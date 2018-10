Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



MASCOT

Drei Hüpfer auf Asteroid Ryugu



Die Verantwortlichen für den Asteroidenlander MASCOT werten ihre Mission zur Erkundung der Oberfläche des Asteroiden Ryugu als vollen Erfolg: Der Lander hatte am Mittwoch auf Ryugu aufgesetzt, mehrfach seine Position verändert und sogar länger Daten geliefert, als ursprünglich erwartet worden war. Insgesamt machte MASCOT drei Asteroidentage und zwei Nächte lang Beobachtungen.





Die Oberfläche von Ryugu, aufgenommen vom sich turbulent drehenden Lander Mascot aus eine Höhe von ungefähr 10 bis 20 Metern. [ Die Oberfläche von Ryugu, aufgenommen vom sich turbulent drehenden Lander Mascot aus eine Höhe von ungefähr 10 bis 20 Metern. [ Großansicht

Es war ein Tag mit vielen aufregenden Momenten und einem erfolgreichen Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren: Am späten Abend des 3. Oktober 2018 schloss der Lander MASCOT um 21:04 Uhr MESZ seine historische Erkundung auf der Oberfläche des Asteroiden Ryugu ab, nachdem die Batterieleistung an Bord zur Neige ging. Ursprünglich war der Betrieb nach der Abtrennung von der japanischen Muttersonde Hayabusa2 für 16 Stunden vorgesehen. Am Ende wurden es sogar mehr als 17 Stunden.

Nach dem Aufsetzen am Morgen und Positionswechseln mittels des eingebauten Schwungarms haben alle Instrumente ausführlich Daten über die Zusammensetzung und Beschaffenheit des Asteroiden gesammelt. Die Kamera lieferte Bilder vom Absinken, von den Hüpfmanövern und verschiedenen Positionen auf der Oberfläche. Dabei ging für MASCOT dreimal die Sonne auf und wieder unter im schnellen Wechsel von Tag und Nacht auf Ryugu.

Im MASCOT-Kontrollraum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln wurde der Lander in Anwesenheit von Wissenschaftlerteams aus Japan, Frankreich und Deutschland kommandiert und gesteuert. Alle wissenschaftlichen Daten konnten nach Plan zur Muttersonde übertragen werden. "Erstmals ist es damit gelungen, die Oberfläche eines Asteroiden in diesem Umfang mit einer Landesonde zu erkunden", sagt Prof. Hansjörg Dittus, DLR-Vorstand für Raumfahrtforschung und -technologie. "Eine Mission wie diese kann nur gemeinsam mit internationalen Partnern durchgeführt werden - wenn alle ihre Expertise und ihr Engagement einbringen." Das DLR arbeitet bei MASCOT eng mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA und der französischen Raumfahrtagentur CNES zusammen.

Anzeige

MASCOT landete sicher am frühen Morgen des 3. Oktober 2018. "Anfänglich war er nach einem ersten automatischen Korrektur-Hüpfer in einer ungünstigen Lage. Mit einem weiteren manuell kommandierten Hüpfmanöver konnten wir MASCOT dank des sehr präzise ansteuerbaren Schwungarms in eine günstige Position manövrieren", sagt der MASCOT-Operationsmanager Christian Krause vom DLR. Dort absolvierte MASCOT einen vollständigen Messzyklus aller Instrumente über einen Asteroidentag und eine Asteroidennacht hinweg. Ein Tag-Nacht-Zyklus auf Ryugu entspricht rund 7 Stunden und 36 Minuten.

"Anschließend konnten wir die Aktivitäten auf Ryugu mit einem besonderen Manöver fortsetzen", ergänzt Prof. Ralf Jaumann, DLR-Planetenforscher und wissenschaftlicher Leiter von MASCOT. "Mit einem 'Mini-Move' waren wir in der Lage, Bildsequenzen aufzunehmen, aus denen sich später in der Auswertung Stereo-Bilder der Oberfläche generieren lassen." Bei den ersten Manövern bewegte sich MASCOT jeweils einige Meter bis zur nächsten Messstelle. Zum Abschluss wagten die Forscher noch einen größeren Hüpfer.

Insgesamt hat MASCOT auf Ryugu drei Asteroidentage und zwei Asteroidennächte hindurch kontinuierlich seine Arbeit verrichtet. Um 21:04 Uhr MESZ wurde schließlich die Kommunikation mit Hayabusa2 wegen des mit jedem Asteroidenumlauf eintretenden Funkschattens unterbrochen. Hayabusa2 kehrt nun in eine Höhe von 20 Kilometern über der Oberfläche des Asteroiden zurück in seine Ausgangsposition.

Neben den Bildern der DLR-Kamera MASCAM lieferten ein Radiometer des DLR, ein Magnetometer der TU Braunschweig sowie ein Spektrometer des Institut d’Astrophysique Spatiale vielfältige Messungen zu Temperaturen, magnetischen Eigenschaften und zur Zusammensetzung des erdnahen Asteroiden Ryugu.

MASCOT bleibt nun als stiller Begleiter auf Ryugu zurück. "Die Auswertung der reichhaltigen Daten hat gerade erst begonnen", sagt MASCOT-Projektmanagerin Dr. Tra-Mi Ho vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme. "Wir werden viel über die Vergangenheit des Sonnensystems und die Bedeutung erdnaher Asteroiden wie Ryugu lernen. Ich bin heute schon gespannt auf die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die wir dank MASCOT und der bemerkenswerten Hayabusa2-Mission unserer japanischen Partner sehen werden."

Hayabusa2 spielte eine entscheidende Rolle für den Erfolg von MASCOT. Sicher brachte die japanische Sonde den Lander bis zum Asteroiden. Dank präziser Planung und Steuerung konnten die Kommunikationsverbindungen zum Lander optimal für die Datenübertragung genutzt werden, sodass es sogar möglich war bereits am Tag der Landung erste Bilder zu empfangen. In den nächsten Tagen werden alle weiteren wissenschaftlichen Daten von MASCOT zur Erde übertragen.