Liveblog: Die Landung auf dem Mars



Die NASA-Sonde InSight soll heute gegen 20:53 Uhr MEZ auf der Oberfläche des Mars landen. Die spannende Phase beginnt knapp sieben Minuten zuvor. InSight war Anfang Mai zum Mars gestartet und soll neue Daten über das Innere des Roten Planeten liefern. Im Liveblog informieren wir Sie über die Ereignisse und Hintergründe.





InSight soll heute Abend auf dem Mars landen.

Die NASA-Sonde InSight war Anfang Mai 2018 an Bord einer Atlas-Trägerrakete vom kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg aus gestartet. Nach einer Reise von 484.773.006 Kilometern soll InSight heute Abend auf dem Mars aufsetzen. InSight steht für Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport und ist die erste Marsmission, die das Innere des Roten Planeten genauer erforschen soll. Europäische und deutsche Institute haben an dieser Mission einen bedeutenden Anteil.

Chronologie der Landung

Hier die Chronologie der Ereignisse des heutigen Abends in der Übersicht. Die angegeben Zeiten sind jeweils die Zeiten, zu denen wir davon auf der Erde erfahren, dies ist - wegen der Signallaufzeit - acht Minuten und sieben Sekunden nach dem eigentlichen Ereignis.

17.47 Uhr MEZ: Letztes Update der Daten für Eintritt, Flug durch die Atmosphäre und Landung

20:40 Uhr MEZ: Abtrennung der Landesektion, fünf Minuten später beginnt die Übertragung von Flugdaten

20:47 Uhr MEZ: Eintritt in die Marsatmosphäre mit einer Geschwindigkeit von 5500 Kilometern pro Sekunde, die höchste Temperatur wird ungefähr 90 Sekunden später erreicht, etwa 1500 Grad Celsius. Höchste Beschleunigung wird eine Minute und 55 Sekunden nach dem Eintritt erreicht. Die Atmosphäre bremst die Sonde etwas ab.

20:50 Uhr MEZ: In einer Höhe von 11,1 Kilometer und einer Geschwindigkeit von 385 Metern pro Sekunde öffnet sich der Fallschirm, 15 Sekunden später erfolgt die Abtrennung des Hitzeschutzschildes (Höhe 9,5 Kilometer, Geschwindigkeit 117 Meter pro Sekunde). Wenige Sekunden später fahren die Landebeine aus und das Landeradar wird aktiviert. Etwa 60 Sekunden vor der Landung, in einer Höhe von 2,4 Kilometer, sollte das Radarsystem die Oberfläche erfasst haben. Die NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter beginnt um 20:50 Uhr damit, für zwei Minuten Aufnahmen zu machen, um ggf. die Landung zu fotografieren.

20:53 Uhr MEZ: In einer Höhe von 1000 Metern trennt sich der Lander von der Landeeinheit (Geschwindigkeit 60 Meter pro Sekunde). Die Landetriebwerke werden gezündet. Die letzten Meter legt der Lander mit einer konstanten "Fall"-Geschwindigkeit von 2,4 Metern pro Sekunde zurück. Nach wenigen Minuten soll bereits ein erstes Bild gemacht werden. Der Mars Reconnaissance Orbiter ist zur Datenübertragung bis rund 4,5 Minuten nach der Landung in Reichweite. Wann das erste Bild aber vorliegen wird und was es zeigt, ist schwer vorherzusagen.

21:09 Uhr MEZ: Ausklappen der Sonnensegel (Dauer rund 16 Minuten)

1:58 Uhr - 2:15 Uhr MEZ: Sonde Mars Odyssey zur Datenübertragung in Reichweite.

Soweit der geplante Ablauf, was tatsächlich passiert, werden wir im Laufe des Abends hier ergänzen.

Liveblog

Die NASA wird in einem Livestream über die Landung berichten, wir halten Sie aber auch hier auf dem Laufenden.