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VLT

Das Geheimnis von Sakurais Objekt

Sakurais Objekt ist für die Astronomie etwas ganz Besonderes: Verändern sich Sterne in der Regel während eines Menschenlebens kaum, handelt es sich bei diesem Objekt um einen der am schnellsten veränderlichen Sterne, die je beobachtet wurden. Neue Beobachtungen zeigen nun, dass Sakurais Objekt in eine neue Phase seiner Entwicklung eingetreten ist.



Auf den ersten Blick unscheinbar, doch für die Astronomie außerordentlich spannend: Sakurais Objekt (im grünen Kreis) im Jahr 2023. [ Auf den ersten Blick unscheinbar, doch für die Astronomie außerordentlich spannend: Sakurais Objekt (im grünen Kreis) im Jahr 2023. [ Großansicht Mithilfe des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile untersucht ein Forschungsteam, zu dem auch Stefan Kimeswenger vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck gehört, seit nunmehr drei Jahrzehnten Sakurais Objekt. Der nach seinem japanischen Entdecker benannte Himmelskörper ist ein seltener "wiedergeborener" Stern, der 1996 unerwartet wieder zum Leben erwachte, nachdem er zuvor bereits die Endphase seiner Entwicklung erreicht hatte. Die aktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass der Stern inzwischen in eine neue Entwicklungsphase eingetreten ist und nun den für Wolf-Rayet-Sterne charakteristischen starken Sternwind entwickelt. Die Beobachtungen liefern somit neue Einblicke in die Endphasen der Sternentwicklung und helfen der Astronomie, Theorien zu überprüfen, deren Verifizierung andernfalls Tausende oder Millionen von Jahren dauern würde. Kimeswenger gehörte zu den Gründern des Forschungsteams und ist seit den Anfängen der Beobachtungen dabei: "Die meisten Sterne entwickeln sich so langsam, dass größere Veränderungen sich über Zeiträume vollziehen, die weit über eine menschliche Lebensspanne hinausgehen. Daher müssen wir uns in der Regel ein Bild von der Sternentwicklung zusammensetzen, indem wir verschiedene Sterne in unterschiedlichen Lebensphasen miteinander vergleichen", so der Wissenschaftler. "Sakurais Objekt bietet etwas weitaus Selteneres. Es ist einer der wenigen bekannten Sterne, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte dramatisch verändert haben. Dies gibt uns die Möglichkeit, an ihm die Sternentwicklung in Echtzeit zu beobachten. Mit unseren Beobachtungen können wir Theorien zur Sternentwicklung überprüfen und neue Einblicke in eine der kürzesten und am wenigsten verstandenen Phasen im Leben eines sterbenden Sterns gewinnen." Anzeige Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Stern unserer Sonne ähnelte, jedoch bereits seine Kernfusion eingestellt hatte und sich auf dem Weg zu einem Weißen Zwerg befand – dem heißen, dichten Kern, der nach dem Tod eines gewöhnlichen Sterns zurückbleibt. Doch Sakurais Objekt durchlief ein seltenes Ereignis, das als "sehr später thermischer Impuls" bekannt ist, bei dem sich eine Heliumschicht tief im Inneren des toten Sterns plötzlich wieder entzündete. Das Ereignis führte dazu, dass sich der Stern rasch ausdehnte, abkühlte und große Mengen an Material in den Weltraum ausstieß, wodurch er vorübergehend in ein früheres Stadium seines Lebens zurückkehrte. Deswalb wird er auch als "wiedergeborener" Stern bezeichnet. Bislang wurden nur zwei Sterne, die eine solche dramatische Wiedergeburt durchliefen, direkt beobachtet: Sakurais Objekt und V605 Aquilae. Nach seinem Ausbruch verschwand Sakurais Objekt hinter dichten Gas- und Staubwolken, die während der Eruption freigesetzt worden waren, was eine direkte Untersuchung erschwerte. Um seinen aktuellen Zustand zu untersuchen, wertete das internationale Team Beobachtungen des Very Large Telescope aus und verglich es mit ausgefeilten Computermodellen von Teamkollegen am Observatório do Valongo der Universität in Rio de Janeiro, die die Atmosphären und die starken Winde von Wolf-Rayet-Sternen simulieren. Die Beobachtungen brachten charakteristische Signaturen von Kohlenstoff und Helium zum Vorschein, wodurch das Team die Temperatur, die chemische Zusammensetzung und die Eigenschaften des Sternwinds von Sakurais Objekt bestimmen konnten. Ihre Analyse deutet darauf hin, dass die Oberflächentemperatur des Sterns derzeit zwischen etwa 27.000 und 36.000 Kelvin liegt, was zeigt, dass er sich nach seinem dramatischen Ausbruch vor fast drei Jahrzehnten wieder aufheizt. "Eine der zentralen Fragen bleibt, wie schnell sich Sakurais Objekt nach seinem dramatischen Ausbruch erholen sollte", so Kimeswenger. "Unsere Messungen zeigen, dass sich der Stern langsamer wieder aufheizt, als einige frühere Modelle vorhergesagt hatten. Das gibt uns eine wichtige Möglichkeit zu prüfen, welche Theorien am besten beschreiben, was geschieht, wenn ein sterbender Stern kurzzeitig wieder zum Leben erwacht. Da wir den Stern in den kommenden Jahren weiter beobachten werden, hoffen wir, noch viel mehr über diese bemerkenswerte Phase der Sternentwicklung zu erfahren." Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass sich Sakurais Objekt in einem früheren Entwicklungsstadium befindet als V605 Aquilae, bei dem etwa 80 Jahre früher ein ähnliches Ereignis stattfand. Das Team wird Sakurais Objekt weiterhin beobachten, während es sich weiter erwärmt und seinen Weg zum Weißen Zwerg fortsetzt, um mehr über eine der schnellsten und ungewöhnlichsten Phasen der Sternentwicklung zu erfahren, die je beobachtet wurden. Über ihre Beobachtungen berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist. Das Geheimnis von Sakurais Objekt. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Marcolino, W. et al. (2026): The emergence of a [WC] star in Sakurai’s object, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 552, stag1533

Universität Innsbruck

