CANSAT

Die Dosensatelliten starten wieder

In der kommenden Woche werden von einem kleinen Flugplatz zwischen Bremen und Hamburg aus wieder getränkedosengroße Satelliten in rund ein Kilometer Höhe geschossen. Diese CanSats wurden von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des 5. Deutschen CanSat-Wettbewerbs entwickelt. Auch im kommenden Jahr wird es wieder einen solchen Wettbewerb geben.



Die CanSats sind nicht größer als eine Getränkedose. [ Die CanSats sind nicht größer als eine Getränkedose. [ Großansicht Im Rahmen des 5. Deutschen CanSat-Wettbewerbs 2018 kommen neun Schulteams aus ganz Deutschland vom 17. bis 21. September 2018 nach Bremen. Hier stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Miniatursatelliten mit den Maßen einer Getränkedose einer Jury aus Fachleuten der Luft- und Raumfahrtbranche vor. Das große Highlight steht dann am 19. September an: Vom Flugplatz Rotenburg/Wümme werden die Dosensatelliten mit einer Rakete in eine Höhe von rund einem Kilometer geschossen. Während des Rückflugs am Fallschirm hängend, müssen die Satelliten von den Teilnehmern selbst entwickelte Missionen erfüllen. Das Siegerteam darf im kommenden Jahr die Bundesrepublik beim Europäischen CanSat-Wettbewerb vertreten. Der Deutsche CanSat-Wettbewerb findet 2018 zum fünften Mal statt. Ursprünglich aus einer Initiative der Europäischen Weltraumagentur (ESA) entstanden, wird er jährlich gemeinsam von Unternehmen und Institutionen der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie mehreren Bremer Schulen veranstaltet. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüker ab 14 Jahren aus ganz Deutschland. Ein Team besteht mindestens aus vier Teilnehmenden und einem Betreuenden. Anzeige Ziel ist es, einen Miniatursatelliten mit den Maßen einer handelsüblichen Getränkedose zu bauen. Die Miniatursatelliten müssen zwei Aufgaben erfüllen: Die primäre Mission ist für alle Teams gleich und umfasst das Messen von Luftdruck und Temperatur. Für die sekundäre Mission ist die Kreativität der Teilnehmenden gefragt. In diesem Jahr möchte zum Beispiel ein Team versuchen, seinen CanSat mit Hilfe einer Bodenstation mit dem Internet zu verbinden. Eine andere Gruppe will die Feinstaubkonzentration messen und dadurch Rückschlüsse auf die Verbreitung von Staubpartikeln in der Atmosphäre ziehen. Während des CanSat-Wettbewerbs durchlaufen die Schülerinnen und Schüler sämtliche Phasen einer realen Raumfahrtmission. Daher werden auch die Projektplanung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Projektdokumentation von der Jury bewertet. Dazu müssen sich die Teams auch um eine eigenständige Finanzierung durch Sponsoren kümmern. Zum Abschluss des Wettbewerbs kommen alle neun Teams nach Bremen. Dort präsentieren sie ihre Satelliten der Jury und lassen ihre CanSats durch eine technische Abnahme überprüfen. Vom Flugplatz Rotenburg/Wümme werden die Minisatelliten am Mittwoch, den 19. September von 9:30 bis 17:30 Uhr gestartet. Die Siegerehrung findet am Freitag statt. Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden SchülerInnen während der Startkampagnenwoche einen Einblick hinter die Kulissen der Bremer Raumfahrtindustrie. Für alle, die dieses Jahr nicht dabei sein konnten, gibt es gute Nachrichten: Auch im kommenden Jahr besteht die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme zu bewerben. Die Startkampagne des 6. Deutsche CanSat-Wettbewerbs 2019 wird vom 23. bis 27. September 2019 stattfinden. Eine Bewerbung ist ab dem 9. November 2018 möglich. Die Dosensatelliten starten wieder. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. CanSat: Schüler entwickeln Mini-Satelliten - 19. Februar 2017

