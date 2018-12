Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



OSIRIS-REX

Offizielle Ankunft bei Asteroid Bennu



Die NASA-Sonde OSIRIS-REx hat gestern Abend offiziell den Asteroiden Bennu erreicht. Mitte August hatte die Sonde den Asteroiden erstmals aus einer Entfernung von 2,2 Millionen Kilometern ins Visier genommen und sich ihm seitdem immer weiter angenähert. OSIRIS-REx soll den Asteroiden gründlich untersuchen und im Jahr 2020 eine Bodenprobe nehmen.





Der Asteroid Bennu aus einer Entfernung von rund 80 Kilometern.

Nach einer Reise von rund zwei Milliarden Kilometern hat die NASA-Sonde Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) gestern um 18 Uhr MEZ offiziell den Asteroiden Bennu erreicht. Die 2016 gestartete Sonde war zu diesem Zeitpunkt 20 Kilometer von Bennu entfernt. Eine 20 Sekunden dauernden Zünden der Triebwerke brachte OSIRIS-REx dann auf einen Kurs, auf dem sie heute in einem Abstand von sieben Kilometern am Nordpol des rund 500 Meter durchmessenden Brockens vorüberfliegen wird.

Die Festlegung des genauen Ankunftszeitpunkts ist dabei eher willkürlich: Bei der NASA hatte man die für gestern Abend vorgesehene Triebwerkzündung als Ankunftzeit definiert. Mitte August hatte OSIRIS-REx Bennu erstmals als kleinen Punkt erspäht hat und sich seitdem immer weiter an den Brocken angenähert. Ab Mitte November waren auch schon Details auf der Oberfläche zu erkennen. Seit 1. Dezember befindet sich die Sonde innerhalb der Hill-Sphäre des Asteroiden, also in einem Bereich, in dem dessen Anziehungskraft stärker auf die Sonde wirkt, als die der Sonne.

Nach dem heutigen Vorüberflug am Nordpol sind zwei weitere Vorüberflüge an der Polarregion geplant, so dass sich das Betriebsteam etwas an die Navigation rund um Bennu gewöhnen kann. Während des dritten Vorüberflugs werden auch Bilder mit der hochauflösenden Farbkamera MapCam gemacht, die dann vermutlich Anfang nächster Woche vorgestellt werden sollen.

Den Rest des Jahres und den größten Teil des kommenden Jahres wird ORIRIS-REx dann mit einer detaillierten Erfassung der Oberfläche des Asteroiden verbringen. Dabei sollen dann auch mögliche Stellen für die Probenentnahme identifiziert werden. Die Gewinnung der Probe ist für 7. Juli 2020 geplant. Anschließend wird OSIRIS-REx zur Erde zurückkehren. Eine Rückkehrkapsel mit den Proben soll dann im September 2023 in der Wüste von Utah niedergehen.