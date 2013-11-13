|
Neutrino-Observatorium am Südpol mit neuen Sensoren
Während des Sommers in der Antarktis hat ein 51-köpfiges
Team das Neutrino-Observatorium IceCube mit neuen empfindlicheren
Sensoren ausgestattet. Mit ihnen sollen sich künftig Neutrinos mit niedrigerer
Energie deutlich besser nachweisen lassen. Das Upgrade ist auch ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur nächsten Generation des Neutrino-Observatoriums.
Blick in das Loch eines Sensoren-Strings
während der Bereitstellung eines mDOM.
Foto: Yuya
Makino / IceCube NSF [Großansicht]
Im Eis der Antarktis stecken neue Augen: Ein internationales Team hat gerade
rund 670 Sensoren für IceCube, das Neutrino-Observatorium am Südpol,
installiert. Die Entwicklung dieser Sensoren war eine Gemeinschaftsarbeit von
DESY, der Universität Münster, der RWTH Aachen, der Universität Wuppertal, der
Universität Mainz, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der TU
Dortmund und dem Karlsruher Institut für Technologie. DESY hat rund 230 der
endgültigen Detektoren gebaut. Zusammen mit anderen Komponenten werden die neuen
Komponenten des IceCube-Upgrades dazu beitragen, dass der Detektor Neutrinos mit
niedrigerer Energie deutlich besser nachweisen kann. Sie sind ein Meilenstein
auf dem Weg zur zukünftigen IceCube-Gen2-Anlage.
Die in Deutschland entwickelten neuen Sensoren heißen mDOMs (multi-PMT
digital optical modules) und sind jeweils etwas größer als ein Basketball. Sie
sind wie Perlen an einer Halskette an einem langen Kabel – einem sogenannten
"String" – miteinander verbunden. Diese Strings, die jeweils aus mehr als 100
Bauelementen bestehen, darunter auch die mDOMs, sind jeweils in einzelnen 2600
Meter tiefen Bohrlöchern im antarktischen Eis versenkt. Dort sollen sie
Neutrinos detektieren. Neutrinos entstehen bei verschiedenen Arten von
Kernreaktionen. Sie sind nahezu masselos, tragen keine elektrische Ladung und
interagieren nur sehr selten mit Materie. In den letzten Jahrzehnten haben
Forschende jedoch Wege gefunden, Neutrinos mithilfe von riesigen Mengen dichten
Materials – in diesem Fall der Eisschicht der Antarktis – nachzuweisen und so in
relativ kurzer Zeit viel über diese Teilchen zu lernen.
Wenn Neutrinos mit Materie interagieren, entsteht ein schwereres
Partnerteilchen und ein kurzer Lichtblitz. Mithilfe von Photomultiplierröhren
(PMTs) verstärken die Forschenden das Licht zu elektrischen Signalen, die
erfasst werden können. Mit dieser Methode haben Neutrino-Observatorien auf der
ganzen Welt diese geisterhaften Teilchen zu Boten gemacht, die uns Informationen
über weit entfernte Bereiche des Universums liefern. Unter diesen Observatorien
hat sich IceCube als einzigartiger Wegbereiter herausgestellt und
Entdeckungen gemacht, die nirgendwo sonst gemacht wurden.
Die neu bei IceCube installierten mDOMs, die von DESY und der
University of Michigan konstruiert wurden, bestehen aus 24 PMTs, die in
alle Richtungen ausgerichtet sind – weit mehr als die ursprünglichen Detektoren,
die in den letzten 15 Jahren verwendet wurden. "Der mDOM ist ein unglaublicher
Detektor", sagt Marek Kowalski, Leitender Wissenschaftler bei DESY und Professor
für Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin. "Die 24 PMTs im mDOM helfen
dabei, das gesamte Volumen des Eises zu überwachen und die
Neutrino-Wechselwirkungen darin zu beobachten. Zusätzlich zu den 24 PMTs enthält
der mDOM drei hochauflösende Kameras, mit denen wir tief in das Eis selbst
hineinsehen können – in diesen ewigen Gletscher, der etwa hunderttausend Jahre
alt ist – und so erfahren, wie das Eis in einer so massiven Struktur wieder
gefriert."
Das hilft den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das Eis, mit dem die
Neutrinos interagieren, besser zu charakterisieren. Die neuen Sensoren sind in
der Dunkelheit der Eisdecke ständig eingeschaltet und warten auf schwache
Lichtsignale aus Neutrino-Materie-Wechselwirkungen. Aber es ist keine leichte
Aufgabe, die mDOMs und anderen Komponenten ins Eis zu bringen. Die IceCube-Upgrade-Teams
haben auf den antarktischen Sommer gewartet, wenn die Sonne ständig scheint, die
Temperaturen etwas höher sind und sie rund um die Uhr an der Installation
arbeiten konnten. Bei Temperaturen von -30 °C musste das Team einen
5-Megawatt-Wasserbohrer einsetzen, um 2600 Meter lange Löcher in die Eisdecke zu
bohren – ein Vorgang, der zwei Tage dauert. Anschließend führte das Team einen
String in das Bohrloch ein.
"Unter diesen Bedingungen muss man schnell arbeiten", sagt Summer Blot, eine
DESY-Wissenschaftlerin, die die Qualitätskontrolle und Kalibrierung des mDOM
leitete. "Die Oberseite des Bohrlochs gefriert schnell und die gesamte Länge des
Bohrlochs verengt sich mit der Zeit, sodass man die Bohrkette so schnell wie
möglich hinunterlassen muss. Dann friert das gesamte Loch innerhalb von zwei
Wochen zu." Die extremen Bedingungen, denen das Team bei der Installation der
Detektorstränge ausgesetzt ist, müssen auch die Detektoren selbst aushalten
können. Alle empfindlichen Geräte innerhalb des mDOM – wie die PMTs, die Kameras
und andere Elektronik – sind in einem druckfesten Glasbehälter untergebracht,
der das wechselnde Drücken des gefrierenden Eises standhalten kann. "Wir haben
die Module ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass jedes einzelne den
extremen Bedingungen standhalten kann", sagt Blot. Darüber hinaus führten die
Teams in Wisconsin Testläufe des Installationsverfahrens durch, um sich auf die
eigentliche Installation der Strings vorzubereiten.
Die geplanten sieben Upgrade-Strings bilden den Kern des Detektorkomplexes
von IceCube. Sechs davon wurden erfolgreich im Eis installiert. Die
Upgrade-Strings befinden sich im Zentrum des Komplexes und werden mehr Details
liefern als alle anderen Detektoren der gesamten Reihe. Das ganze Upgrade-Team
installierte auch andere wichtige Geräte, wie präzise optische
Kalibrierungsgeräte der Technischen Universität München und der
Friederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, akustische Sensoren der RWTH
Aachen sowie Prototypen von Detektoren der nächsten Generation, die von der
Universitäten Mainz und Wuppertal entwickelt wurden. All dies ist Teil des
IceCube-Upgrades, mit dem präzisere Messungen der Eigenschaften von Neutrinos,
wie beispielsweise Neutrinooszillationen, möglich werden.
Oszillationen sind ein Phänomen, bei dem sich atmosphärische Neutrinos in
verschiedene Typen oder "Flavours" verwandeln können – Elektron, Myon und Tau.
Mit den verbesserten Geräten, die im Eis eingesetzt werden, können Forschende
das umgebende Eis besser charakterisieren, was zu einer verbesserten
Rekonstruktion von Neutrinos und einer Neuauswertung von 15 Jahren archivierter
Daten führt. Das IceCube-Upgrade dient auch als Sprungbrett für das nächste
große Neutrino-Experiment am Südpol: IceCube-Gen2.
"Mit dem erfolgreichen IceCube-Upgrade haben wir bewiesen, dass wir in der
Lage sind, komplexe Geräte im tiefen Eis zu installieren. Darüber hinaus
entsprechen die mDOMs im Wesentlichen der Technologie, die auch in
IceCube-Gen2 zum Einsatz kommen wird", sagt Kowalski, Vorsitzender des
IceCube-Gen2-Kooperationskomitees. IceCube-Gen2 ist die geplante
vollständige Modernisierung der Anlage, die inzwischen von der deutschen
Bundesregierung als nationales Forschungsschwerpunktprojekt behandelt wird.
IceCube-Gen2 wird den bestehenden IceCube-Detektor am Südpol verbessern und ein
einzigartiges Neutrino-Observatorium mit einer weltweit führenden Sensitivität
über zehn Größenordnungen in der Energie bereitstellen.
Das IceCube-Neutrino-Observatorium ist ein internationales Konsortium unter
der Leitung der US-amerikanischen National Science Foundation und der
University of Wisconsin–Madison. "Die Entwicklung, Montage und
Erprobung der vielfältigen Fotosensoren und Kalibrierungsgeräte in vielen
Institutionen und Ländern ist ein Beweis für das kollektive Fachwissen und
Engagement, das IceCube so erfolgreich macht", sagt Erin O’Sullivan,
Professorin für Physik an der Universität Uppsala und Sprecherin von IceCube.
"Die Beiträge von DESY zu IceCube sind bedeutend – wir möchten
sicherstellen, dass diese einzigartige Einrichtung noch mehr exotische
Informationen aus Neutrinos gewinnen kann, die so schwer zu erfassen sind" sagt
Christian Stegmann, DESY-Direktor für Astroteilchenphysik. "Dank DESYs Expertise
in den Bereichen Detektoren, Elektronik und Astroteilchenphysik tragen wir dazu
bei, Neutrinos als Botenteilchen zu nutzen, die uns Aufschluss über spannende
Objekte in unserem Universum geben", sagt Beate Heinemann, Vorsitzende des
DESY-Direktoriums. "Nach dieser Erweiterung wird IceCube neue
wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, und wir freuen uns darauf, diese
Wissenschaft am Südpol mit IceCube-Gen2 noch weiter voranzubringen."