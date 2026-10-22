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EXOMARS

Rover Charlie erkundet andalusische Wüste

Acht Tage lang hat Marsrover Charlie die spanische Desierto de Tabernas erkundet. Das wissenschaftlich-technische Team im Kontrollzentrum konnte so für den Ernstfall üben - den Betrieb des europäischen Marsrovers Rosalind Franklin auf dem Mars ab 2030. Der Rover soll auf dem Mars Bodenproben nehmen und nach Hinweisen auf früheres Leben suchen.



Rover Charlie in der spanischen Wüste. [ Rover Charlie in der spanischen Wüste. [ Großansicht Mit ihrem unwegsamen Sand und Geröll, ihren tiefen Steilhängen und ausgetrockneten Flussbetten ist die andalusische Desierto de Tabernas eine bizarre Landschaft. Als einzige Wüste auf dem europäischen Festland bot die Region nicht nur eine eindrucksvolle Kulisse für Indiana-Jones-Filme der späten 1980er Jahre, sondern gilt Forschenden auch als besonders marsähnlich: der perfekte Ort für einen Marsmissions-Härtetest. Als Vorbereitung auf den Betrieb des ESA-Rovers Rosalind Franklin ab 2030 auf dem Roten Planeten hat nun ein eng verwandter Rover-Prototyp acht Tage lang die spanische Wüste erkundet und Daten gesammelt. Die Testfahrt wurde aus dem Rover-Kontrollzentrum der ESA im italienischen Turin gesteuert und koordiniert. Christian Schröder vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) gehörte zum Team vor Ort; MPS-Wissenschaftlerin Fatma Yesil Sahan nahm virtuell teil. Dabei ging es beim Feldtest weniger darum, die Fahrtüchtigkeit des Rovers unter Beweis zu stellen. Tests dieser Art sind längst abgeschlossen und der sechsrädrige Rover hat sich als ausgesprochen geländegängig gezeigt. Vielmehr wollte das Team die Fernsteuerung des Rovers aus dem Kontrollzentrum und die Zusammenarbeit der Science Operations Working Group simulieren. Anzeige Während der künftigen Marsmission werden etwa 100 Teammitglieder aus Wissenschaft und Technik den Rover durch das unwegsame Gelände navigieren, die interessantesten Stellen ansteuern und untersuchen, die übermittelten Daten sichten, auswerten und auf ihrer Grundlage die nächsten Schritte planen. Eine solch komplexe Choreographie muss geübt werden. "Wir werden nicht viel Zeit haben, daher müssen wir jeden Tag auf dem Mars optimal nutzen. Unsere Herausforderung bestand darin, all die neuen Informationen zu verarbeiten und anhand dieser zu entscheiden, was zu tun ist, wohin wir fahren und welche Instrumente wir einsetzen", erklärt Jorge Vago, ExoMars-Projektwissenschaftler. Der Star des Feldtestes war Charlie, ein Marsrover-Prototyp der Firma Airbus. Charlie gleicht dem ExoMars-Rover Rosalind Franklin in entscheidenden Punkten: Er verfügt über dieselbe Software, vergleichbare Kameras und Bodenradar und bewegt sich auf dieselbe Weise fort. Einige der wissenschaftlichen Instrumente fehlen jedoch. Anders als beim Ernstfall auf dem Mars hatte Charlie beim Feldtest zudem Gesellschaft: Mehrere Teammitglieder verfolgten seine Erkundungsfahrt aus unmittelbarer Nähe. Auch die Vorgänge im Kontrollzentrum sollten beim Feldtest so realitätsnah wie möglich sein. MPS-Wissenschaftler Schröder übernahm die Rolle des Long-Term Planners. Der Geologe beriet das Wissenschaftsteam vor Ort bei ihren täglichen Entscheidungen und behielt dabei die übergeordneten, langfristigen wissenschaftlichen Ziele der Mission im Blick. "Ob die Fahrtroute des Rovers gut gewählt ist, zeigt sich erst, wenn die Messdaten im Kontrollzentrum eintreffen. Meine Aufgabe besteht dann darin zu bewerten, ob die Daten geeignet sind, die wissenschaftlichen Fragestellungen der Mission zu beantworten - und notfalls Ideen für alternative Ziele bereitzuhalten", beschreibt Schröder seine Funktion im Team. Bereits vor 22 Jahren hatte der MPS-Wissenschaftler Landung und Betrieb der amerikanischen Marsrover Spirit und Opportunity im Kontrollzentrum des Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena miterlebt. Wie damals sei es auch beim aktuellen Feldtest eine Freude gewesen mitzuerleben, wie sich das Team im Kontrollzentrum von Tag zu Tag besser einspielt und alle Abläufe effizienter werden. Schröders Kollegin Sahan hat parallel dazu als Mitglied des Science Operations Working Group Teams die von den Kamerateams gelieferten, wissenschaftlich relevanten Daten analysiert, erörtert und bei der kurzfristigen Planung der Mission mitgeholfen. Der nächste Feldtest in der Wüste ist für den Sommer nächsten Jahres geplant. Bis dahin wird weiter geübt, dieses Mal mit dem Rover Amalia, der im Kontrollzentrum in Turin eine nachgebaute Marslandschaft "bewohnt". Bei diesen Tests geht es auch um den Betrieb des Rover-Instrumentes Mars Organic Molecule Analyser (MOMA), ein Massenspektrometer mit vorgeschaltetem Gaschromatograph, der unter Leitung des MPS entwickelt und gebaut wurde. Das Instrument kann organische Moleküle in Bodenproben identifizieren und ist damit entscheidend für die Suche nach Spuren möglichen Lebens auf dem Mars. Bei diesen Tests wirken Schröder und Sahan hinter den Kulissen und helfen, das Testszenario für das Training andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorzubereiten. Der Rover Rosalind Franklin soll 2030 als Teil der ESA-Mission ExoMars auf dem Mars landen. Ausgerüstet mit acht wissenschaftlichen Instrumenten wird das Fahrzeug nach Überresten und Spuren von Leben suchen. Mit einem Bohrer kann es Bodenproben aus bis zu zwei Metern Tiefe entnehmen und untersuchen. Rover Charlie erkundet andalusische Wüste. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ExoMars: ESA-Marsrover soll Rosalind Franklin heißen - 8. Februar 2019

Mission Mars, die astronews.com-Berichterstattung über die Erforschung des roten Planeten

Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung