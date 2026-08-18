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STERNE

Was chemische Fingerabdrücke über die Vergangenheit massereicher Sterne verraten

Viele massereiche Sterne waren einst Teil von Doppelsternsystemen, doch ihre spannende Vergangenheit war bisher oft nicht mehr nachvollziehbar. Eine neue Methode könnte es nun erlauben, Sterne zu identifizieren, die einst Masse von einem Begleitstern aufgenommen haben. Diese Sterne erscheinen heute als Einzelobjekte, tragen aber die chemischen Spuren ihrer Vergangenheit als Doppelstern.



Ein "chemischer Fingerabdruck", hier symbolisch in einer künstlerischen Darstellung angedeutet, kann helfen, die Doppelstern-Vergangenheit massereicher Sterne zurückzuverfolgen. [ Ein "chemischer Fingerabdruck", hier symbolisch in einer künstlerischen Darstellung angedeutet, kann helfen, die Doppelstern-Vergangenheit massereicher Sterne zurückzuverfolgen. [ Großansicht Mehr als 70 % der massereichen Sterne entstehen in engen Doppelsternsystemen, in denen Gravitationskräfte und Massentransfer zwischen den Begleitern ihre Entwicklung dramatisch verändern. Doch sobald die Wechselwirkung endet – sei es etwa durch Verschmelzung oder die Supernova-Explosion eines Partners – erscheint der überlebende Stern oft als einzelnes Objekt und verhehlt seine turbulente Vergangenheit. Seit Jahrzehnten bemühen sich Astronomen vergeblich, diese geheimen Geschichten aufzudecken. Nun hat die neue Studie den Code geknackt. Der Schlüssel liegt in den Oberflächenhäufigkeiten von Elementen wie Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Helium. Wenn ein massereicher Stern Material von seinem Begleiter akkretiert, schluckt er sowohl Materie aus den ursprünglichen äußeren Schichten des Spendersterns als auch Materie aus dessen Kern, die durch Kernfusion umgewandelt wurde. Diese ist reich an Stickstoff und Helium, aber arm an Kohlenstoff und Sauerstoff. Dieses Material vermischt sich mit den äußeren Schichten des akkretierenden Sterns und hinterlässt dabei eine unverwechselbare chemische Signatur. Sterne, die einen solchen Massentransfer durchlaufen haben, folgen einem einzigartigen Pfad im diagnostischen "CNO-Häufigkeitsdiagramm", einer Darstellung der Verhältnisse von Stickstoff zu Kohlenstoff bzw. von Stickstoff zu Sauerstoff. Während die meisten Sterne entlang einer Linie liegen, bilden die massengewinnenden Sterne einen eigenständigen, bisher nicht bekannten Zweig, der sich deutlich von Einzelsternen und Massenspendern abhebt. "Wir haben festgestellt, dass die Oberflächenchemie massereicher Sterne nicht nur ein Nebenprodukt ihrer Entwicklung ist, sondern eine Chronik ihrer Geschichte", erklärt Harim Jin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik. "Zum ersten Mal können wir diese Geschichte im Detail nachlesen, selbst wenn die Sterne allein am Himmel erscheinen." Anzeige Dieser "chemische Fingerabdruck" ist ein leistungsstarkes forensisches Werkzeug. Die Forscher entwickelten einen einfachen, modellunabhängigen analytischen Rahmen, der es Astronomen ermöglicht, die Menge und Zusammensetzung des akkretierten Materials allein anhand der beobachteten Oberflächenhäufigkeiten zu quantifizieren. So können sie die ursprüngliche Doppelsternkonfiguration rekonstruieren und die Massen der ursprünglichen Sterne sowie die Effizienz des Massentransfers ermitteln. "Diese Methode gewährt uns einen direkten Einblick in das verborgene Leben der Sterne", fügt Jin hinzu. "Es ist, als würde man einen Fingerabdruck am Tatort finden – sobald man weiß, wonach man suchen muss, kann man den gesamten Ablauf der Ereignisse rekonstruieren, selbst wenn die ursprünglichen Verdächtigen längst verschwunden sind." Die Methode hat bereits überraschende Ergebnisse geliefert. So entpuppte sich der Stern γ Columbae, der lange Zeit für einen seltenen "abgestreiften" Stern gehalten wurde, der also seinen Kern zeigt, nachdem seine äußeren Schichten verloren gingen, als ehemaliger Massengewinner. Seine Oberflächenchemie – ein hohes Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis, ein moderates Stickstoff-Sauerstoff-Verhältnis und eine Heliumanreicherung – stimmt mit den vorhergesagten Merkmalen eines Sterns überein, der Materie von einem massereichen Begleitstern akkretiert hat. Diese Neuklassifizierung verändert nicht nur unser Verständnis von γ Columbae, sondern legt auch nahe, dass viele Sterne, die zuvor als "abgestreift" galten, tatsächlich Massegewinner sein könnten. Die Auswirkungen gehen weit über einzelne Sterne hinaus. Die Methode lässt sich auf eine Vielzahl massereicher Sterne anwenden, darunter Runaway-Sterne, Überriesen und sogar die Vorläufer von Supernovae. Zudem bietet sie einen neuen Ansatz zur Überprüfung von Theorien zur Entwicklung von Doppelsternsystemen, insbesondere der bislang kaum verstandenen Physik des Massentransfers und des Drehimpulsverlusts. Durch den Vergleich beobachteter chemischer Fingerabdrücke mit theoretischen Modellen können Astronomen nun die Effizienz und Stabilität des Massentransfers direkt untersuchen und damit seit langem bestehende Unsicherheiten in der stellaren Astrophysik klären. Darüber hinaus lässt sich die Technik auf Sternverschmelzungen ausweiten. Sie wurde bereits auf die berühmte Supernova 1987A angewendet, von der seit Langem angenommen wird, dass sie aus einer Verschmelzung hervorgegangen ist. "Wir können nun die Massen beider Sterne vor der Verschmelzung zuverlässig rekonstruieren und nachweisen, dass während des Verschmelzungsprozesses eine beträchtliche Menge an Masse ausgestoßen wurde", erklärt Norbert Langer von der Universität Bonn. Da laufende, groß angelegte Durchmusterungsprojekte wie WEAVE und 4MOST voraussichtlich präzise Daten zu Tausenden massereicher Sterne liefern werden, ist könnte diese neue Methode helfen, unser Verständnis der Sternentwicklung grundlegend zu verändern: Sie verwandelt die Oberfläche eines Sterns in eine Zeitkapsel und enthüllt nicht nur seinen aktuellen Zustand, sondern auch seine oft turbulente Vergangenheit als Doppelstern. Was chemische Fingerabdrücke über die Vergangenheit massereicher Sterne verraten. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Jin, H. & Langer, N. (2026): Chemical fingerprints of binary mass transfer in massive stars, Nat Astron, https://doi.org/10.1038/s41550-026-02943-1

Max-Planck-Instituts für Astrophysik

