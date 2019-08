Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



MARS 2020 ROVER

Marshubschrauber an Rover montiert



In knapp einem Jahr soll die nächste Marsmission der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA starten - der Mars 2020 Rover. Das auf der Technologie des erfolgreichen Rovers Curiosity basierende Gefährt soll auch einen experimentellen Hubschrauber zum Roten Planeten mitnehmen. Dieser wurde nun am Bauch des Rovers montiert.





Der experimentelle Marshubschrauber wurde am 27. August an den Bauch des Mars 2020 Rovers montiert.

Im Juli 2020 soll es soweit sein: Der Mars 2020 Rover soll von Cape Canaveral aus zum Rotem Planeten starten und dort die Arbeit fortsetzen, die die Marsrover Spirit, Opportunity und Curiosity begonnen hatten. Der Rover basiert auf der Technologie von Curiosity, sieht also ähnlich aus und wird auch auf die gleiche Weise auf dem Mars landen.

Seine Instrumente unterscheiden sich jedoch von denen, mit denen Curiosity gerade den Gale-Krater erforscht. Sie sollen nämlich nicht wie Curiosity die Frage nach möglicherweise einmal lebensfreundlichen Umweltbedingungen auf dem Mars beantworten helfen, sondern eine noch sehr viel spannendere Frage klären: Hat es auf dem Mars einmal Leben gegeben? Dazu soll der Rover in eine Region geschickt werden, in der einmal für Leben günstige Bedingungen geherrscht haben könnten.

Als Technologieexperiment soll zudem ein kleiner Hubschrauber mit dem 2020 Mars Rover auf den Planeten gebracht werden. Er wiegt rund 1,8 Kilogramm und der Rumpf ist nur knapp halb so groß wie ein Fußball. Die beiden gegenläufig rotierenden Rotorblätter erreichen eine Geschwindigkeit von fast 3.000 Umdrehungen pro Minute, das ist etwa das Zehnfache der von Hubschraubern auf der Erde. Mit ihm sind autonome Flugversuche auf dem Mars geplant - eine Fernsteuerung des Hubschraubers ist wegen der großen Entfernung zur Erde nicht möglich.

Während der auf 30 Tage ausgelegten Testmission sind bis zu fünf Flüge geplant, bei denen sich der Hubschrauber immer weiter von seinem Startplatz entfernen soll. Während des ersten Fluges soll sich der Hubschrauber nur drei Meter über den Startplatz erheben und dort etwa 30 Sekunden lang schweben. Die längste geplante Flugzeit beträgt 90 Sekunden. Das ganze Projekt wird als Vorhaben eingestuft, bei dem das Risiko eines Scheitern verhältnismäßig groß ist.

Am Jet Propulsion Laboratory der NASA, wo der Mars 2020 Rover gerade zusammengebaut wird, wurde der Hubschrauber nun an den Bauch des Rovers montiert. "Unsere Aufgabe wird es sein zu beweisen, dass ein kontrollierter Flug in der dünnen Marsatmosphäre möglich ist", so MiMi Aung, die Projektmanagerin für den Marshubschrauber. "Es handelt sich um ein Technologieexperiment, der Hubschrauber hat also keine wissenschaftlichen Instrumente an Bord. Aber wenn wir zeigen können, dass solche Flüge auf dem Mars funktionieren, könnten solche Hubschrauber einmal eine wichtige Rolle bei der Erforschung des Planeten übernehmen."

Wer den Hubschrauber zumindest mit seinem Namen zum Mars begleiten möchte, hat übrigens noch bis zum 30. September Gelegenheit, sich bei der NASA zu registrieren. Der Name wird dann auf einen Mikrochip geschrieben, der am Rover montiert werden wird. Man kann sich sogar eine "Bordkarte" für den Flug zum Mars ausdrucken.