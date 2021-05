Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



OSIRIS-REX

Asteroidensonde auf dem Rückweg



Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ist auf dem Rückflug zur Erde. Gestern Abend wurde dazu der Antrieb der Sonde für insgesamt sieben Minuten aktiviert. OSIRIS-REx soll die Erde im September 2023 erreichen. An Bord befinden sich Bodenproben des Asteroiden Bennu, die im Herbst genommen worden waren.





Die Sonde OSIRIS-REx hat den Asteroiden Bennu verlassen. Dieses Bild entstand im Januar 2019. [ Die Sonde OSIRIS-REx hat den Asteroiden Bennu verlassen. Dieses Bild entstand im Januar 2019. [ Großansicht

Die NASA-Raumsonde Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) hat die letzte Phase ihrer bereits seit fünf Jahren andauernden Mission begonnen: Sie ist vom erdnahen Asteroiden Bennu auf dem Weg zurück zur Erde.‎ An Bord befindet sich Material des Brockens, das während eines Manövers im Herbst gewonnen worden war (astronews.com berichtete). Gestern Abend wurden die Haupttriebwerke der Sonde für insgesamt sieben Minuten gezündet. OSIRIS-REx entfernte sich dadurch mit einer Geschwindigkeit von fast tausend Kilometern pro Stunde von Bennu.

Verläuft alles nach Plan, wird die Sonde die Erde am 24. September 2023 erreichen. Hier wird sie die Probenkapsel abwerfen und damit ihre primäre Mission beenden. Gelingt das Lösen der Probenkapsel nicht, wäre ein erneuter Versuch im Jahr 2025 möglich. Damit die Probenkapsel die Erdoberfläche auch erreicht, ist eine genaue Planung nötig: Stimmt der Winkel nicht, könnte die Kapsel entweder in der Atmosphäre verglühen oder aber an der Atmosphäre abprallen.

Eigentlich ist geplant, dass die Sonde nach ihrem Rendezvous mit der Erde innerhalb der Venusbahn um die Sonne kreist und außer Dienst gestellt wird. Allerdings überlegt man im Team von OSIRIS-REx bereits, ob man nicht noch einen weiteren Asteroiden ansteuern könnte - ausreichend Treibstoff ist nämlich an Bord noch vorhanden.

OSIRIS-REx war 2016 gestartet und hatte den Asteroiden Bennu Ende 2018 erreicht. Seitdem hat die Sonde den Brocken gründlich aus der Nähe untersucht und einen geeigneten Ort für eine Probennahme gesucht. Diese erfolgte dann im Oktober 2020. Von der Analyse der bis zu 60 Gramm Material an Bord von OSIRIS-REx erhoffen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Erkenntnisse nicht nur über erdnahe Asteroiden, sondern auch über die Entstehung des Sonnensystems allgemein.

Bis zur Ankunft von OSIRIS-REx bei der Erde wird die Sonde nun zwei Mal die Sonne umkreisen. Der Kurs wird dabei ständig angepasst. ‎"Wir müssen regelmäßige Korrekturen vornehmen, um die Flugbahn für den Probenabwurf immer näher an die Erdatmosphäre heranzuführen und kleine Fehler zu berücksichtigen, die sich seit dem letzten Zünden der Triebwerke ergeben haben könnten", sagte Peter Antreasian, OSIRIS-REx-Navigationsleiter bei KinetX Aerospace.‎ Insbesondere einige Wochen vor der Erdpassage sind umfangreichere Kursanpassungen geplant.