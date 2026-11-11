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INTERSTELLARES MEDIUM

Die Verteilung von Gas und kosmischer Strahlung in der Milchstraße

Im Rahmen des GaGaDiCT-Projekts ist es erstmals gelungen, dreidimensionale Karten der Gasverteilung und der kosmischen Strahlung zu erstellen – mit einer innovativen Methode, die Informationsfeldtheorie und Computersimulationen nutzt, um aus den Spuren der Teilchen auf ihre ursprünglichen Quellen zurückzuschließen. Dieser Ansatz könnte sogar in der Medizin Anwendung finden.



Das atomare und molekulare Wasserstoffgas der Milchstraße in Aufsicht, rekonstruiert von Söding et al. (2025). Hellere Farben kennzeichnen eine höhere Gasdichte pro Fläche. Die Koordinaten sind auf die Sonne zentriert; das galaktische Zentrum liegt etwa 8 kpc weiter rechts. Weiße Linien zeichnen die Spiralarme nach. [ Das atomare und molekulare Wasserstoffgas der Milchstraße in Aufsicht, rekonstruiert von Söding et al. (2025). Hellere Farben kennzeichnen eine höhere Gasdichte pro Fläche. Die Koordinaten sind auf die Sonne zentriert; das galaktische Zentrum liegt etwa 8 kpc weiter rechts. Weiße Linien zeichnen die Spiralarme nach. [ Großansicht Dem menschlichen Auge erscheint der Raum zwischen den Sternen unserer Milchstraße leer. Tatsächlich ist er jedoch gefüllt mit sehr dünnem Gas, verschiedenen Arten von Strahlung und durchzogen von verwirbelten Magnetfeldern sowie Schwaden sehr energiereicher Teilchen, der sogenannten kosmischen Strahlung. All diese Formen von Teilchen, Feldern und Energie stehen in enger Wechselwirkung miteinander und formen das hochdynamische interstellare Medium. Im Rahmen des GaGaDiCT-Projekts (die Abkürzung steht für "Galactic Gas Distribution and Cosmic-Ray Transport") wurden Gas, kosmische Strahlung und deren Interaktion in der Milchstraße untersucht. Dabei wurden drei wesentliche und neue Ergebnisse erzielt: eine dreidimensionale Karte der Gasverteilung der Milchstraße, eine dreidimensionale Karte der Verteilung der kosmischen Strahlung und eine neuartige Methode, mit der sich mittels Computersimulationen auf die Quellen der kosmischen Strahlung zurückschließen lässt. Für alle drei Ergebnisse wurde die Informationsfeldtheorie genutzt, die mathematisch beschreibt, wie räumlich variierende Größen – die Felder – aus Daten rekonstruiert werden können. Um die Quellen der kosmischen Strahlung über die Informationsfeldtheorie bestimmen zu können, mussten zudem Computersimulationen des Transports und der Wechselwirkung der kosmischen Strahlung erstellt werden. Dadurch ist es möglich aus Beobachtungen dieser Wechselwirkungen auf die ursprünglichen Quellen der kosmischen Strahlung zu schließen. Anzeige Diese neue Methode kann möglicherweise auch in der Medizin Anwendung finden, da sie auch für die sich in der Entwicklung befindende opto-akustische Bildgebung anwendbar ist. Auch hier muss unter Umständen von der Verteilung von Strahlung – in diesem Fall optisches Licht im Gewebe eines Menschen – auf deren Ursprung geschlossen werden. Ein Transfer von für den Kosmos entwickelter Technologie auf sehr irdische Herausforderungen. Die Ergebnisse wurden zur Veröffentlichung eingereicht. Die Verteilung von Gas und kosmischer Strahlung in der Milchstraße. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Zandinejad, H. et al. (2026): A Three-Dimensional Tomographic Reconstruction of the Galactic Cosmic-Ray Proton Density (arXiv.org-Preprint)

Max-Planck-Institut für Astrophysik

