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War das frühe Universum reich an Kohlenstoff?
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie
astronews.com
26. Oktober 2026
Im Rahmen eines deutsch-französischen Forschungsprojekts soll ein
neuer Blick auf die Sternentstehung im frühen Universum geworfen und untersucht
werden, ob die Umgebung, in der sich damals Sterne bildeten, reich an
Kohlenstoff war. Eine Grundlage der Untersuchung bilden hochaufgelöste Spektren
des Instruments 4MOST am Teleskop VISTA auf dem Paranal in Chile.
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Das Instrument 4MOST am VISTA-Teleskop auf
dem Paranal in Chile.
Foto: AIP / A. Saviauk [Großansicht]
In einem interdisziplinären Forschungsprojekt zwischen dem Max
Planck-Institut für Astronomie Heidelberg (MPIA) und den Universitäten
Heidelberg und Montpellier (Frankreich) soll ein Rätsel gelöst werden, welches
Astrophysikerinnen und Astrophysiker zurzeit intensiv beschäftigt: War das frühe
Universum reich an Kohlenstoff? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und
der französischen Agence Nationale de la Recherche (ANR) stellen nun
insgesamt 900.000 Euro für dieses herausfordernde Vorhaben zur Verfügung.
Über einen Mangel an Daten kann sich die Astronomie heute mit Sicherheit
nicht beklagen: Moderne boden- und weltraumgebundene Teleskope wie James
Webb oder das Very Large Telescope bieten heute eine völlig neue
Qualität der Beobachtung. Riesige Datenmengen aus Surveys wie mit Gaia
oder Euclid erlauben die Beobachtung von Milliarden von Objekten über
große astronomische Skalen hinweg. Zusammen mit den modernen Methoden der
Datenwissenschaft und theoretischen Simulationen können sich Theorie und
Beobachtung heute in nie dagewesener Weise befruchten und miteinander
verschmelzen.
Auch im Bereich groß angelegter spektroskopischer Untersuchungen ist ein
neues Zeitalter angebrochen. Spektren sind für die Astrophysik extrem wichtig.
Das bei Ihnen in einzelne Wellenlängen zerlegte Licht ist wie ein Fingerabdruck
und offenbart eine Vielzahl von physikalischen Eigenschaften von Objekten –
darunter auch deren chemische Zusammensetzung. Mit 4MOST (4-meter Multi-Object
Spectroscopic Telescope) am 4-Meter-VISTA-Teleskop des Paranal-Observatoriums
der ESO in Chile, steht ein hochmodernes Großinstrument zur Verfügung, mit dem
über 2500 Spektren gleichzeitig aufgenommen werden können. Das Projekt, an dem
auch das MPIA maßgeblich beteiligt ist, wird Millionen hochwertiger Spektren von
Sternen unseres Milchstraßensystems und seiner Außenbereiche liefern. Damit
bietet sich die einzigartige Gelegenheit, grundsätzliche wissenschaftliche
Rätsel zu erforschen, deren Lösung von der Identifizierung seltener Objekte
abhängt – also praktisch davon, jene "Nadeln im Heuhaufen" zu finden, die bisher
verborgen waren.
Eine dieser grundlegenden Fragen ist: War das frühe Universum reich an
Kohlenstoff? Noch kennen wir die Antwort nicht, aber sie soll nun in dem jetzt
geförderten DFG-ANR-Projekt beantwortet werden! Anlass für diese Frage ist die
Entdeckung von kohlenstoffangereicherten aber gleichzeitig metallarmen
sogenannten CEMP – Sternen, die teilweise als direkte Nachkommen der ersten
Sterngeneration nach der Entstehung des Universums gelten. CEMP-Sterne weisen
einen unerwartet hohen Kohlenstoffgehalt auf. Im Verhältnis zu Eisen übersteigt
ihr Kohlenstoff-Eisen-Verhältnis das von "normalen Sternen" wie unserer Sonne um
das 10- bis 100-Fache, während der Anteil anderer schwerer Elemente um das 100-
bis 1000-Fache vermindert ist.
Wie diese Sterne zu ihrer extremen Kohlenstoffanreicherung gekommen sind, ist
jedoch (noch) ungeklärt. Möglicherweise waren die frühesten Phasen des
Universums reich an kohlenstoffhaltigem Staub – ein Szenario, das auffallend gut
mit den jüngsten Nachweisen durch das James-Webb-Weltraumteleskop von
Kohlenstoffanreicherung und Staub in Galaxien mit hoher Rotverschiebung und
damit in frühen Epochen des Universums übereinstimmt. Vielleicht hat eine
effiziente Gasfragmentierung die Entstehung von Sternen geringer Masse (und
langer Lebensdauer) zu einer beträchtlichen Population solcher Sterne der ersten
Generation in der Milchstraße begünstigt. Falls ja, könnte dies zu einer
beträchtlichen Population solcher massearmer Sterne der ersten Generation – auch
als Population III bezeichnet – in der Milchstraße führen.
"Anhand neuer hochaufgelöster 4MOST-Spektren werden wir die
Kohlenstoffhäufigkeiten von über 50.000 extrem metallarmen Sternkandidaten in
der galaktischen Scheibe und im Bulge bestimmen. Diese Messungen werden mit
Modellen zur Sternentstehung der Population III - Sterne abgeglichen, was neue
Einblicke in die Eigenschaften der ersten Sterne der Milchstraße liefern wird",
sagt Maria Bergemann, unabhängige Lise-Meitner-Gruppenleiterin der
Forschungsgruppe "Stellare Spektroskopie und Sternpopulationen" am MPIA. "Unser
Ziel ist es, die CEMP-Befunde entscheidend zu überprüfen: Sind metallarme Sterne
tatsächlich kohlenstoffangereichert, wie Beobachtungen nahelegen? Alle
bisherigen Beobachtungsstudien stützten sich bei der Kohlenstoffdiagnostik auf
stark vereinfachte 1D-LTE-Modelle, doch eine Verifizierung, ob diese Annahme
legitim ist, steht noch aus."
Gemeinsam mit Partnern an den Universitäten Montpellier und Heidelberg soll
diese Frage nun im Rahmen eines stark interdisziplinären Programms beantwortet
werden. Dabei werden Methoden der molekularen Quantenmechanik, des maschinellen
Lernens, die Anwendung von Sternmodellen (insbesondere der
Pop-III-Sternentstehung) und beobachtende Spektroskopie kombiniert. Das Projekt
wird die molekulare Sterndiagnostik als leistungsfähigen neuen Ansatz
etablieren, um die stellare Nukleosynthese abzubilden, die chemische
Anreicherung der Milchstraße nachzuverfolgen und den Ursprung sowie die
Entwicklung der frühesten Sterngenerationen aufzudecken.
Für diese Herausforderung ist eine Zusammenarbeit zwischen den Gruppen unter
der Leitung von Simon Glover (Universität Heidelberg), Bertrand Plez und Yohann
Scribano (Universität Montpellier, LUPM) sowie Maria Bergemann (MPIA) geplant.
Die Gesamtfördersumme beläuft sich auf etwa 900.000 Euro, wovon etwa eine halbe
Million an die Projektpartner in Deutschland geht. Bergemann erhält Fördermittel
für eine Postdoc-Stelle, und insgesamt gehen etwa 353.000 Euro an das MPIA.