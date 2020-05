Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



COMMERCIAL CREW

Ein historischer Start für die NASA



Seit Außerdienststellung der Space Shuttle im Jahr 2011 war die NASA für den Transport von Astronautinnen und Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS auf russische Sojus-Raumschiffe angewiesen. Mit dem Start des Mission Commercial Crew Demo-2 heute Abend soll dies der Vergangenheit angehören. Die NASA setzt dabei auf ein Raumschiff von SpaceX.





Die Falcon-9-Trägerrakete wartet am Kennedy Space Center in Florida auf ihren historischen Start.

Mit der Landung der US-Raumfähre Atlantis am 21. Juli 2011 um 11.57 Uhr MESZ am Kennedy Space Center in Florida ging die letzte Mission eines amerikanischen Space Shuttle zu Ende. Schon damals war klar, dass es einige Jahre dauern würde, bis Astronautinnen und Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus zur Internationalen Raumstation ISS abheben würden. Man ist seitdem auf die Dienste der russischen Sojus-Raumschiffe angewiesen.

Für das entsprechende Pathos hatte die NASA daher schon damals gesorgt: Die Besatzung der Atlantis hatte eine ganz besondere amerikanische Flagge mit zur ISS gebracht und an einer Luke des Moduls Harmony befestigt: Sie war schon auf dem ersten Flug einer Raumfähre vor 30 Jahren ins All geflogen und sollte so lange an Bord der ISS bleiben, bis sie von US-Astronauten, die von den USA aus gestartet sind, wieder abgeholt werden kann.

Pilot dieser letzte Space-Shuttle-Mission STS-135 war der NASA-Astronaut Douglas Hurley. Und genau dieser soll heute Abend zusammen mit seinem Kollegen Robert Behnken an Bord eines Dragon-Raumschiffs des Unternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS starten. Die fast neunjährige Pause der astronautischen Raumfahrt von US-Boden aus wäre damit beendet. Der Start an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete ist für heute Abend um 22:33 Uhr MESZ geplant.

Offiziell ist diese Demo-2-Mission der zweite Testflug für das auch als Crew Dragon bezeichnete Raumschiff. Nach einem ersten Testflug ohne eine Besatzung an Bord im März des vergangenen Jahres steht nun der erste bemannte Flug des Raumschiffs an. Spielt das Wetter heute Abend mit und verläuft beim Start alles nach Plan, soll das Raumschiff morgen an die ISS andocken. Das Andockmanöver verläuft automatisch, kann aber auch manuell durchgeführt werden, sollte es zu Problemen kommen. Bereits auf dem Weg zur Raumstation sind umfangreiche Tests der Systeme des Raumschiffs geplant.

Behnken und Hurley werden dann Teil der Besatzung Expedition 63 und sollen für maximal 110 Tage auf der ISS bleiben - für diesen Zeitraum zumindest ist das Raumschiff zertifiziert. Die späteren Crew Dragon des Commercial-Crew-Programms werden mindestens 210 Tage im All bleiben können. Wie lange Behnken und Hurley an Bord bleiben, macht die NASA auch davon abhängig, wann der nächste Commercial-Crew-Start möglich sein wird.

Mit zwei Personen an Bord wird die Crew Dragon dann zum Ende der Mission zur Erde zurückkehren und vor der Küste Floridas im Atlantik wassern. Mit der Rückkehr aus dem All hat SpaceX schon Erfahrung: Auch die Raumfrachter des Unternehmens verglühen nicht in der Erdatmosphäre, sondern wassern im Pazifik.

Nach dem Aus für Space-Shuttle-Flotte hatte sich die NASA entschieden, mit der Versorgung der Raumstation kommerzielle Unternehmen zu beauftragen. Seit einigen Jahren führen SpaceX und Northrop Grumman im NASA-Auftrag daher entsprechende Versorgungsflüge durch. SpaceX und Boeing bauten zudem Raumschiffe, um auch Besatzungsmitglieder zur ISS zu bringen. Das von der NASA selbst entwickelte Raumschiff Orion und die zugehörige Trägerrakete soll ausschließlich für Missionen zum Mond und zu ferneren Zielen eingesetzt werden.

Der Start der Crew Dragon wird heute Abend von der NASA live im Internet übertragen und ist auch im Fernsehsender Phoenix zu sehen. Sollte der Start heute aus Wettergründen nicht möglich sein, sind am Wochenende Ersatztermine vorgesehen. Das Wetter muss dabei nicht nur in Florida stimmen, sondern auch in Regionen, in denen die Kapsel bei einem Startabbruch notwassern würde, etwa auf der anderen Seite des Atlantiks.