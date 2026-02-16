Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

Europäische εpsilon-Mission auf der ISS hat begonnen

Mit der Ankunft der französischen ESA-Astronautin Sophie Adenot auf der Internationalen Raumstation ISS am Wochenende begann offiziell die ESA-Mission εpsilon. Mit einer geplanten Dauer von bis zu neun Monaten wird εpsilon die bislang längste astronautische ESA-Mission sein. Dabei soll Adenot zahlreiche Experimente durchführen.



Die Dragon-Kapsel mit der französischen ESA-Astronautin Sophie Adenot an Bord nähert sich der ISS. [ Die Dragon-Kapsel mit der französischen ESA-Astronautin Sophie Adenot an Bord nähert sich der ISS. [ Großansicht Die SpaceX Dragon Freedom-Kapsel mit der ESA-Astronautin Sophie Adenot, der NASA-Astronautin Jessica Meir, dem NASA-Astronauten Jack Hathaway und dem Roskosmos-Kosmonauten Andrej Fedjajew hatte am 14. Februar um 21:15 MEZ an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Damit hat die εpsilon-Mission der ESA offiziell begonnen. Die vierköpfige Besatzung startete am Freitag, dem 13 Februar, um 11:15 MEZ mit einer Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center der NASA in Florida. Nachdem sie etwa 34 Stunden lang die Erde umkreist und dabei die Internationale Raumstation eingeholt hatten, bereiteten sich die Mitglieder der Crew-12 auf das Andocken vor. Adenot und Hathaway, eine erfahrene Testpilotin und ein erfahrener Testpilot, fliegen zum ersten Mal ins All und nutzten diese Zeit, um sich mit dem Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit vertraut zu machen. Nach dem Öffnen der Luken wurde die Crew-12 von NASA-Astronaut Christopher Williams und den Roskosmos-Kosmonauten Sergei Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew begrüßt, die seit ihrer Ankunft mit einer Sojus-Kapsel im November 2025 auf der Station sind. Adenot und Hathaway erhielten anschließend in einer kurzen Zeremonie ihre Flugabzeichen von Stationskommandant Kud-Swertschkow. Anzeige Mit Adenot an Bord hat die εpsilon-Mission der ESA offiziell begonnen. Mit einer geplanten Dauer von bis zu neun Monaten wird εpsilon die bislang längste astronautische ESA-Mission sein. Während ihres Aufenthalts auf der Station wird Adenot als Crew-Spezialistin sowohl im Columbus, dem europäischen Labormodul, als auch im Kibo, dem japanischen Wissenschaftsmodul, tätig sein. Adenot wird bis zu 36 Experimente aus Europa durchführen, darunter sieben, die von der französischen Weltraumagentur CNES speziell für die εpsilon-Mission entwickelt wurden. Die an Bord der Station durchgeführten Forschungsarbeiten decken ein breites Spektrum wissenschaftlicher Bereiche ab, von der menschlichen Physiologie über die Klimaforschung bis hin zu Technologiedemonstrationen, und sollen dem Leben auf der Erde zugutekommen und zukünftige Erkundungsmissionen unterstützen. "Die εpsilon-Mission unterstreicht das Engagement der ESA, eine kontinuierliche menschliche Präsenz in der erdnahen Umlaufbahn und die damit verbundene Nutzung, insbesondere für die Wissenschaft, aufrechtzuerhalten. Sophie ist die erste Karriere-Astronautin der Klasse von 2022, den 'Hoppers', die zur ISS fliegt", sagte Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für astronautische und robotische Exploration. "Sie ist direkt von der Grundausbildung zur missionsspezifischen Ausbildung übergegangen und hat durchweg über den Erwartungen gelegen. Ich bin stolz auf die außergewöhnliche Arbeit von Sophie und unseren talentierten Teams rund um 'εpsilon', die all dies möglich gemacht haben."

