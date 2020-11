Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



Fehlschlag für kleine europäische Trägerrakete



Rückschlag für die europäische Raumfahrt: Der Start eines französischen und eines spanischen Satelliten an Bord einer Trägerrakete von Typ Vega ist in der vergangenen Nacht gescheitert. Wegen eines Problems mit der Oberstufe erreichten die Satelliten nicht die vorgesehene Umlaufbahn. Schuld waren offenbar zwei vertauschte Kabel.





Start der Vega-Trägerrakete von Kourou in Französisch-Guayana aus.

Raketenstarts sehen heute nach Routine aus, sind aber noch immer ein gefährliches Geschäft, bei dem sich jeder auch noch so kleine - oder größere - Fehler bitter rächen kann. Das zeigte sich wieder in der vergangenen Nacht, als es nicht gelang, mit einer europäischen Vega-Rakete einen spanischen und einen französischen Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn zu bringen. Nach einem zunächst problemlosen Flug kam es nach dem ersten Zünden der Avum-Oberstufe zu einer Abweichung von der vorgesehenen Flugbahn. Wenig später erklärte das Unternehmen Arianespace die Mission für gescheitert.

An Bord der Vega befanden sich mit SEOSAT-Ingenio der erste spanische Erdbeobachtungssatellit sowie mit TARANIS (für Tool for the Analysis of RAdiation from lightNIng and Sprites) ein Forschungssatellit der französischen Raumfahrtagentur CNES, mit dem elektromagnetische Phänomene in der oberen Atmosphäre untersucht werden sollten, die bei Gewittern entstehen.

Die Vega-Rakete ist die kleinste Rakete im Angebot des Unternehmens Arianespace. Sie kann Nutzlasten von bis zu 1,5 Tonnen in niedrige polare Umlaufbahnen zwischen 300 und 1500 Kilometer Höhe einbringen. Der 30 Meter lange Träger mit einem Durchmesser von drei Metern verfügt über drei Feststoffantriebsstufen und eine Flüssigstoffantriebsstufe. Dabei kann die Vega mehrere Nutzlasten mit einer Mission in den Weltraum befördern.

Nach dem erfolgreichen Erstflug der Vega im Februar 2012 konnten sich die Verantwortlichen in Europa über 13 weitere erfolgreiche Missionen freuen. Die 15. Mission im Juli 2019 war allerdings ein Fehlschlag, pandemiebedingt konnte der nächste Start dann erst im September 2020 stattfinden, dieser wieder erfolgreich. Mit dem jetzigen Verlust sind zwei von drei der letzten Vega-Missionen gescheitert - eine für das Vertrauen in die Rakete zumindest psychologisch unschöne Serie.

Inzwischen erklärte Arianespace das Scheitern der Mission mit zwei vertauschten Kabeln für die Steuerung in der Avum-Oberstufe. Dadurch sei es nach deren Zündung zu einem Schlingern und schließlich zum Kontrollverlust gekommen. Man sei überzeugt, dass es sich um einen Produktionsfehler, mangelnde Kontrolle und menschliches Versagen handele, so ein Vertreter von Arianespace und nicht um ein grundsätzliches Problem mit dem Design der Stufe.

Dieser Punkt dürfte entscheidend sein, soll doch bald die neue, leistungsfähigere Vega-C in Betrieb gehen, die jedoch praktisch über die gleiche Oberstufe verfügen wird. Ein grundsätzliches Problem damit hätte den Erstflug der neuen Vega-Variante sicherlich deutlich verzögert. Aber auch jetzt wird erst einmal eine gründliche Untersuchung klären müssen, ob die schnelle Analyse der Arianespace-Fachleute tatsächlich zutreffend ist. Einen Zusammenhang mit dem gescheiterten Flug im Sommer 2019 schloss Arianespace aus.