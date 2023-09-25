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OSIRIS-REX
Probe des Asteroiden Bennu auf der Erde gelandet
von Stefan Deiters
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25. September 2023

Die Hauptmission von OSIRIS-REx ist gestern mit der Landung eines Probenbehälters in einer Wüste des US-Bundesstaats Utah erfolgreich abgeschlossen worden. Die Sonde selbst wird nach ihrem Erdrendezvous weiterfliegen und soll 2029 den erdnahen Asteroiden Apophis aus der Nähe untersuchen.

OSIRIS-REx

Die Rückkehrkapsel der Mission OSIRIS-REx nach der Landung in Utah. Foto: NASA / Keegan Barber [Großansicht]

Viele Jahre lang hatte man auf diesen Moment gewartet - gestern war es dann endlich soweit: Die Sonde OSIRIS-REx (die Abkürzung steht für "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer") setzte bei ihrem Vorüberflug an der Erde eine kleine Kapsel aus, die Proben des Asteroiden Bennu enthielt, die von der Sonde 2020 gesammelt worden waren. Diese Kapsel landete gestern Nachmittag in der Utah Test and Training Range des US-Verteidigungsministeriums in der Nähe von Salt Lake City und wurde innerhalb von eineinhalb Stunden per Helikopter in einen provisorischen Reinraum in einem Hangar auf dem Übungsgelände transportiert.

Hier wird sie nun ständig in einer Stickatmosphäre aufbewahrt, da dieses Gas sehr reaktionsarm ist, was sicherstellen soll, dass die Proben des Asteroiden Bennu nicht verschmutzt werden. Die Proben sollen noch heute ins Johnson Space Center nach Houston transportiert werden. Hier wird der Probenbehälter geöffnet und die Probe genau erfasst und Teile davon an interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für detaillierte Untersuchungen verteilt. Man erhofft sich davon ganz neue Erkenntnisse über die Beschaffenheit von Asteroiden und die Entstehung unseres Sonnensystems.

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"Herzlichen Glückwunsch an das OSIRIS-REx-Team zu einer Mission wie aus dem Bilderbuch – der ersten amerikanischen Asteroidenprobenrückführung in der Geschichte – die unser Verständnis des Ursprungs unseres Sonnensystems und seiner Entstehung vertiefen wird", so NASA-Administrator Bill Nelson. Er wies außerdem darauf hin, dass Bennu zu den potentiell gefährlichen Asteroiden zählt, so dass die Untersuchungen auch dazu beitragen könnten, die Erde von einer möglichen Bedrohung zu schützen. Die Probe, die nun zur Erde zurückgekehrt ist, ist winzig: Sie dürfte gerade einmal 250 Gramm umfassen.

OSIRIS-REx war 2016 gestartet und hatte den Asteroiden Bennu Ende 2018 erreicht. Anschließend hatte die Sonde den Brocken gründlich aus der Nähe untersucht und nach einen geeigneten Ort für eine Probennahme gefahndet. Diese erfolgte dann im Oktober 2020. Die Rückkehr zur Erde begann im Mai 2021. Bei der Annäherung an die Erde setzte die Muttersonde dann gestern am frühen Nachmittag die Probenkapsel aus. Die Raumsonde war zu diesem Zeitpunkt 102.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Mit einer Geschwindigkeit von 44.500 km/h trat die Kapsel in die Erdatmosphäre ein und landete dann nach einem etwa zehnminütigen Flug und abgebremst durch zwei Fallschirme mit nur noch 8 km/h auf dem Militärgelände, wo sie geborgen werden konnte.

Für die Sonde OSIRIS-REx ist die Mission noch nicht zu Ende: Nach dem Vorüberflug wird sie als OSIRIS-APophis EXplorer (OSIRIS-APEX) den Asteroiden Apophis ansteuern, einen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 370 Metern, der 2029 in einem Abstand von nur 32.000 Kilometern an der Erde vorüberfliegen wird. OSIRIS-APEX wird kurz nach dem Erdvorbeiflug des Asteroiden in die Umlaufbahn um Apophis eintreten und soll Bilder dieses Asteroiden machen und ihn näher untersuchen.

Apophis hatte vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht, weil kurz nach seiner Entdeckung erste Berechnungen darauf hingedeutet hatten, dass 2029 ein geringes Kollisionsrisiko mit der Erde bestehen könnte. Weitere Beobachtungen zeigten dann aber, dass zumindest in diesem Jahrhundert keine Gefahr von dem Asteroiden ausgehen wird.

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Links im WWW
OSIRIS-REx, Seiten der NASA
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