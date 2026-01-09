|
SpaceX Crew-11 kehrt vorzeitig zur Erde zurück
von
Stefan Deiters
astronews.com
9. Januar 2026
Die vier Mitglieder der SpaceX Crew-11, die sich
seit August auf der Internationalen Raumstation ISS aufhalten, werden einige
Wochen früher zur Erde zurückkehren als vorgesehen. Das hat die amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht bekannt gegeben. Grund sei ein medizinisches
Problem bei einem der Crew-Mitglieder.
|
Die vier Besatzungsmitglieder der SpaceX Crew-11
nach der Ankunft auf der ISS im August: Oleg
Platonow (von links), Mike Fincke, Zena Cardman und
Kimiya Yui. Foto:
NASA [Großansicht]
Zum ersten Mal holt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA
Besatzungsmitglieder vorzeitig von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde
zurück: In der Nacht teilte die NASA mit, dass die vierköpfige SpaceX
Crew-11 bereits in den kommenden Tagen die Raumstation verlassen und zur
Erde zurückkehren soll. Die vier Besatzungsmitglieder befinden sich seit Anfang
August 2025 im All und sollten eigentlich bis zum kommenden Monat auf der ISS
bleiben. Grund für die vorzeitige Rückkehr sei ein medizinische Problem bei
einem der Crew-Mitglieder.
Um welches Besatzungsmitglied es sich handelt, sagte die NASA mit Verweis auf
die Persönlichkeitsrechte der betreffenden Person nicht. Da die Raumschiffe, mit
denen die Besatzungsmitglieder zur ISS reisen, gleichzeitig als Rettungsboote
für sie dienen, müssen alle vier Mitglieder zur Erde zurückkehren, die im August
mit der Kapsel zur ISS geflogen sind. Die SpaceX Crew-11 besteht aus
dem erfahrenen NASA-Astronauten Mike Fincke, der NASA-Astronautin Zena Cardman,
dem japanischen Astronauten Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg
Platonow.
Das medizinische Problem ist offenbar im Verlauf des Mittwoch aufgetreten,
schon in der Nacht begannen Überlegungen zu einem vorzeitigen Ende der Mission.
Nach NASA-Angaben sei der Zustand des betroffenen Besatzungsmitglieds stabil, es
würde sich also nicht um eine Notfallrückkehr zur Erde handeln, sondern um eine
reine Vorsichtsmaßnahme. Die Besatzungsmitglieder sind ausgebildet, um
Hilfestellung bei verschiedenen Arten von medizinischen Problemen zu leisten.
Die Ausrüstung an Bord der ISS entspricht dabei etwa der, die auch in einem
Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Verfügung steht.
Eigentlich hatte die SpaceX Crew-11 noch einige Aufgaben vor sich:
So sollten Fincke und Cardmann bei einem Außenbordeinsatz am Donnerstag dieser
Woche diverse Arbeiten an den Energieinfrastruktur der ISS vornehmen. Zur
Vorbereitung eines Außenbordeinsatzes müssen sie zuvor hochkonzentrierten
Sauerstoff einatmen. Die NASA betont allerdings, dass der medizinische Vorfall
nicht mit den Vorbereitungen für den - inzwischen abgesagten - Außenbordeinsatz
in Verbindung steht.
