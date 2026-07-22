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SPACE INNOVATION CUP

Ideen zur Steuerung von Drohnen per Satellit gesucht

Kleine Drohnen kommen zunehmend in Industrie, Katastrophenschutz sowie sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Einsatz. Bislang haben sie aber eine geringe Reichweite, die per Satellitenverbindung gesteigert werden könnte. Im Rahmen des Space Innovation Cup des DLR werden Ideen zur Steuerung von Drohnen per Satellit gesucht.



Der Space Innovation Cup ist ein mehrphasiger Innovationswettbewerb des Space Innovation Hubs der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. [ Der Space Innovation Cup ist ein mehrphasiger Innovationswettbewerb des Space Innovation Hubs der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. [ Großansicht Kleine Drohnen kommen zunehmend in Industrie, Katastrophenschutz sowie sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Einsatz. Ihre Einsatzmöglichkeiten werden jedoch häufig durch die begrenzte Reichweite bestehender Kommunikationssysteme eingeschränkt. Im Space Innovation Cup der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird daher die Entwicklung innovativer Lösungen für die zuverlässige Steuerung und den Datentransfer kleiner Drohnen über Satelliten gefördert. Der Wettbewerb wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) initiiert und finanziert. Gesucht werden robuste, sichere und skalierbare Technologien, die eine leistungsfähige Satellitenanbindung bei möglichst geringem Gewicht, niedrigem Energieverbrauch und geringen Kosten ermöglichen. Damit sollen neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen und gleichzeitig die Innovationskraft der New-Space-Szene gestärkt werden. Für jede Phase des Wettbewerbs erhalten die Teilnehmenden eine finanzielle Vergütung, die insgesamt über alle Phasen hinweg bis zu 500.000 Euro betragen kann. Eine unabhängige Jury aus ausgewählten Expertinnen und Experten entscheidet über die Zulassung der Teilnehmenden und kürt den Gewinner. Anzeige Der Space Innovation Cup richtet sich an die New-Space-Szene, Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Forschungseinrichtungen sowie etablierte Unternehmen aus der Europäischen Union. Die Bewerbung eines Verbundes aus mehreren Einrichtungen oder Unternehmen ist möglich. Ziel ist die Entwicklung einer Lösung zur Steuerung und stabilen Datenübertragung kleiner Drohnen über Satelliten zu jeder Zeit – möglichst ohne Flugzeit, Energiehaushalt und Nutzlast zu beeinträchtigen. Die Entwicklung soll an einem funktionsfähigen End-to-End-System demonstriert werden, das handelsübliche Drohnen über Satelliten steuert und Daten überträgt. Bewerbungen sind bis zum 13. September 2026 möglich. Aus den Bewerbungen werden anschließend die Teilnehmenden ausgewählt, die sich in den folgenden drei Projektphasen bewähren können. Am 27. Juli 2026 wird zudem ein FAQ-Webinar angeboten. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website des Wettbewerbs. Ideen zur Steuerung von Drohnen per Satellit gesucht. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

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