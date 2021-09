Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

CANSAT

Neue Runde für Dosensatelliten-Wettbewerb

CanSat Germany lädt ab sofort wieder Schüler und Schülerinnen ein, beim CanSat-Wettbewerb teilzunehmen und einen eigenen Minisatelliten zu bauen. Der "Dosensatellit" hat die Maße einer handelsüblichen Getränkedose und wird mit einer Rakete in eine Höhe von einem Kilometer geschossen. Die Teams lernen so alle Phasen einer Raumfahrtmission kennen.



Jeweils drei sogenannte CanSats werden mit einer Rakete gen Himmel befördert. [ Jeweils drei sogenannte CanSats werden mit einer Rakete gen Himmel befördert. [ Großansicht Bereits zum achten Mal fordert der Deutsche CanSat-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen der Luft- und Raumfahrtindustrie Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland heraus. Ein CanSat-Team besteht aus mindestens vier Jugendlichen ab 14 Jahren und einer betreuenden Person. Aufgabe des Projektes ist der Bau eines Minisatelliten in der Größe einer Getränkedose. Alle entwickelten CanSats sollen in der Primärmission Luftdruck und Temperatur messen. In der freiwählbaren Sekundärmission können die Teams kreativ werden und sich einer beliebigen wissenschaftlichen oder technischen Fragestellung widmen. So versuchte bei den letzten Wettbewerbsrunden ein Team zum Beispiel Luftproben in unterschiedlichen Höhen zu nehmen. Ein anderes Team wertete während des Fluges aufgenommene Bilder mittels Künstlicher Intelligenz aus. Im Laufe des sechsmonatigen Zeitraums erleben die Teams alle Phasen einer Raumfahrtmission, indem sie nicht nur den Satelliten konstruieren, sondern auch Öffentlichkeitsarbeit, Projekt- und Finanzplanung durchführen. Ihre Umsetzung der Missionsaufgabe präsentieren die Teams anschließend in zwei Berichten. Dies dient als Bewertungsgrundlage für die Jury von Fachleuten aus der Luft- und Raumfahrt. Das Highlight des Wettbewerbes ist die Startkampagne im März 2022 in Bremen. Dort werden die CanSats mit einer Rakete in eine Höhe von einem Kilometer gebracht und erfüllen beim Fall ihre Missionsaufgaben. Anzeige Die Teilnahme ist eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler, bei der sie durch die Arbeit an einem Großprojekt wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen in der Schule, im Studium oder im Berufsleben von Nutzen sein können. Das Siegerteam qualifiziert sich für den anschließenden europäischen CanSat-Wettbewerb. "Auch wenn es am Ende nur einen ersten Platz gibt: Für die Schülerinnen und Schüler bietet der CanSat-Wettbewerb eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur technisches Verständnis, sondern auch die kreative Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Für jedes Team, das ausgewählt wird und den eigenen Dosensatelliten startet, wird es eine interessante Erfahrung!", sagt Dr. Dirk Stiefs, Leiter des DLR_School_Lab Bremen. Weitere Informationen sowie die Richtlinien und das Bewerbungsformular sind auf der Website von CanSat Germany zu finden. Die Bewerbungsphase endet am 3. Oktober 2021. Neue Runde für Dosensatelliten-Wettbewerb CanSat. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. CanSat: Neue Runde für Dosen-Satelliten-Wettbewerb - 6. Dezember 2018

