Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



HUBBLE

Weltraumteleskop im Safe-Mode



Seit der Nacht auf Samstag befindet sich das Weltraumteleskop Hubble in einem sogenannten Safe-Mode, bei dem alle für die Sicherheit des Satelliten nicht notwendigen Aktivitäten eingestellt werden, insbesondere auch die Beobachtungen. Grund sind Probleme mit einem Gyroskop. Dieses Kreiselinstrument wird zur Lageregelung des Weltraumteleskops verwendet.





Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009. [ Das Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009. [ Großansicht

Das Weltraumteleskop Hubble befindet sich seit der Nacht von Freitag auf Samstag in einem sogenannten Safe-Mode. Dabei handelt es sich um eine stabile Konfiguration, bei der alle nicht für die Sicherheit des Weltraumteleskops benötigten Komponenten deaktiviert sind. Es ist also insbesondere auch kein wissenschaftlicher Beobachtungsbetrieb mehr möglich. Hubble war in den Safe-Mode versetzt worden, nachdem einer von drei aktuell verwendeten Gyroskopen ausgefallen war. Diese Kreiselinstrumente werden zur feinen Ausrichtung des Teleskops benötigt.

Während der letzten Wartungsmission zu Hubble im Jahr 2009 waren alle sechs Gyroskope ausgetauscht worden. In der Regel benötigt Hubble drei dieser Instrumente, um sich präzise und effektiv ausrichten zu können, allerdings ist ein Betrieb auch nur mit einem der Gyroskope möglich.

Der Ausfall des Gyroskops, der für den Safe-Mode verantwortlich ist, war vom Betriebsteam erwartet worden: Das Instrument hatte schon seit rund einem Jahr Alterserscheinungen gezeigt. Zwei andere Gyroskope derselben Bauart waren bereits früher ausgefallen. Bei den verbleibenden drei Gyroskopen handelt es sich um fortschrittlichere Modelle, von denen man sich eine deutlich höhere Lebensdauer verspricht.

Anzeige

Aktuell sind zwei dieser fortschrittlicheren Gyroskope in Verwendung, beim Anschalten des dritten Instruments, das man noch in Reserve hatte, deuteten Diagnosedaten auf einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb hin. Man entschied daher, dieses Verhalten erst einmal näher zu untersuchen, bevor man Hubble wieder aus dem Safe-Mode entlässt. Dazu werden etwa Analysen durchgeführt, die zeigen sollen, ob sich das Gyroskop doch noch nutzen lässt. In diesem Fall würde Hubble weiterhin wie bisher mit drei Kreiselinstrumenten betrieben.

Sollte tatsächlich nur noch zwei Gyroskope zur Verfügung stehen, will man Hubble künftig gleich in einem "reduzierten Gyro-Modus" betreiben, bei dem nur noch eines der Kreiselinstrumente verwendet wird. So hätte man ein weiteres Gyroskop in Reserve. Mit nur einem Gyroskop lässt sich zu einer bestimmten Zeit nur ein kleinerer Bereich des Himmels beobachten, grundsätzlich aber, so die NASA in einer Mitteilung, hätte dieser Betriebsmodus relativ wenig Auswirkungen auf die wissenschaftlichen Möglichkeiten von Hubble.