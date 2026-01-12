Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



BETELGEUSE

Spuren eines Begleiters im Gas um den Riesenstern entdeckt



Beobachtungen des Weltraumteleskops Hubble und weiterer erdgebundener Teleskope haben im Gas rund um Betelgeuse eindeutige Spuren eines Begleitsterns entdeckt, der den bekannten Riesenstern alle sechs Jahre umrundet. Die Bestätigung der Existenz eines Begleiters erklärt auch eine bislang rätselhafte Periode in der Helligkeit von Betelgeuse.





Künstlerische Darstellung von Betelgeuse samt Begleiter, der sich hier im Uhrzeigersinn um den Riesenstern bewegt. Die Größe des Begleiters ist nicht maßstabsgerecht. [ Künstlerische Darstellung von Betelgeuse samt Begleiter, der sich hier im Uhrzeigersinn um den Riesenstern bewegt. Die Größe des Begleiters ist nicht maßstabsgerecht. [ Großansicht

Gelungen ist die Entdeckung durch die sorgfältige Auswertung von Beobachtungen Betelgeuses aus knapp acht Jahren. Die Veränderungen im Licht des Sterns ließen auf Wechselwirkungen des Gases um Betelgeuse mit einem bislang nicht bestätigten Begleitstern schließen. Betelgeuse liegt etwa 650 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Orion und ist ein roter Überriese. Der Schulterstern des Himmelsjägers ist bereits mit bloßem Auge zu erkennen. Aufgrund seiner enormen Größe und vergleichsweise geringen Entfernung ist Betelgeuse einer der wenigen Sterne, deren Oberfläche und umgebende Atmosphäre von Astronomen direkt beobachtet werden können. Vor einigen Jahren hatte eine deutliche Verdunklung von Betelgeuse zu Spekulationen geführt, dass eine Explosion des Riesensterns unmittelbar bevorsteht.

Beobachtungen mit Hubble und mit Teleskopen am Fred Lawrence Whipple Observatory im US-Bundesstaat Arizona sowie am Roque de Los Muchachos Observatory auf der Kanareninsel La Palma lieferten eindeutige Hinweise auf den seit einiger Zeit vermuteten Begleitstern und dessen Einfluss auf die äußere Atmosphäre des roten Überriesen. So zeigten sich beispielsweise charakteristische Veränderungen im Spektrum des Sterns sowie bei der Geschwindigkeit und Richtung der Gase in der äußeren Atmosphäre, in Form eines "Schweifs" aus dichterem Material. Er erscheint unmittelbar nachdem der Begleiter von der Erde aus betrachtet vor Betelgeuse vorbeizieht, was etwa alle sechs Jahre der Fall ist. Dies bestätigt bisherige theoretische Modelle über den Begleitstern.

"Es ist ein bisschen wie ein Boot, das sich durch das Wasser bewegt. Der Begleitstern erzeugt einen Welleneffekt in der Atmosphäre von Beteigeuze, den wir tatsächlich in den Daten sehen können", sagte Andrea Dupree, Astronomin am Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. "Zum ersten Mal sehen wir direkte Anzeichen für diese Gasspur, was bestätigt, dass Betelgeuse tatsächlich einen versteckten Begleiter hat, der sein Aussehen und Verhalten beeinflusst."

Seit Jahrzehnten verfolgt die Wissenschaft Veränderungen in der Helligkeit und bei den Oberflächenmerkmalen von Betelgeuse. Dies ist besonders deswegen spannend, weil man davon ausgeht, dass der Stern in Zukunft als Supernova explodieren wird. So versucht man natürlich auch Anzeichen für eine bevorstehende Explosion zu finden. Interessant waren dabei zwei Perioden in Bezug auf die Helligkeit des Sterns: ein kurzer 400-Tage-Zyklus, der kürzlich auf Pulsationen innerhalb des Sterns selbst zurückgeführt werden konnte, und die lange sekundäre Periode von 2100 Tagen, entsprechend ungefähr sechs Jahren.

Zur Erklärung der 2100-tägigigen Periode wurden zahlreiche Modelle in Betracht gezogen, darunter große Konvektionszellen, Staubwolken, magnetische Aktivität und das Vorhandensein eines verborgenen Begleitsterns. Jüngste Studien kamen dann zu dem Schluss, dass die Sekundärperiode am besten durch die Anwesenheit eines Begleiters mit geringer Masse erklärt werden kann, der tief in der ausgedehnten Atmosphäre um Betelgeuse kreist. Allerdings fehlte dafür bislang eine sichere Bestätigung. Jetzt gibt es erstmals eindeutige Hinweise dafür, dass ein Begleiter die Atmosphäre des Überriesen stört.

"Die Idee, dass Betelgeuse einen unentdeckten Begleiter hat, hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, aber ohne direkte Beweise war es eine unbewiesene Theorie", so Dupree. Das sei durch die neuen direkten Beweise anders, so dass die Beobachtungen des Riesensterns nun ganz anders ausgewertet werden können. Da Betelgeuse nun von der Erde aus betrachtet den Blick auf den Begleitstern verdeckt, muss das Team nun erst einmal bis ins kommende Jahr warten, um weitere Beobachtungen machen zu können.

Über ihre Entdeckung berichteten Dupree und ihre Kollegen im Rahmen der 247. Tagung der American Astronomical Society in Phoenix. Außerdem sollen sie in einer der nächsten Ausgaben der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal präsentiert werden.