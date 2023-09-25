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Probe des Asteroiden Bennu auf der Erde gelandet
von
Stefan Deiters
astronews.com
25. September 2023
Die Hauptmission von OSIRIS-REx ist gestern mit der Landung
eines Probenbehälters in einer Wüste des US-Bundesstaats Utah erfolgreich
abgeschlossen worden. Die Sonde selbst wird nach ihrem Erdrendezvous
weiterfliegen und soll 2029 den erdnahen Asteroiden Apophis aus der Nähe
untersuchen.
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Die Rückkehrkapsel der Mission OSIRIS-REx nach der Landung in
Utah.
Foto: NASA / Keegan Barber [Großansicht]
Viele Jahre lang hatte man auf diesen Moment gewartet - gestern war es dann
endlich soweit: Die Sonde OSIRIS-REx (die Abkürzung steht für "Origins,
Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith
Explorer") setzte bei ihrem Vorüberflug an der Erde eine kleine Kapsel aus,
die Proben des Asteroiden Bennu enthielt, die von der Sonde 2020 gesammelt
worden waren. Diese Kapsel landete gestern Nachmittag in der Utah Test and
Training Range des US-Verteidigungsministeriums in der Nähe von Salt Lake
City und wurde innerhalb von eineinhalb Stunden per Helikopter in einen
provisorischen Reinraum in einem Hangar auf dem Übungsgelände transportiert.
Hier wird sie nun ständig in einer Stickatmosphäre aufbewahrt, da dieses Gas
sehr reaktionsarm ist, was sicherstellen soll, dass die Proben des Asteroiden
Bennu nicht verschmutzt werden. Die Proben sollen noch heute ins Johnson Space Center
nach Houston transportiert werden. Hier wird der Probenbehälter geöffnet und die
Probe genau erfasst und Teile davon an interessierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler für detaillierte Untersuchungen verteilt. Man erhofft sich davon ganz
neue Erkenntnisse über die Beschaffenheit von Asteroiden und die Entstehung unseres
Sonnensystems.
"Herzlichen Glückwunsch an das OSIRIS-REx-Team zu einer Mission wie aus dem
Bilderbuch – der ersten amerikanischen Asteroidenprobenrückführung in der
Geschichte – die unser Verständnis des Ursprungs unseres Sonnensystems und
seiner Entstehung vertiefen wird", so NASA-Administrator Bill Nelson. Er wies
außerdem darauf hin, dass Bennu zu den potentiell gefährlichen Asteroiden zählt,
so dass die Untersuchungen auch dazu beitragen könnten, die Erde von einer
möglichen Bedrohung zu schützen. Die Probe, die nun zur Erde zurückgekehrt ist,
ist winzig: Sie dürfte gerade einmal 250 Gramm umfassen.
OSIRIS-REx war 2016 gestartet und hatte den Asteroiden Bennu Ende 2018
erreicht. Anschließend hatte die Sonde den Brocken gründlich aus der Nähe untersucht
und nach einen geeigneten Ort für eine Probennahme gefahndet. Diese erfolgte
dann im Oktober 2020. Die Rückkehr zur Erde begann im Mai 2021. Bei der
Annäherung an die Erde setzte die Muttersonde dann gestern am frühen Nachmittag
die Probenkapsel aus. Die Raumsonde war zu diesem Zeitpunkt 102.000 Kilometer
von der Erdoberfläche entfernt. Mit einer Geschwindigkeit von 44.500 km/h trat
die Kapsel in die Erdatmosphäre ein und landete dann nach einem etwa
zehnminütigen Flug und abgebremst durch zwei Fallschirme mit nur noch 8 km/h auf dem
Militärgelände, wo sie geborgen werden konnte.
Für die Sonde OSIRIS-REx ist die Mission noch nicht zu Ende: Nach dem
Vorüberflug wird sie als OSIRIS-APophis EXplorer (OSIRIS-APEX) den Asteroiden
Apophis ansteuern, einen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 370 Metern,
der 2029 in einem Abstand von nur 32.000 Kilometern an der Erde vorüberfliegen
wird. OSIRIS-APEX wird kurz nach dem Erdvorbeiflug des Asteroiden in die
Umlaufbahn um Apophis eintreten und soll Bilder dieses Asteroiden machen und ihn
näher untersuchen.
Apophis hatte vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht, weil kurz nach seiner
Entdeckung erste Berechnungen darauf hingedeutet hatten, dass 2029 ein geringes
Kollisionsrisiko mit der Erde bestehen könnte. Weitere Beobachtungen zeigten
dann aber, dass zumindest in diesem Jahrhundert keine Gefahr von dem Asteroiden
ausgehen wird.