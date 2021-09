Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



PERSEVERANCE

Erste Gesteinsprobe erfolgreich genommen



Premiere auf dem Roten Planeten: Der NASA-Marsrover Perseverance hat erstmals eine Gesteinsprobe genommen und diese in einem luftdichten Probenbehälter verpackt. Für eine kommende Marsmission kann diese Probe auf der Oberfläche deponiert, eingesammelt und anschließend zur Erde transportiert werden.





Der versiegelte Probenbehälter an Bord des Marsrovers Perseverance.

Eine Mission, die Bodenproben vom Mars zur Erde zurückbringt, steht auf der Wunschliste vieler Planetenforscher ganz oben: In einem irdischen Laboratorium lassen sich nämlich ganz andere Untersuchungen durchführen als in den mobilen Laboratorien an Bord der Marsrover. Die jüngste Marsmission der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA kann zwar noch keine Proben zur Erde schicken, aber zumindest interessante Gesteinsproben für einen späteren Transport zur Erde vorbereiten.

Genau dies ist zu Monatsbeginn erstmals gelungen: Am 1. September 2021 hat der Marsrover Perseverance einen Stein mit dem Spitznamen "Rochette" angebohrt und dadurch einen etwa bleistiftdicken Bohrkern gewonnen. Mit der Kamera wurde dann in den noch offenen Probenbehälter geblickt, ob sich darin tatsächlich Material befindet (siehe unser Bild des Tages vom 3. September). Als dies bestätigt war, wurde die Gesteinsprobe in dem Probenbehälter mit der Seriennummer 266 versiegelt und im Rover verstaut. Das System zur Probengewinnung an Bord von Perseverance ist die bislang komplexeste Mechanik, die auf einen anderen Planeten geschickt wurde.

Entsprechend groß war die Freude, dass nun die erste Probenahme erfolgreich abgeschlossen werden konnte. "Das ist eine großartige Leistung", so NASA-Administrator Bill Nelson. "Ich kann die zahlreichen Entdeckungen, die von Perseverance und unserem Team gemacht werden, kaum erwarten."

"Die erste Probe genommen zu haben, ist ein wichtiger Meilenstein", unterstreicht auch Ken Farley vom California Institute of Technology, Projektwissenschaftler für Perseverance. "Wenn wir diese Proben auf der Erde zur Verfügung haben, werden sie uns jede Menge über die frühe Entwicklung des Mars verraten. Doch so aufregend der Inhalt von Probenbehälter 266 auch sein mag, er kann uns nicht die gesamte Geschichte dieses Ortes verraten. Im Jezero-Krater gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken und genau das werden wir in den kommenden Monaten und Jahren tun."

Nach Ende der ersten Missionsphase soll Perseverance an den Landeplatz zurückkehren. Der Rover wird dann zwischen 2,5 und 5 Kilometer zurückgelegt und soll bis zu acht der 43 Probenbehälter an Bord gefüllt haben. Das Team erwartet, dass diese erste Missionsphase mehrere hundert Marstage dauern wird. Anschließend soll Perseverance in eine Region fahren, bei der es sich um ein früheres Flussdelta handeln dürfte. Perseverance war im Februar im Jezero-Krater des Mars gelandet.