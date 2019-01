Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



HUBBLE

Wide Field Camera 3 scheint wieder fit



Die Beobachtungen mit der Wide Field Camera 3 an Bord des Weltraumteleskops Hubbles dürften bald weitergehen: Die NASA hat das Instrument gestern wieder in den normalen Betriebsmodus versetzt. Nach einigen weiteren Tests könnte der normale Beobachtungsbetrieb bald wieder aufgenommen werden. In der letzten Woche hatte es Probleme mit der Kamera gegeben.





Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009. [ Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009. [ Großansicht

Die Wide Field Camera 3 ist das fortschrittlichste Instrument an Bord des Weltraumteleskops Hubble für Beobachtungen im sichtbaren Bereich des Lichts und war während der letzten Wartungsmission im Jahr 2009 installiert worden. Am 8. Januar 2019 hatte eine Software gemeldet, dass einige Spannungswerte im Instrument außerhalb des regulären Bereichs lagen. Das Instrument stoppte daraufhin automatisch den Beobachtungsbetrieb.

Weitere Untersuchungen ergaben dann, dass die Spannungswerte wohl doch im zulässigen Parameterbereich lagen, dass es aber offenbar ein Problem mit ungenauen Diagnosedaten gab. Auch andere Diagnosewerte enthielten offenbar fehlerhafte Daten, so dass das Betriebsteam davon ausgehen musste, dass es sich wohl nicht um ein Problem mit der Energieversorgung, sondern mit den diagnostischen Messdaten handelte.

Die entsprechenden Schaltkreise und Komponenten wurden daraufhin neu gestartet und es wurden noch einmal Daten gesammelt, die dann alle den Erwartungen entsprochen haben. Gestern wurde die Kamera wieder in den Betriebsmodus versetzt, für 48 bis 72 Stunden sollen dann noch Kalibrierungsarbeiten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kamera auch ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Untersuchungen werden dann hoffentlich zeigen, warum die Diagnosedaten ursprünglich falsch waren.

Anzeige

Das Weltraumteleskop Hubble wurde am 24. April 1990 an Bord der Raumfähre Discovery in eine Erdumlaufbahn gebracht worden. Ursprünglich war das Teleskop nur für eine etwa 15-jährige Betriebszeit ausgelegt. Durch mehrere Wartungsmissionen mit den US-amerikanischen Raumfähren wurde das Teleskop immer wieder auf den neusten Stand gebracht - letztmalig im Jahr 2009. Ein Nachfolger, das James Webb Space Telescope, ist schon seit vielen Jahren im Bau und soll - nach zahlreichen Verzögerungen - nun im Jahr 2021 starten.

Die NASA ist gegenwärtig auch vom Shutdown der US-Regierung betroffen. Der Betrieb von Hubble und anderen Missionen geht aber trotz des Shutdown weiter. Allerdings informiert die NASA aktuell kaum über laufende Missionen.