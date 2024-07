Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



MILCHSTRASSE

Schwarzes Loch mittlerer Masse in der Nähe des Zentrums vermutet



Bisher sind im Universum nur rund zehn Schwarze Löcher mittlerer Masse entdeckt worden. Jetzt glaubt man, in einem Sternhaufen in unmittelbarer Nähe des galaktischen Zentrums ein weiteres Schwarzes Loch dieser Größenklasse gefunden zu haben. Die Entdeckung könnte Hinweise auf den Wachstumsprozess des zentralen Schwarzen Lochs der Milchstraße geben.





Das Zentrum der Milchstraße über einem der Teleskope des Very Large Telescope. Für die Beobachtungen wird gerade ein Laserleitstern verwendet. [Großansicht]

Ein internationales Team von Forschenden unter Leitung von Dr. Florian Peißker von der Universität zu Köln hat einen Sternenhaufen in direkter Umgebung des supermassiven Schwarzen Lochs Sgr A* (sprich: Sagittarius A Stern) im Zentrum unserer Galaxie untersucht und darin Anzeichen für ein Schwarzes Loch mittlerer Masse gefunden. In unserem ganzen Universum sind trotz enormer Anstrengungen der Forschung bisher nur ungefähr zehn Schwarze Löcher in diesem Massenbereich gefunden worden. Die Wissenschaft nimmt an, dass sie sich schon kurz nach dem Urknall gebildet haben und durch Verschmelzung als "Samen" für supermassive Schwarze Löcher fungieren.

Der untersuchte Sternenhaufen namens IRS 13 liegt in einer Entfernung von 0,1 Lichtjahren vom Zentrum unserer Galaxie. Für astronomische Verhältnisse ist dies sehr nah, allerdings müsste man unser Sonnensystem dennoch zwanzig Mal von einem Ende zum anderen bereisen, um diese Strecke zurückzulegen. Den Forschenden war aufgefallen, dass die Sterne, die in IRS 13 enthalten sind, sich unerwartet geordnet bewegen. Eigentlich hätte man eine zufällige Anordnung der Sterne erwartet. Die geordnete Bewegung lässt zwei Schlüsse zu: Zum einen scheint IRS 13 mit Sgr A* zu interagieren, was zu der geordneten Bewegung der Sterne führt. Zum anderen muss es etwas innerhalb des Sternenhaufens geben, damit dieser seine beobachtete kompakte Form behalten kann.

Multiwellenlängenbeobachtungen mit dem Very Large Telescope sowie den Teleskopen ALMA und Chandra deuten nun darauf hin, dass der Grund für die kompakte Form von IRS 13 ein Schwarzes Loch mittlerer Masse sein könnte, welches sich im Zentrum des Sternenhaufens befindet. Dafür würde sprechen, dass die Forschenden charakteristische Röntgenstrahlung sowie ionisiertes Gas beobachten konnten, das mit einer Geschwindigkeit von mehreren 100 km/s in Form eines Rings um die vermutete Position des Schwarzen Lochs rotiert. Ein weiteres Indiz für die Anwesenheit eines Schwarzen Lochs mittlerer Masse ist die ungewöhnlich hohe Dichte des Sternenhaufens, die höher ist als jede andere bekannte Dichte eines Sternenhaufens in unserer Milchstraße.

"Es scheint sich bei IRS 13 möglicherweise um einen essentiellen Baustein für das Wachstum unseres zentralen Schwarzen Lochs Sgr A* zu handeln", so Peißker. "Dieser faszinierende Sternenhaufen überrascht die wissenschaftliche Community immer wieder, seitdem er vor rund zwanzig Jahren entdeckt wurde. Zunächst dachte man, dass es sich um einen ungewöhnlich schweren Stern handelt. Mit den hochaufgelösten Daten können wir nun aber die bausteinartige Zusammensetzung mit einen mittelschweren Schwarzen Loch im Zentrum belegen." Die Masse des Schwarzen Lochs schätzt das Team auf ungefähr 30.000 Sonnenmassen. Stellare Schwarze Löcher haben lediglich eine Masse von wenigen Sonnenmassen, während supermassereiche Schwarze Löcher eine Masse von Millionen oder Milliarden Sonnenmassen aufweisen.

Geplante Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop sowie dem sich im Bau befindenden Extremely Large Telescope werden weitere Einblicke in die Vorgänge innerhalb des Sternenhaufens liefern. Über ihre Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift The Astrophysical Journal erschienen ist.