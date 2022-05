Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



OSIRIS-REX

Von Bennu zur Erde und weiter zu Apophis



Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat in der vergangenen Woche die Weiterführung von acht Raumfahrtmissionen angekündigt, mit denen gegenwärtig unser Sonnensystem erkundet wird. Die Sonde OSIRIS-REx, die gerade eine Probe des Asteroiden Bennu zur Erde transportiert, soll künftig den erdnahen Asteroiden Apophis erforschen.





Nach einer Evaluierung hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Missionen von acht Raumsonden, die aktuell schon an verschiedenen Stellen unser Sonnensystem erkunden, verlängert. Eine entsprechende Entscheidung veröffentlichte die NASA in der vergangenen Woche. Es handelt sich dabei um die Mars-Missionen Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Mars Science Laboratory (Curiosity) und InSight, die Mondmission Lunar Reconnaissance Orbiter, die Asteroidenmission OSIRIS-REx und die Plutosonde New Horizons.

Die meisten Missionen wurden um drei Jahre verlängert; InSight erst einmal nur bis Ende 2022 und OSIRIS-REx gleich um neun Jahre. Die Mission Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) ist derzeit auf dem Weg zurück zur Erde, um die Proben des Asteroiden Bennu abzuliefern, die sie 2020 dort gewonnen hatte. Nach dem Vorüberflug wird die Mission ihren Namen ändern und künftig OSIRIS-APophis EXplorer (OSIRIS-APEX) heißen. Die Sonde soll nämlich ein neues Ziel bekommen und den Asteroiden Apophis ansteuern, einen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 370 Metern, der 2029 in einem Abstand von nur 32.000 Kilometern an der Erde vorüberfliegen wird. OSIRIS-APEX wird kurz nach dem Erdvorbeiflug des Asteroiden in die Umlaufbahn um Apophis eintreten und soll Bilder dieses Asteroiden machen und ihn näher untersuchen.

Apophis hatte vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht, weil kurz nach seiner Entdeckung erste Berechnungen darauf hingedeutet hatten, dass 2029 ein geringes Kollisionsrisiko mit der Erde bestehen könnte (astronews.com berichtete wiederholt). Weitere Beobachtungen zeigten dann aber, dass Ende des Jahrzehnts keine Gefahr von dem Asteroiden ausgehen wird.

"Erweiterte Missionen bieten uns die Möglichkeit, die großen Investitionen der NASA in die Exploration zu nutzen und den weiteren wissenschaftlichen Betrieb zu weitaus niedrigeren Kosten als bei der Entwicklung einer neuen Mission zu ermöglichen", sagte Lori Glaze, Direktorin der Abteilung für Planetenwissenschaften im NASA-Hauptquartier in Washington. "Die Maximierung von Steuergeldern auf diese Weise ermöglicht es Missionen, wertvolle neue wissenschaftliche Daten zu erhalten, und in einigen Fällen ermöglicht es der NASA, neue Objekte mit völlig neuen wissenschaftlichen Zielen zu erforschen."

Die zunächst vergleichsweise kurze Verlängerung für die Mission InSight hat vor allem mit der Energieversorgung des Landers zu tun: Seit der Landung auf dem Mars im Jahr 2018 betreibt die Mission Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport die einzige aktive seismische Station außerhalb der Erde. Die Überwachung von "Marsbeben" lieferte wichtige Erkenntnisse über den inneren Aufbau des Roten Planeten und soll nun bis Ende des Jahres fortgesetzt werden - wenn der Lander so lange einsatzfähig bleibt. Aufgrund der Staubablagerungen auf seinen Solarzellen ist die Stromerzeugung von InSight jedoch gering, und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Mission schon vorher beendet werden muss, wenn nicht Winde für eine Reinigung der Solarzellen und eine Verbesserung der Energiesituation sorgen.