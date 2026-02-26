Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

MONDMISSIONEN

Detaillierter Blick auf die Ressourcen des Mondes

Die europäische Weltraumorganisation ESA bereitet eine rein europäische Mondmission vor, die aus einem Orbit hochaufgelöste Daten über das Vorhandensein verschiedener Ressourcen auf dem Erdtrabanten liefern soll. Diese Twardowski-Mission wird von einem polnischen Konsortium entwickelt, beteiligt sind aber auch Forschende der Universität Münster.



SMART-1 war die letzte rein europäische Mondmission. Die kleine Sonde startete 2003 und war bis 2006 aktiv. [ SMART-1 war die letzte rein europäische Mondmission. Die kleine Sonde startete 2003 und war bis 2006 aktiv. [ Großansicht Die letzte europäische Mondmission liegt mehr als 20 Jahre zurück. Nun ist die Universität Münster Teil eines europäischen Konsortiums, das einen neuen Mondorbiter für die europäische Weltraumorganisation ESA vorbereitet. Bei der Entwicklung der Raumsonde arbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Planetologie mit dem polnischen Raumfahrtunternehmen Creotech Instruments, dem Weltraumforschungszentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften, SATLANTIS und GMV Innovating Solutions zusammen - der entsprechende Kooperationsvertrag wurde jetzt unterzeichnet. Creotech Instruments ist Hauptauftragnehmer der ESA und koordiniert das Konsortium, das ein Missionskonzept aus einer früheren Phase weiterentwickelt. Das Ziel besteht darin, die sogenannte Twardowski-Mission vorzubereiten: einen europäischen Mondorbiter, der Ressourcen wie bestimmte Gesteine oder Eis mit hoher räumlicher und spektraler Auflösung auf dem Mond erkennen, kartografieren und analysieren soll. Der Start der Mission ist für 2029 geplant. Es wäre die erste vollständig europäische Mondmission seit der SMART-1-Mission der ESA von 2003 bis 2006 und Teil der langfristigen ESA-Strategie zur Erforschung des Mondes. Die Mission ist nach der berühmten Figur Pan Twardowski aus der polnischen Literatur benannt. Der Adelige hatte seine Seele gegen Ruhm und Macht dem Teufel verkauft und endete schließlich auf dem Mond. Anzeige Prof. Dr. Harald Hiesinger, Dr. Carolyn van der Bogert und Dr. Wajiha Iqbal von der Universität Münster verfügen über Expertise im wissenschaftlichen Missionsmanagement und -betrieb. Das Team unterstützt die Entwicklung der Parameter für die Nutzlast im sichtbaren bis mittleren Infrarotbereich sowie der dazugehörigen Datensätze. Ziel ist es, die Beobachtung von Gesteinen und Mineralien auf der Mondoberfläche zu optimieren. "Die Daten werden unser Verständnis des Mondes deutlich erweitern und wichtige Informationen über potenzielle Landeplätze liefern, die für die Planung und Durchführung bemannter und unbemannter Missionen sowie für die Erkundung von Mondressourcen relevant sind", erläutert Carolyn van der Bogert. Für das Forschungsteam ist die Vorbereitung der Twardowski-Mission ein wichtiger Meilenstein für die zukünftige europäische Mondforschung. "Das Missionskonzept macht die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten Europas sichtbar und liefert einen neuen Datensatz mit bislang unerreichter spektraler Information über die Mondoberfläche und ihre Ressourcen", betont Hiesinger. Detaillierter Blick auf die Ressourcen des Mondes. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Monderkundung: Industriekonsortium für europäischen Mondlander Argonaut vorgestellt - 20. November 2025

Universität Münster

