CANSAT

Deutscher CanSat-Wettbewerb geht in die zehnte Runde

Die Bewerbungsphase für Schulteams zum 10. Deutschen CanSat-Wettbewerb hat begonnen: Noch bis zum 2. Oktober 2023 können sich interessierte Jugendliche aus ganz Deutschland anmelden, um in kleinen Teams einen Mini-Satelliten zu bauen. Dieser soll dann im März 2024 in Bremen mit einer Rakete gestartet werden und eine Höhe von 700 Metern erreichen.



Ein ganz besonderes Jubiläum steht an: Seit einem Jahrzehnt begeistert der Deutsche CanSat-Wettbewerb, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitorganisiert, naturwissenschaftlich interessierte Jugendliche aus ganz Deutschland für die Raumfahrt. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Ab sofort sind Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren eingeladen, mit eigenen Mini-Satelliten am diesjährigen Wettbewerb teilzunehmen. Dabei geht es nicht nur um den Bau des Mini-Satelliten in Größe einer Getränkedose, sondern auch um wissenschaftliche Fragestellungen, die sich die Schulteams selbst überlegen. Highlight des Wettbewerbs ist die Startkampagne im März 2024 in Bremen, bei der die Satelliten mit einer Rakete auf etwa 700 Meter Höhe gebracht werden. Die Bewerbungsphase endet am 2. Oktober 2023. Seit dem ersten Deutschen CanSat-Wettbewerb im Jahr 2014 wurden fast 100 Mini-Satelliten gebaut. Unterstützt durch Unternehmen und Forschungsinstitute, haben sich Jugendliche der Herausforderung des Wettbewerbes gestellt und mit ihren Mini-Satelliten spannende Fragestellungen von gesellschaftlicher Relevanz untersucht. Ein CanSat-Team besteht aus mindestens vier Jugendlichen ab 14 Jahren und einer betreuenden Person, zum Beispiel einer Lehrkraft. In einer Primärmission misst jedes Team den Luftdruck und die Temperatur der Umgebung während des Fluges. Ihre Kreativität können die Teams bei der sogenannten Sekundärmission unter Beweis stellen: Hier kann sich jedes Team einer eigenen wissenschaftlichen oder auch technischen Fragestellung widmen. Diese selbst entwickelten Aufgaben reichten in der Vergangenheit von der Messung der Luftqualität bis hin zur Detektion der Waldbrandgefahr. Mit technischem Schwerpunkt baute ein Team einen möglichst leichten Satelliten; ein anderes versuchte sogar zwei Satelliten in der vorgeschriebenen Maximalgröße unterzubringen. Anzeige Jenseits der Aufgabe, den Satelliten zu konstruieren und zu bauen, erlangen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs vielseitige Fähigkeiten. Neben der technischen Expertise werden sie ermutigt, ihre Projektergebnisse öffentlich zu präsentieren, ihre Finanzplanung selbst durchzuführen und ihre Fortschritte in Berichten festzuhalten. Das sechsmonatige Projekt bietet den Jugendlichen eine wertvolle Lernerfahrung, die nicht nur in der Raumfahrtbranche, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens von Relevanz sein kann. Fachkundige Jurymitglieder und technische Betreuerinnen und Betreuer stehen den Teams zur Seite und ermöglichen durch einen einführenden Workshop für Lehrkräfte zusätzliche Unterstützung und Förderung. Als Highlight des Wettbewerbes werden die zehn teilnehmenden Teams im März 2024 zur Startkampagne nach Bremen eingeladen. Dort werden die CanSats nicht nur mit einer Rakete auf bis zu 700 Meter Höhe gebracht, sondern die Teams erhalten auch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der lokalen Luft- und Raumfahrtinstitutionen. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bis zum 2. Oktober 2023 auf der offiziellen Website des Deutschen CanSat-Wettbewerbs für die Teilnahme bewerben. Dort finden sie auch detaillierte Informationen zu den Anforderungen des Wettbewerbs und den Teilnahmebedingungen. Deutscher CanSat-Wettbewerb geht in die zehnte Runde. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

CanSat: Schüler bauen wieder Mini-Satelliten - 4. Februar 2015 Deutscher CanSat-Wettbewerb

DLR