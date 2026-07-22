|
Ideen zur Steuerung von Drohnen per Satellit gesucht
Redaktion
/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.
astronews.com
22. Juli 2026
Kleine Drohnen kommen zunehmend in Industrie,
Katastrophenschutz sowie sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Einsatz. Bislang
haben sie aber eine geringe Reichweite, die per Satellitenverbindung gesteigert
werden könnte. Im Rahmen des Space Innovation Cup des DLR werden Ideen
zur Steuerung von Drohnen per Satellit gesucht.
|
Der Space
Innovation Cup ist ein mehrphasiger
Innovationswettbewerb des Space Innovation Hubs
der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0) [Großansicht]
Kleine Drohnen kommen zunehmend in Industrie, Katastrophenschutz sowie
sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Einsatz. Ihre Einsatzmöglichkeiten werden
jedoch häufig durch die begrenzte Reichweite bestehender Kommunikationssysteme
eingeschränkt. Im Space Innovation Cup der Deutschen Raumfahrtagentur
im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird daher die Entwicklung
innovativer Lösungen für die zuverlässige Steuerung und den Datentransfer
kleiner Drohnen über Satelliten gefördert. Der Wettbewerb wird durch das
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) initiiert und
finanziert.
Gesucht werden robuste, sichere und skalierbare Technologien, die eine
leistungsfähige Satellitenanbindung bei möglichst geringem Gewicht, niedrigem
Energieverbrauch und geringen Kosten ermöglichen. Damit sollen neue
Einsatzmöglichkeiten erschlossen und gleichzeitig die Innovationskraft der
New-Space-Szene gestärkt werden. Für jede Phase des Wettbewerbs erhalten die
Teilnehmenden eine finanzielle Vergütung, die insgesamt über alle Phasen hinweg
bis zu 500.000 Euro betragen kann. Eine unabhängige Jury aus ausgewählten
Expertinnen und Experten entscheidet über die Zulassung der Teilnehmenden und
kürt den Gewinner.
Der Space Innovation Cup richtet sich an die New-Space-Szene, Start-ups,
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Forschungseinrichtungen sowie etablierte
Unternehmen aus der Europäischen Union. Die Bewerbung eines Verbundes aus
mehreren Einrichtungen oder Unternehmen ist möglich. Ziel ist die Entwicklung
einer Lösung zur Steuerung und stabilen Datenübertragung kleiner Drohnen über
Satelliten zu jeder Zeit – möglichst ohne Flugzeit, Energiehaushalt und Nutzlast
zu beeinträchtigen.
Die Entwicklung soll an einem funktionsfähigen End-to-End-System demonstriert
werden, das handelsübliche Drohnen über Satelliten steuert und Daten überträgt.
Bewerbungen sind bis zum 13. September 2026 möglich. Aus den Bewerbungen werden
anschließend die Teilnehmenden ausgewählt, die sich in den folgenden drei
Projektphasen bewähren können. Am 27. Juli 2026 wird zudem ein FAQ-Webinar
angeboten.
Weitere Informationen gibt es auch auf der Website des Wettbewerbs.