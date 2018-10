Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



Weltraumteleskop beobachtet wieder



Das Weltraumteleskop Hubble hat am Freitag seinen regulären Beobachtungsbetrieb wieder aufgenommen und die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen nach dem mehrwöchigen Safe-Mode einige Stunden später erfolgreich abgeschlossen. Zuvor war es dem Team gelungen, ein Kreiselinstrument wieder in Betrieb zu nehmen, das das Teleskop zur exakten Ausrichtung benötigt.





Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009.

Am Samstagvormittag waren die ersten Beobachtungen nach der mehrwöchigen Betriebspause des Weltraumteleskops erfolgreich abgeschlossen: Hubble hatte mit seiner Wide Field Camera 3 die entfernte Galaxie DSF2237B-1-IR im Infraroten beobachtet. Der Teleskopveteran im All war Anfang Oktober in einen sogenannten Safe-Mode versetzt worden. Dabei handelt es sich um eine stabile Konfiguration, bei der alle nicht für die Sicherheit des Weltraumteleskops benötigten Komponenten deaktiviert sind. Es war also insbesondere auch kein wissenschaftlicher Beobachtungsbetrieb mehr möglich.

Der Grund für den Safe-Mode war der Ausfall eines der drei bis dahin verwendeten Gyroskope. Diese Kreiselinstrumente werden zur feinen Ausrichtung des Teleskops benötigt. Während der letzten Wartungsmission zu Hubble im Jahr 2009 waren alle sechs Gyroskope ausgetauscht worden. In der Regel benötigt Hubble drei dieser Instrumente, um sich präzise und effektiv ausrichten zu können, allerdings ist ein - leicht eingeschränkter - Betrieb auch nur mit einem der Gyroskope möglich.

Der Ausfall des Gyroskops zu Monatsbeginn kam nicht unerwartet, allerdings gab es bei der Aktivierung des noch verfügbaren Ersatz-Gyroskops Schwierigkeiten: Die Diagnosedaten deuteten darauf hin, dass das Instrument nicht wie erwartet funktioniert. Dem Betriebsteam gelang es aber in den letzten Wochen, das Gyroskop wieder voll funktionsfähig zu machen. Zudem wurde Software installiert, die speziell überwachen soll, ob die anfänglichen Probleme erneut auftreten. Dies wird allerdings nicht erwartet.

Am Donnerstag wurden dann noch einmal verschiedene Tests durchgeführt und dabei auch der normale Beobachtungsbetrieb simuliert, am Freitag konnte man dann - nachdem dabei alles einwandfrei funktioniert hatte - das Weltraumteleskop wieder in Betrieb nehmen. Die anschließend gesammelten Beobachtungsdaten waren die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen mit Hubble seit dem 5. Oktober.

Hubble funktioniert jetzt wieder mit drei modernen Gyroskopen zur Ausrichtung. Das Team hofft, dass das Weltraumteleskop noch bis ins nächste Jahrzehnt hinein Beobachtungen ermöglichen wird und somit auch noch eine Zeitlang parallel zum James Webb Space Telescope betrieben werden kann.