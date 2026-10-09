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Experimente in und hinter der Forschungsrakete
Redaktion
/ Pressemitteilung des DLR
astronews.com
9. Oktober 2026
Zu Monatsbeginn hat die DLR-Höhenforschungsrakete MAPHEUS-17
vom schwedischen Esrange Space Center aus mehr als 360 Kilogramm
Nutzlast auf knapp unter 300 Kilometer Höhe gebracht und den beteiligten Teams
rund sieben Minuten Forschung bei nahezu Schwerelosigkeit ermöglicht. Ein
Flugzeug hat parallel die Raketenemissionen in der Atmosphäre gezielt erfasst
und untersucht.
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Am 1. Oktober
2026 startete die DLR-Rakete MAPHEUS-17 vom
schwedischen Esrange Space Center aus. Sie
brachte eine Vielzahl an Experimenten für fast
sieben Minuten in nahezu schwerelose Bedingungen.
Foto: SSC Space [Großansicht]
Am 1. Oktober 2026 um 08:51 Uhr ist die Höhenforschungsrakete MAPHEUS-17 des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom Esrange Space Center
des schwedischen Raumfahrtunternehmens SSC Space abgehoben. Die fast zwölf Meter
lange Rakete mit einem Startgewicht von 2,3 Tonnen flog rund 16 Minuten über der
nordschwedischen Tundra. Sie transportierte dabei mehr als 360 Kilogramm
Nutzlast und erreichte eine maximale Höhe von knapp unter 300 Kilometern.
Für den Antrieb kamen zwei Raketenmotoren zum Einsatz: Die gemeinsam von DLR
und Bayern-Chemie entwickelte RED KITE als untere Stufe und eine Improved
Malemute als obere Stufe. Nach dem Abtrennen der Antriebsstufen setzte die
Nutzlast an der Spitze der Rakete ihren Flug auf einer parabelförmigen Bahn
fort. Während des freien Falls zurück zur Erde herrschten für die zahlreichen
wissenschaftlichen und technologischen Experimente rund sieben Minuten lang
Bedingungen nahezu wie in Schwerelosigkeit. Ein Fallschirmsystem bremste die
Nutzlast in der letzten Phase ihres Falls ab. Sie landete sicher im dafür
vorgesehenen Gebiet und wurde anschließend per Hubschrauber geborgen.
Ein wichtiges Merkmal des MAPHEUS-Programms ist seine Regelmäßigkeit: Seit
2009 finden die Flüge in der Regel jährlich statt. So können die Forschenden
ihre Experimente nicht nur einmalig für mehrere Minuten in Schwerelosigkeit
testen, sondern haben die Möglichkeit, sie weiterzuentwickeln und erneut zu
fliegen. Die so gewonnenen Erkenntnisse können dann miteinander verglichen
werden. "Denn nur so lassen sich Forschungsfragen systematisch beantworten und
Technologien in schnellen Entwicklungszyklen weiter vorantreiben. Mit dem
Höhenforschungsprogramm MAPHEUS bietet das DLR einen regelmäßigen und
niederschwelligen Zugang zur Forschung in Schwerelosigkeit", sagt Programmleiter
Prof. Thomas Voigtmann vom DLR-Institut für Frontier Materials auf der Erde und
im Weltraum.
An Bord von MAPHEUS-17 war zum Beispiel erneut das DLR-Experiment ARTEC (AeRogel
TEchnology for Cast alloys, Aerogel-Technologie für Gusslegierungen). Es
untersucht, wie metallische Legierungen in Schwerelosigkeit erstarren. Dazu
werden kurz vor dem Start die Materialproben in fünf miniaturisierten
Spezialöfen unter Vakuumbedingungen geschmolzen und flüssig gehalten. Sobald im
Flug die Schwerelosigkeit einsetzt, kühlen die Proben ab und erstarren. Ohne den
Einfluss der Schwerkraft lassen sich die grundlegenden Prozesse, die beim
Erstarren des Materials ablaufen, genauer beobachten. Diese Prozesse
beeinflussen die innere Struktur des Materials und damit seine mechanischen
Eigenschaften entscheidend.
Ein zweiter Vorteil des MAPHEUS-Programms ist die Möglichkeit, bis zu 16
kleinere und kompakte Experimente mitzunehmen. Dafür hat das DLR die beiden
MOSAIC-Module (Micro-Experiments On Sounding Rockets As Insert Cubes,
Mikroexperimente auf Höhenforschungsraketen als Einbauwürfel) entwickelt. Sie
verfügen über standardisierte mechanische, elektrische und digitale
Schnittstellen. So können die Experimente vergleichsweise schnell in die
Nutzlast der Rakete eingebaut werden. Wie bei Kleinsatelliten ist das
Grundformat ein Würfel mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern. Für etwas
größere Experimente können auch mehrere solcher Würfel kombiniert werden.
An Bord von MAPHEUS-17 waren insgesamt zehn solcher kleinen, standardisierten
Experimente in den Modulen MOSAIC 1 und MOSAIC 2. Zu den DLR-Experimenten
gehörte beispielsweise VESICOLOS: Dabei handelt es sich um ein miniaturisiertes
Mikroskop, mit dem sich Zellen, Biofilme oder Membranstrukturen unter
Weltraumbedingungen untersuchen lassen. Der Flug mit der MAPHEUS®-Rakete ist ein
wichtiger Schritt, um das Experiment gezielt für den Einsatz auf einer orbitalen
Raumstation weiterzuentwickeln.
Ein weiteres DLR-Experiment war "TEGonaut". Es untersucht, inwieweit sich
thermoelektrische Generatoren (TEG) nutzen lassen, um Sensoren und Nutzlasten
mit Strom zu versorgen. Dazu waren mehrere miniaturisierte TEG-Module an Bord
der Forschungsrakete. Grob vereinfacht nutzen solche Generatoren vorhandene
Wärme und wandeln sie in elektrische Energie um. Das kann insbesondere für
Raumfahrtanwendungen von Vorteil sein: Denn TEG kommen ohne bewegliche Teile aus
und können auch unter extremen Bedingungen kleinere Mengen elektrischer Energie
bereitstellen.
Vier weitere kompakte Experimente stammten von Nachwuchsteams: Teilnehmende
der Initiative "Jugend hackt" konnten ebenso wie Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit den DLR_School_Labs an den DLR-Standorten Köln und
Oberpfaffenhofen eigene Versuche entwickeln und für einige Minuten in die
Schwerelosigkeit schicken. Die jungen Talente untersuchten zum Beispiel, wie
sich Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit verhalten und entwickelten eigene
Messplattformen auf Basis von Kleinstcomputern und zahlreichen Sensoren. Eine
Schulgruppe des Otto-Hahn-Gymnasiums in Bensberg bei Köln konnte mit
Unterstützung zahlreicher Förderer die Startvorbereitungen vor Ort in
Nordschweden mitverfolgen. Außerdem erprobte das DLR während des Raketenflugs
neue Verfahren zur Übertragung großer Datenmengen, zur Verarbeitung von
GPS-Signalen sowie neue Flugrechner – darunter Systeme des schottischen Start-ups
Aurora Avionics.
"Die MAPHEUS-Höhenforschungsraketen sind mehr als ein fliegendes Labor: Das
Programm entwickelt sich zu einer flexiblen Testplattform für Technologien, die
später auf Satelliten oder orbitalen Forschungsstationen eingesetzt werden
können. Gleichzeitig öffnen wir das MAPHEUS-Programm auch stärker für die
Wirtschaft. So ermöglichen wir Unternehmen einen schnellen, etablierten und
vergleichsweise kostengünstigen Zugang zu Experimenten in Schwerelosigkeit", so
Dr. Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin Raumfahrt des DLR.
Im Rahmen des Flugs von MAPHEUS-17 testete das DLR außerdem erstmals,
ob und wie sich die Abgase von Raketen wissenschaftlich erfassen und messen
lassen. Dazu flog das DLR-Forschungsflugzeug Falcon 20E wenige Minuten nach dem
Start der Höhenforschungsrakete in den dafür von der Flugsicherung wieder
freigegebenen Luftraum. Für die Messungen kreiste das mit umfangreicher Mess-
und Sensortechnik ausgerüstete Spezialflugzeug etwa eine Stunde in Höhen
zwischen zwei und sechs Kilometern. Die besondere Herausforderung war dabei, mit
dem Forschungsflugzeug möglichst gezielt in die Abgasfahne der Forschungsrakete
zu fliegen, die sich mit der Zeit ausbreitet und verdünnt. Vor und während des
Flugs standen die Piloten deshalb in engem Kontakt mit den Teams von MAPHEUS-17,
SSC Space und der Flugsicherung.
"Unser Ziel war es, zu zeigen, dass solche Messungen möglich sind und wie man
dabei am besten vorgeht. Angesichts der rasant steigenden Zahl an Raketenstarts,
vor allem für den Aufbau sogenannter Megakonstellationen aus mehreren hundert
bis zehntausenden kleinen Satelliten, rücken die möglichen Auswirkungen dieser
Starts auf die Atmosphäre stärker in den Fokus", sagt Pagels-Kerp. "Im DLR
verfügen wir über einzigartige Möglichkeiten, zuverlässige empirische Daten zu
sammeln, um mögliche Auswirkungen auf die Atmosphäre frühzeitig zu untersuchen
und technologische Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel im Bereich umwelt- und
klimaverträglicher Raketentreibstoffe."