sonde nicht funktionieren würde. Die Analyse eines mit dem Deep Space Network der NASA nach der Passage empfangenen Datenfragments ergab jedoch, dass sich MAVEN anschließend offenbar in einem sogenannten Safe-Mode befand und sich mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit drehte. Das würde, so die NASA, auf einen Vorfall auf der Umlaufbahn von MAVEN hindeuten. Durch die Drehung waren die Solarzellen nicht mehr korrekt zur Sonne ausgerichtet, so dass die Batterien nicht mehr geladen werden konnten, wodurch die Energieversorgung der Kommunikationssysteme zusammenbrach. Die Sonde dürfte sich daher in einem Zustand befinden, aus dem sie von der Erde aus nicht mehr zu retten ist. Anzeige Die Kommission hat sich noch nicht zur möglichen Ursache für die Probleme geäußert. Ein Abschlussbericht ist voraussichtlich bis zum Jahresende zu erwarten. "Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns MAVEN geliefert hat, sind entscheidend dafür, welche Strahlenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen wir ergreifen müssen, bevor wir Menschen zum Mars schicken", unterstreicht Louise Prockter, Direktorin der Abteilung für Planetenforschung am NASA-Hauptquartier in Washington die Bedeutung der Mission. "Die von MAVEN gesammelten Daten werden auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin wertvolle Einblicke in den Mars liefern." Die im November 2013 gestartete MAVEN-Mission hat die obere Atmosphäre des Roten Planeten erforscht. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den Wechselwirkungen mit der Sonne, um den Verlust der Marsatmosphäre ins All zu untersuchen. Daraus lassen sich auch Hinweise auf die Geschichte der Atmosphäre und des Klimas des Roten Planeten ableiten. "Die MAVEN-Mission hat unser Verständnis der Marsatmosphäre und ihrer Entwicklung wirklich vorangebracht. Dieser Datensatz hat enorme Auswirkungen auf das Fachgebiet gehabt", so Shannon Curry, MAVEN-Projektleiterin von der University of Colorado Boulder. "Unser Wissenschaftsteam ist außerordentlich stolz auf all diese erstaunlichen Entdeckungen." NASA erklärt Marsmission MAVEN für beendet. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. MAVEN: Auf den Spuren der Marsatmosphäre - 16. Dezember 2014

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