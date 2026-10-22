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Rover Charlie erkundet andalusische Wüste
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung
astronews.com
22. Oktober 2026
Acht Tage lang hat Marsrover Charlie die spanische
Desierto de Tabernas erkundet. Das wissenschaftlich-technische Team im
Kontrollzentrum konnte so für den Ernstfall üben - den Betrieb des europäischen
Marsrovers Rosalind Franklin auf dem Mars ab 2030. Der Rover soll auf
dem Mars Bodenproben nehmen und nach Hinweisen auf früheres Leben suchen.
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Rover Charlie in
der spanischen Wüste.
Foto: Airbus [Großansicht]
Mit ihrem unwegsamen Sand und Geröll, ihren tiefen Steilhängen und
ausgetrockneten Flussbetten ist die andalusische Desierto de Tabernas eine
bizarre Landschaft. Als einzige Wüste auf dem europäischen Festland bot die
Region nicht nur eine eindrucksvolle Kulisse für Indiana-Jones-Filme der späten
1980er Jahre, sondern gilt Forschenden auch als besonders marsähnlich: der
perfekte Ort für einen Marsmissions-Härtetest. Als Vorbereitung auf den Betrieb
des ESA-Rovers Rosalind Franklin ab 2030 auf dem Roten Planeten hat nun
ein eng verwandter Rover-Prototyp acht Tage lang die spanische Wüste erkundet
und Daten gesammelt. Die Testfahrt wurde aus dem Rover-Kontrollzentrum der ESA
im italienischen Turin gesteuert und koordiniert.
Christian Schröder vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS)
gehörte zum Team vor Ort; MPS-Wissenschaftlerin Fatma Yesil Sahan nahm virtuell
teil. Dabei ging es beim Feldtest weniger darum, die Fahrtüchtigkeit des Rovers
unter Beweis zu stellen. Tests dieser Art sind längst abgeschlossen und der
sechsrädrige Rover hat sich als ausgesprochen geländegängig gezeigt. Vielmehr
wollte das Team die Fernsteuerung des Rovers aus dem Kontrollzentrum und die
Zusammenarbeit der Science Operations Working Group simulieren.
Während der künftigen Marsmission werden etwa 100 Teammitglieder aus
Wissenschaft und Technik den Rover durch das unwegsame Gelände navigieren, die
interessantesten Stellen ansteuern und untersuchen, die übermittelten Daten
sichten, auswerten und auf ihrer Grundlage die nächsten Schritte planen. Eine
solch komplexe Choreographie muss geübt werden. "Wir werden nicht viel Zeit
haben, daher müssen wir jeden Tag auf dem Mars optimal nutzen. Unsere
Herausforderung bestand darin, all die neuen Informationen zu verarbeiten und
anhand dieser zu entscheiden, was zu tun ist, wohin wir fahren und welche
Instrumente wir einsetzen", erklärt Jorge Vago, ExoMars-Projektwissenschaftler.
Der Star des Feldtestes war Charlie, ein Marsrover-Prototyp der
Firma Airbus. Charlie gleicht dem ExoMars-Rover Rosalind Franklin
in entscheidenden Punkten: Er verfügt über dieselbe Software, vergleichbare
Kameras und Bodenradar und bewegt sich auf dieselbe Weise fort. Einige der
wissenschaftlichen Instrumente fehlen jedoch. Anders als beim Ernstfall auf dem
Mars hatte Charlie beim Feldtest zudem Gesellschaft: Mehrere Teammitglieder
verfolgten seine Erkundungsfahrt aus unmittelbarer Nähe. Auch die Vorgänge im
Kontrollzentrum sollten beim Feldtest so realitätsnah wie möglich sein.
MPS-Wissenschaftler Schröder übernahm die Rolle des Long-Term Planners. Der
Geologe beriet das Wissenschaftsteam vor Ort bei ihren täglichen Entscheidungen
und behielt dabei die übergeordneten, langfristigen wissenschaftlichen Ziele der
Mission im Blick. "Ob die Fahrtroute des Rovers gut gewählt ist, zeigt sich
erst, wenn die Messdaten im Kontrollzentrum eintreffen. Meine Aufgabe besteht
dann darin zu bewerten, ob die Daten geeignet sind, die wissenschaftlichen
Fragestellungen der Mission zu beantworten - und notfalls Ideen für alternative
Ziele bereitzuhalten", beschreibt Schröder seine Funktion im Team.
Bereits vor 22 Jahren hatte der MPS-Wissenschaftler Landung und Betrieb der
amerikanischen Marsrover Spirit und Opportunity im
Kontrollzentrum des Jet Propulsion Laboratory der NASA im
kalifornischen Pasadena miterlebt. Wie damals sei es auch beim aktuellen
Feldtest eine Freude gewesen mitzuerleben, wie sich das Team im Kontrollzentrum
von Tag zu Tag besser einspielt und alle Abläufe effizienter werden. Schröders
Kollegin Sahan hat parallel dazu als Mitglied des Science Operations Working
Group Teams die von den Kamerateams gelieferten, wissenschaftlich
relevanten Daten analysiert, erörtert und bei der kurzfristigen Planung
der Mission mitgeholfen.
Der nächste Feldtest in der Wüste ist für den Sommer nächsten Jahres geplant.
Bis dahin wird weiter geübt, dieses Mal mit dem Rover Amalia, der im
Kontrollzentrum in Turin eine nachgebaute Marslandschaft "bewohnt". Bei diesen
Tests geht es auch um den Betrieb des Rover-Instrumentes Mars Organic
Molecule Analyser (MOMA), ein Massenspektrometer mit vorgeschaltetem
Gaschromatograph, der unter Leitung des MPS entwickelt und gebaut wurde. Das
Instrument kann organische Moleküle in Bodenproben identifizieren und ist damit
entscheidend für die Suche nach Spuren möglichen Lebens auf dem Mars. Bei diesen
Tests wirken Schröder und Sahan hinter den Kulissen und helfen, das Testszenario
für das Training andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorzubereiten.
Der Rover Rosalind Franklin soll 2030 als Teil der ESA-Mission
ExoMars auf dem Mars landen. Ausgerüstet mit acht wissenschaftlichen
Instrumenten wird das Fahrzeug nach Überresten und Spuren von Leben suchen. Mit
einem Bohrer kann es Bodenproben aus bis zu zwei Metern Tiefe entnehmen und
untersuchen.