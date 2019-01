Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



HUBBLE

Wide Field Camera 3 macht Probleme



Die Beobachtungen mit der Wide Field Camera 3, dem fortschrittlichsten Kamerasystem an Bord des Weltraumteleskops Hubbles für Bilder im sichtbaren Bereich des Lichts, sind gestern Abend wegen eines Hardware-Problems ausgesetzt worden. Während die Ursache gesucht wird, gehen die Beobachtungen mit den anderen drei Instrumenten weiter.





Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009. [ Großansicht

Die Wide Field Camera 3 ist während der letzten Wartungsmission zu Hubble im Jahr 2009 montiert worden und gilt als Nachfolger der Wide Field and Planetary Camera 2, mit der einige der berühmtesten Hubble-Bilder gemacht wurden. Die Wide Field Camera 3 ist das fortschrittlichste Hubble-Instrument, um Aufnahmen im sichtbaren Bereich des Lichts zu machen.

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, die gegenwärtig auch vom "Shutdown" der US-Regierung betroffen ist, gab in der Nacht eine kurze Erklärung heraus, nach der der Betrieb der Wide Field Camera 3 gestern um 18.23 Uhr MEZ wegen eines "Hardware-Problems" ausgesetzt worden ist. Die Beobachtungen mit den anderen Instrumenten an Bord von Hubble würden aber weitergehen.

Die Wide Field Camera 3 ist mit einer redundanten Elektronik versehen, so dass die Hoffnung besteht, die Kamera wieder in Betrieb nehmen zu können. Viele Instrumente an Bord von Satelliten sind mit redundanten Systemen ausgestattet, so verfügen Raumsonden teilweise sogar über zwei komplett unabhängige Steuercomputer, so dass im Ernstfall immer ein Backup-System bereitsteht.

Die Instrumente an Bord von Hubble wurden immer wieder ausgetauscht. Die Wide Field Camera 3 wurde während der letzten Wartungsmission mit einer Raumfähre im Jahr 2009 installiert, genau wie der Cosmic Origins Spectrograph. Die Advanced Camera for Surveys ist seit 2002 in Betrieb, der Space Telescope Imaging Spectrograph seit 1997. Im gleichen Jahr wurde auch das Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer installiert, das aber gegenwärtig nicht in Betrieb ist.

Das Weltraumteleskop Hubble war am 24. April 1990 an Bord der Raumfähre Discovery in eine Erdumlaufbahn gebracht worden. Seit dem Start hat Hubble nicht nur wertvolle wissenschaftliche Daten geliefert, die das Weltbild der Astronomen teils erheblich beeinflusst haben, sondern immer wieder auch atemberaubende Ansichten zur Erde gefunkt, die die Schönheit und Vielfalt des Universums eindrucksvoll veranschaulichen.

Dabei sah es nach dem Start zunächst so aus, als würde Hubble zu einem der größten Fehlschläge der NASA werden: Ein Fehler des Hauptspiegels sorgte für unscharfe Bilder, erst eine aufwendige Reparaturmission, bei der Hubble praktisch eine Brille verpasst bekam, konnte das Problem lösen. Durch weitere Wartungsmissionen mit den US-amerikanischen Raumfähren wurde die Teleskop immer wieder auf den neusten Stand gebracht - letztmalig im Jahr 2009.

Weitere Wartungsmissionen zu Hubble sind mit den derzeit verfügbaren Raumschiffen nicht möglich und auch nicht vorgesehen. Ein Nachfolger, das James Webb Space Telescope, ist schon seit vielen Jahren im Bau und soll - nach zahlreichen Verzögerungen - nun im Jahr 2021 starten.