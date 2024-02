IN EIGENER SACHE

astronews.com seit einem Vierteljahrhundert online



Seit einem Vierteljahrhundert informiert astronews.com über Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt: Am 1. Februar 1999 ging die Seite online und berichtet seitdem zuverlässig und kompetent über diese spannenden Themenfelder aus Wissenschaft und Technologie. Der Geburtstag wird heute hauptsächlich intern gefeiert, für die nächsten Wochen sind aber einige Neuerungen geplant.

"Willkommen bei AstroNews.Com, dem neuen deutschen Online-Dienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt. AstroNews.Com möchte Sie in Sachen Astronomie auf dem Laufenden halten und Startpunkt sein für Ihre virtuellen Reisen in den Kosmos" - so stand es auf der Startseite am 1. Februar 1999. astronews.com ist ein Projekt von Stefan Deiters und wird von ihm bis heute betrieben. 1999 war er Doktorand für Astronomie am Astronomischen Rechen-Institut in Heidelberg. Schon während seines Physikstudiums in Kiel interessierte er sich für Journalismus, schrieb für lokale Zeitungen und hatte schon immer den Wunsch, Themen aus der Astronomie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Sein Vorbild in dieser Hinsicht war der amerikanische Astronom Carl Sagan, dessen Fernsehserie "Unser Kosmos" er als Kind fasziniert verfolgt hatte.

Das damals noch neue Medium Internet bot nun erstmals die Möglichkeit, ohne großen finanziellen Aufwand eine eigene "Zeitschrift" zu veröffentlichen. Stefan registrierte 1998 die Domain astronews.com - eine Registrierung der entsprechenden DE-Domain war damals noch sehr teuer und überstieg das Budget des Doktoranden. So bekam die Website den Namen "astronews.com" und nicht "astronews.de". Heute leitet astronews.de auf astronews.com um.

Am 1. Februar 1999 begann Stefan dann mit der regelmäßigen Aktualisierung seiner neuen Astronomie-Webseite, die viele Jahre lang ein Hobby- und Feierabend-Projekt bleiben sollte. Dabei wurde stets Wert auf eine kontinuierliche Berichterstattung gelegt - die Seite sollte also am besten jeden Werktag neue Nachrichten bieten. Das war nicht immer so leicht wie es heute erscheinen mag: Als Doktorand besuchte Stefan zahlreiche Konferenzen im In- und Ausland und hielt sich manchmal auch mehrere Wochen nicht in Deutschland auf. Was heute - angesichts zahlreichen Wlan-Hotspots - gar kein Problem mehr ist, war vor 25 Jahren noch eine Herausforderung: Stefan gehörte vermutlich mit zu den ersten, die mit Laptop und Handy ins Internet gingen - und dies mit einer für heutige Verhältnisse atemberaubend langsamen Geschwindigkeit. Aber es hat immer geklappt: Die Seite wurde aus Schottland genauso zuverlässig aktualisiert wie aus dem Süden Frankreichs oder von Bord einer Fähre über den britischen Kanal.

Vieles hat sich seit den ersten Jahren geändert, nur eines nicht: Die Seite wird auch heute noch werktäglich aktualisiert und ist auch nach einem Vierteljahrhundert und diversen Häutungen nicht zu einer spacigen Glitterbude verkommen, sondern erscheint bis heute als eine seriöse Anlaufstelle für Informationen über Astronomie und Raumfahrt. Inzwischen ist allerdings die technische Basis der Website mehr als veraltet: So wird in den nächsten Wochen das schon lange versprochene und von vielen gewünschte Redesign der Website online gehen. Außerdem sind neue Angebote im Bereich des Forums, bzw. der astronews.com Community geplant.

astronews.com finanziert sich noch immer hauptsächlich durch Werbung, die mitunter allerdings auch störend sein kann. Schon heute unterstützen uns einige Leserinnen und Leser im Rahmen unserer "astronews.com ist mit was wert"-Kampagne. Dafür sind wird sehr dankbar. Wir wollen diese Möglichkeit in nächster Zeit weiter ausbauen und beispielsweise eine werbefreie Version der Website anbieten. Es soll allerdings immer eine kostenlose Variante geben, damit jeder, unabhängig vom Geldbeutel, eine Möglichkeit hat, sich auch in den nächsten 25 Jahren seriös über Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt zu informieren.