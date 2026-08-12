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SOLIS100

Isolationsstudie endete nach 100 Tagen

100 Tage Isolation sind beendet: Die SOLIS100-Crew hat ihre "Raumstation" verlassen. Sechs Männer und Frauen haben mehr als drei Monate abgeschottet von der Außenwelt verbracht. Welche Auswirkungen hat das auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit - wichtige Fragen für künftige Langzeitmissionen ins All.



100 Tage lang waren die schweren Doppeltüren des SOLIS100-Moduls M5 im :envihab, der High-Tech-Forschungsanlage des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln, verschlossen. Am 1. August 2026 öffneten sie sich um 9:13 Uhr für die sechs internationalen "terrestrischen Astronautinnen und Astronauten". [ 100 Tage lang waren die schweren Doppeltüren des SOLIS100-Moduls M5 im :envihab, der High-Tech-Forschungsanlage des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln, verschlossen. Am 1. August 2026 öffneten sie sich um 9:13 Uhr für die sechs internationalen "terrestrischen Astronautinnen und Astronauten". [ Großansicht Am 1. August 2026 um 9:13 Uhr haben sich die schweren Doppeltüren im :envihab, der luft- und raumfahrtmedizinischen Forschungsanlage des DLR, wieder geöffnet. Wie lautet die erste, spontane Bilanz der Crew? Eine unterstützende, anpassungsfähige, sich ergänzende und tolerante Mannschaft, die zusammenhält, ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Der Kontakt und die Unterstützung durch Familie und Freunde geben ein Gefühl von Verbundenheit. Eine offene und transparente Kommunikation ist entscheidend. Eine Balance zwischen Struktur, Disziplin und Spaß lässt den Tag wie im Flug vergehen. Das sind einige der Punkte, die die Crew spontan als Fazit notiert hat. Der erste Weg führte die Crew nach draußen, auf eine Wiese in den Sonnenschein. Zur Begrüßung gab es außerdem frisches Obst, Croissants und Kaffee, was sehr geschätzt wurde. Die folgenden Tage hat die Crew weiterhin gemeinsam verbracht, allerdings außerhalb des SOLIS100-Moduls und mit deutlich weniger strikten Regeln. Familie und Freunde kamen zum Beispiel zu Besuch, das Essen konnte frei gewählt und private Mobilgeräte durften wieder genutzt werden. Auch diese Zeit ist Teil der Studie und richtet einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen direkt nach dem Ende der Isolation. Ab dem 7. August kehren die Crew-Mitglieder in ihre gewohnte Umgebung und in ihren Alltag zurück. 23 beteiligte Forschungsteams werten nun die gewonnenen Daten aus. "Zukünftige Raumfahrtmissionen werden die Erdumlaufbahn verlassen und weit entfernte Ziele wie den Mond oder Mars im Blick haben. Da dies mit langen Missionszeiten unter begrenzten Ressourcen und weit weg vom gewohnten sozialen Umfeld einhergeht, ist es wichtig, Astronautinnen und Astronauten auf die psychologischen und körperlichen Herausforderungen vorzubereiten", sagt Dr. Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin Raumfahrt des DLR. "Missionen zum Mond und zum Mars erfordern psychische und physische Belastbarkeit, Selbstständigkeit und die Fähigkeit, in isolierten und beengten Umgebungen zu bestehen. Um solche Missionen erfolgreich durchzuführen und die Sicherheit von Astronauten und Astronautinnen zu gewährleisten, erforschen wir die Auswirkungen dieser extremen Bedingungen." Anzeige Die sechs Crew-Mitglieder wurden in einem aufwändigen Prozess ausgewählt. Sie mussten viele Voraussetzungen erfüllen, die auch für Astronautinnen und Astronauten gelten. Während der 100 Tage hatten sie nur über eine Sprechanlage Kontakt zum "Mission Support". Einmal wöchentlich war eine zweistündige Konferenz mit bis zu fünf vorher festgelegten Personen möglich. Die internationale SOLIS100-Crew kommt aus Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Portugal. Die Crew hatte einen ähnlichen Tagesablauf wie Astronautinnen und Astronauten auf einer Mission: Sie haben an wissenschaftlichen Aufgaben gearbeitet, medizinische Daten erhoben, hatten ein striktes Sportprogramm und waren für die Instandhaltung ihrer Station zuständig. "SOLIS100 ist eine Studie, die zum Ziel hat, eine Standardisierung herzustellen. Das heißt, wir möchten für zukünftige Studien vergleichbare Daten haben. Sie dienen als Basis, wenn man zum Beispiel Maßnahmen erforschen möchte, die einer Crew bei langen Missionen helfen", sagt Dr. Amelie Therre, DLR-Leiterin von SOLIS100. "Wir haben insgesamt viele Aspekte berücksichtigt, die auch für eine echte Raumfahrtmission gelten. Alle Ressourcen, die wir am Anfang in die Isolation hereingegeben haben, mussten reichen." Dazu gehörte neben Alltagsdingen wie Klopapier oder Putzmittel auch das Essen: Ein Kühlschrank stand nicht zur Verfügung, sondern nur ein Wasserkocher und eine Mikrowelle, um Essen zuzubereiten. Zusätzlich gab es haltbare verpackte Nahrung, keine frischen Lebensmittel. Das Essen war ausgewogen und das Ernährungskonzept hat gut funktioniert. Mit Fragebögen, Tests und ausführlichen Untersuchungen in einem Assessment-Center hatte das Studienteam zunächst die physische und psychische Eignung der Bewerbenden festgestellt. Da die Studiensprache Englisch ist, waren sehr gute Englischkenntnisse erforderlich. Inklusive Vorbereitung und anschließender Erholungsphase, die am 7. August 2026 abgeschlossen ist, umfasste SOLIS100 insgesamt 126 Tage. Die Isolationsphase begann am 23. April 2026. Während der einwöchigen Nachuntersuchungen wurden unter anderem Daten zur körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit, zu Stimmung, Schlaf und Crew-Zusammenhalt erhoben. Diese Informationen hat das Studienteam auch vor und während der Isolation erfasst. So kann das Team Entwicklungen und Auswirkungen der Isolation feststellen. "Um künftige Raumfahrmissionen sicher durchführen zu können, müssen wir ganz neue Technologien entwickeln, die eine autonome medizinische Unterstützung der Crews ermöglichen. Auch dafür ist SOLIS100 eine hervorragende Plattform", ergänzt Prof. Jens Jordan, Direktor des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin. Isolationsstudie SOLIS 100 endete nach 100 Tagen . Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. 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