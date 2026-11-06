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Die Gezeiten und Einsteins Relativitätstheorie
Redaktion
/ Pressemitteilung der Freien Universität Berlin
astronews.com
6. November 2026
Ebbe und Flut lassen sich seit Jahrhunderten mit Newtons
Gravitationstheorie sehr genau beschreiben. Doch könnte sich in den Gezeiten
auch eine winzige Spur von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie verbergen?
In einer jetzt vorgestellten Studie wird beschrieben, wie man künftig gezielt
nach solchen Effekten suchen könnte.
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Das System Erde-Mond, hier eine Aufnahme der
Mission Artemis II, lässt sich sehr genau
mit der Gravitationstheorie von Newton
beschreiben.
Foto: NASA [Großansicht]
Die
Anziehungskraft von Mond und Sonne verformt nicht nur die Ozeane, sondern auch
die feste Erde. Diese Bewegungen lassen sich mit hochpräzisen Messgeräten
erfassen und mithilfe der Newtonschen Gravitation sehr genau berechnen.
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Gravitation jedoch
umfassender: Masse und Energie verändern die Raumzeit, Veränderungen dieser
Raumzeit können sich als Gravitationswellen ausbreiten. Die neue Studie verbindet die
Sichtweisen in einem mathematischen Modell. Das Modell erweitert
das klassische Modell der Mondgezeiten um einen zusätzlichen Term. Als
theoretische Vorlage dient dabei die sogenannte Kreuzpolarisation einer
Gravitationswelle – eine charakteristische Form, in der Gravitationswellen die Raumzeit verformen können.
"Wir behaupten nicht, einen neuen Gravitationseffekt
entdeckt zu haben. Wir zeigen vielmehr, wie man gezielt danach suchen könnte",
erklärt Muhittin Eser vom Fachbereich Mathematik und Informatik
der Freien Universität Berlin. "Das Erde-Mond-System ist
dafür besonders interessant, weil wir seine Gezeiteneffekte bereits mit sehr
hoher Präzision beschreiben und messen können."
Eine besondere Herausforderung
besteht darin, mögliche zusätzliche Signale von bekannten Unsicherheiten zu
unterscheiden. Abweichungen von den vorhergesagten Gezeitensignalen können etwa
durch die Wahl des Bezugssystems, durch Unsicherheiten bei der Berechnung der
Positionen von Erde und Mond oder durch systematische Messfehler entstehen. Die
Studie zeigt deshalb, welche Einflüsse kontrolliert werden müssten, bevor ein
verbleibendes Signal auf einen zusätzlichen physikalischen Effekt untersucht
werden kann.
Die Arbeit liefert damit
eine quantitative Grundlage, um künftig gezielt nach sehr kleinen Abweichungen
von der klassischen Beschreibung zu suchen. Dafür könnten hochpräzise Messungen
der Erdanziehung und der Gezeiten sowie geodätische Beobachtungen und Messungen
mit Mondlasern herangezogen werden. Bei Letzteren werden Laserpulse zu
Reflektoren auf dem Mond geschickt, um die Entfernung zwischen Erde und Mond
äußerst genau zu bestimmen.
"Isaac Newton erklärt die Gezeiten äußerst
erfolgreich. Albert Einstein zeigt uns, dass Gravitation auch dynamisch ist und
sich Veränderungen der Raumzeit wellenförmig ausbreiten können", sagt Eser.
"Unsere Arbeit bringt beide Perspektiven zusammen und fragt, welche Spuren sich
daraus in hochpräzisen Messungen finden ließen." Dies könnte einen neuen Zugang
zu Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie eröffnen. Während
Gravitationswellen bislang vor allem anhand gewaltiger kosmischer Ereignisse wie
der Verschmelzung von Schwarzen Löchern oder Neutronensternen untersucht werden,
richtet die neue Methode den Blick auf mögliche winzige Signaturen in unserer
unmittelbaren astronomischen Umgebung.
Die Studie wurde jetzt in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal
veröffentlicht.