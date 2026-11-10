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Wiederverwendbare Raketenantriebe auf dem Prüfstand
Redaktion
/ Pressemitteilung des DLR
astronews.com
10. November 2026
Wiederverwendbare und günstig herzustellende Triebwerke sind
ein wichtiger Faktor für konkurrenzfähige Trägerraketen. Daran wird auch in
Europa geforscht. Das DLR führte jetzt auf seinem modernisierten Prüfstand in
Lampoldshausen erstmals erfolgreich mehrere Triebwerksläufe eines
Methan-Sauerstoff-Triebwerks innerhalb eines Versuchstags durch.
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Der Prüfstand P5
in Lampoldshausen. Hier wurden jetzt erstmals
mehrere Triebwerksläufe eines
Methan-Sauerstoff-Triebwerks innerhalb eines
Versuchstags durchgeführt.
Foto: DLR (CC BY-NC-ND 3.0) [Großansicht]
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat das
Prometheus-Triebwerk am modernisierten Prüfstand P5 in Lampoldshausen
erfolgreich erprobt. Erstmals in der Geschichte des Prüfstands wurde das mit
Flüssigmethan und Flüssigsauerstoff betriebene Triebwerk an einem Versuchstag
innerhalb einer zusammenhängenden Testsequenz mehrfach gezündet und auf stabilen
Betriebspunkten betrieben.
Die Tests liefern wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung
wiederverwendbarer Raketenantriebe. Die Testkampagne mit dem von ArianeGroup
entwickelten Triebwerk knüpft an vorangegangene Versuche am französischen
Standort des Unternehmens in Vernon an. Zugleich demonstriert sie die
erweiterten Testmöglichkeiten des Prüfstands P5, der Teil der Testinfrastruktur
der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist und vom DLR betrieben wird. Durch
die umfassende Modernisierung für den Betrieb mit Flüssigmethan können dort nun
auch komplexe Betriebsabläufe methanbetriebener Raketentriebwerke untersucht
werden.
Der Prüfstand P5 wurde unter anderem für den Betrieb mit Flüssigmethan und
die Durchführung mehrerer aufeinanderfolgender Triebwerkszündungen erweitert.
Damit lassen sich Betriebsabläufe untersuchen, wie sie während des Flugs einer
wiederverwendbaren Raketenstufe auftreten können. "Mit dem modernisierten P5
können wir schubstarke methanbetriebene Raketentriebwerke zuverlässig und
umfassend testen. Dabei untersuchen wir nicht nur einzelne Betriebszustände,
sondern auch das Zusammenspiel verschiedener Phasen – von längeren Heißläufen
über große Schubänderungen bis hin zur erneuten Zündung des Triebwerks. Damit
haben wir eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung zukünftiger
wiederverwendbarer Raketenantriebe geschaffen," so Anja Frank, Direktorin der
DLR-Einrichtung Raumfahrtantriebe.
Der Prüfstand versorgt das Triebwerk während der Versuche mit den benötigten
Treibstoffen und Gasen und stellt die erforderlichen Druck- und
Temperaturbedingungen sicher. Umfangreiche Messsysteme erfassen dabei unter
anderem Schub, Treibstoffdurchfluss, Druckverhältnisse und Temperaturen. Die
gewonnenen Messdaten ermöglichen es, sowohl das Verhalten des Triebwerks als
auch die Abläufe am Prüfstand detailliert zu analysieren.
Wiederverwendbare Raketenantriebe müssen sich während einer Mission mehrfach
zünden lassen. Nach dem Start kann es beispielsweise erforderlich sein, den
Antrieb abzuschalten und für ein Rückkehr- oder Landemanöver erneut zu zünden.
Die zuverlässige Wiederzündung stellt dabei hohe Anforderungen an das Triebwerk
und die Testinfrastruktur. Die aktuelle Testkampagne zeigt, dass sich am
modernisierten P5 auch komplexe Abfolgen aus wiederholten Zündungen und stabilen
Betriebsphasen erfolgreich erproben lassen.
Solche wiederholten Zündungen stellen auch an den Prüfstand besondere
Anforderungen: Nach jedem Heißlauf müssen das Triebwerk und die
Versorgungssysteme sicher heruntergefahren und für den nächsten Start
vorbereitet werden. Dazu gehören unter anderem das Entleeren und Spülen der
Versorgungssysteme sowie das erneute Einstellen der erforderlichen Druck- und
Temperaturbedingungen. "Bis zu fünf Zündungen an einem Versuchstag stellen hohe
Anforderungen an das Zusammenspiel der Prüfstandssysteme. Dass wir diese Abläufe
automatisiert, sicher und reproduzierbar durchführen können, ist ein wichtiger
Schritt für die Erprobung wiederverwendbarer Antriebe", so Frank.
Neben mehrfachen Zündungen ist die gezielte Regelung des Schubs eine weitere
Voraussetzung für wiederverwendbare Raketenantriebe. Während beim Start einer
Rakete hoher Schub benötigt wird, muss sich die Triebwerksleistung in späteren
Flugphasen gezielt anpassen lassen – insbesondere bei der Rückkehr und Landung
einer wiederverwendbaren Raketenstufe. Der modernisierte Prüfstand P5 ermöglicht
es, unterschiedliche Schubstufen und die Übergänge zwischen ihnen unter
kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Dabei lässt sich ermitteln, wie
stabil das Triebwerk bei verschiedenen Leistungsstufen arbeitet, wie es auf
schnelle Schubänderungen reagiert und welchen thermischen und mechanischen
Belastungen es dabei ausgesetzt ist. Die Ergebnisse fließen in die weitere
Entwicklung und Erprobung des Prometheus-Triebwerks ein.
ArianeGroup entwickelt das Prometheus-Triebwerk mit Unterstützung der ESA.
Das Triebwerk nutzt die Treibstoffkombination Flüssigmethan und
Flüssigsauerstoff und gehört zur 100-Tonnen-Schubklasse. Eine wesentliche
Neuerung des Prometheus-Konzepts ist die Verwendung von Flüssigmethan als
Treibstoff. Im Vergleich zu Flüssigwasserstoff besitzt es eine deutlich höhere
Dichte und kann bei höheren Temperaturen gelagert werden. Dies erleichtert die
Auslegung und Handhabung der Tanks und Versorgungssysteme.
Neben der angestrebten Wiederverwendbarkeit und einer flexiblen Schubregelung
zielt die Entwicklung darauf ab, die Herstellungskosten gegenüber bisherigen
Triebwerksgenerationen deutlich zu reduzieren. Dazu tragen unter anderem ein
vereinfachtes Design und moderne Fertigungsverfahren wie die additive Fertigung
bei. Die Entwicklung des Prometheus-Triebwerks wird im Rahmen des Future
Launchers Preparatory Programme (FLPP) der ESA finanziert, das neue Technologien
für zukünftige europäische Trägerraketen vorantreibt. Deutschland beteiligt sich
daran mit rund 80 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für
Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Die Mittel werden von der
Deutschen Raumfahrtagentur im DLR koordiniert.