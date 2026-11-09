Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

MIKROWELLENHINTERGRUND

Im jungen Universum gab es keine erstaunlich großen Schwarzen Löcher

Ein Forschungsteam hat in den Daten der kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung des Satelliten Planck nach Hinweisen auf "erstaunlich große Schwarze Löcher", sogenannte SLABs, gesucht. In ihnen könnten sich, so eine These, kurz nach dem Urknall erhebliche Mengen an Dunkler Materie befunden haben. Fündig wurde das Team allerdings nicht.



Der Zusammenbruch von Materieüberdichten zu primordialen Schwarzen Löchern im frühen Universum hätte das Spektrum der Fluktuationen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung verändern müssen. [ Der Zusammenbruch von Materieüberdichten zu primordialen Schwarzen Löchern im frühen Universum hätte das Spektrum der Fluktuationen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung verändern müssen. [ Großansicht Auch wenn die Physik heute weiß, dass Dunkle Materie existieren muss, sind noch immer viele Fragen zu diesem Thema offen – beispielsweise, woraus sie besteht. Forschende der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU) haben nun die Liste der möglichen Lösungen für dieses Rätsel eingegrenzt, indem sie Messungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung analysierten, die vom Planck-Satelliten aufgenommen wurden. In einer jetzt veröffentlichten Studie beschreiben sie, warum ihre Ergebnisse eine Theorie für das Verhalten Dunkler Materie nach dem Urknall ausschließen. "Eine mögliche Lösung für das Rätsel der Dunklen Materie war, dass sie sich kurz nach dem Urknall in riesigen Schwarzen Löchern mit Massen zwischen 100 Millionen und 10 Milliarden Milliarden Sonnenmassen angesammelt haben könnte", sagt Christopher Gerlach, theoretischer Physiker an der JGU und an deren Exzellenzcluster PRISMA⁺⁺. Diese Ansammlung müsste jedoch derart deutliche Spuren im jungen Universum hinterlassen haben, dass sie bis heute in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB) sichtbar wären. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ist das Licht, das freigesetzt wurde, als das Universum gerade einmal 380.000 Jahre alt war. Um sie zu messen, muss man hochspezialisierte Geräte einsetzen und die Erdatmosphäre verlassen. Das Planck-Weltraumobservatorium der ESA hat genau das getan und während seiner viereinhalbjährigen Betriebszeit bis zu seiner endgültigen Abschaltung im Oktober 2013 einzigartig detaillierte Messungen dieses "Echos des Urknalls" durchgeführt. Anzeige "Dass wir auch 13 Jahre nach seiner Stilllegung noch immer neue Erkenntnisse über die Entwicklung und Struktur des Universums gewinnen, zeigt, wie wichtig der Planck-Satellit für Physiker war und ist", erklärt Gerlach. Seine Messungen ermöglichen präzisere Berechnungen des Anteils an sichtbarer und Dunkler Materie im Universum. Die Analyse von primordialen Schwarzen Löchern, die kurz nach dem Urknall entstanden, hat bereits gezeigt, dass sie wahrscheinlich nicht die gesamte Dunkle Materie des Universums enthielten. Das Forschungsteam der JGU konzentrierte sich deshalb auf die Untergruppe der sogenannten "stupendously large black holes" ("erstaunlich große Schwarze Löcher", SLABs), die zumindest einen wesentlichen Teil der Dunklen Materie enthalten haben könnten. Nicholas Leister, ein weiterer Physiker der JGU im Forschungsteam führt aus: "Hätten diese SLABs in großer Zahl existiert und erhebliche Mengen an Dunkler Materie enthalten, hätten sie durch ihre einzigartigen Störungen einen charakteristischen Abdruck im CMB hinterlassen – oder, kurz gesagt, sie körnig gemacht.“ Die Physikerinnen und Physiker modellierten, wie dieser Abdruck aussehen müsste, und verglichen ihn mit den tatsächlichen Messungen. Es wurde keine ausreichende Körnigkeit festgestellt, was die Möglichkeit ausschließt, dass SLABs einen wesentlichen Teil der Dunklen Materie ausmachen. SLABs galten bisher als mögliche Erklärung für mehrere andere Phänomene im frühen Universum. Eines davon ist der Nanohertz-Gravitationswellenhintergrund oder das "Summen", das in Pulsar-Timing-Arrays nachgewiesen wurde; ein weiteres sind die überraschend großen frühen Galaxien, die vom James-Webb-Teleskop beobachtet wurden. "Auch diese Fragen werden wahrscheinlich nicht durch SLABs beantwortet werden können, da unsere Ergebnisse zeigen, dass es sie nicht in großer Zahl gab", sagt Leister. "Das frühe Universum birgt noch viele Rätsel, die darauf warten, gelöst zu werden." Die Studie wurde jetzt in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht. Im jungen Universum gab es keine erstaunlich großen Schwarzen Löcher. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Gerlach, C. et al. (2026): Closing the Mass Window for Stupendously Large Black Holes, Physical Review Letters, 137, 181401 (arXiv.org-Preprint)

Johannes Gutenberg Universität Mainz

