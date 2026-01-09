Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

SpaceX Crew-11 kehrt vorzeitig zur Erde zurück

Die vier Mitglieder der SpaceX Crew-11, die sich seit August auf der Internationalen Raumstation ISS aufhalten, werden einige Wochen früher zur Erde zurückkehren als vorgesehen. Das hat die amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht bekannt gegeben. Grund sei ein medizinisches Problem bei einem der Crew-Mitglieder.



Die vier Besatzungsmitglieder der SpaceX Crew-11 nach der Ankunft auf der ISS im August: Oleg Platonow (von links), Mike Fincke, Zena Cardman und Kimiya Yui. Zum ersten Mal holt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA Besatzungsmitglieder vorzeitig von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurück: In der Nacht teilte die NASA mit, dass die vierköpfige SpaceX Crew-11 bereits in den kommenden Tagen die Raumstation verlassen und zur Erde zurückkehren soll. Die vier Besatzungsmitglieder befinden sich seit Anfang August 2025 im All und sollten eigentlich bis zum kommenden Monat auf der ISS bleiben. Grund für die vorzeitige Rückkehr sei ein medizinische Problem bei einem der Crew-Mitglieder. Um welches Besatzungsmitglied es sich handelt, sagte die NASA mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte der betreffenden Person nicht. Da die Raumschiffe, mit denen die Besatzungsmitglieder zur ISS reisen, gleichzeitig als Rettungsboote für sie dienen, müssen alle vier Mitglieder zur Erde zurückkehren, die im August mit der Kapsel zur ISS geflogen sind. Die SpaceX Crew-11 besteht aus dem erfahrenen NASA-Astronauten Mike Fincke, der NASA-Astronautin Zena Cardman, dem japanischen Astronauten Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow. Anzeige Das medizinische Problem ist offenbar im Verlauf des Mittwoch aufgetreten, schon in der Nacht begannen Überlegungen zu einem vorzeitigen Ende der Mission. Nach NASA-Angaben sei der Zustand des betroffenen Besatzungsmitglieds stabil, es würde sich also nicht um eine Notfallrückkehr zur Erde handeln, sondern um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Besatzungsmitglieder sind ausgebildet, um Hilfestellung bei verschiedenen Arten von medizinischen Problemen zu leisten. Die Ausrüstung an Bord der ISS entspricht dabei etwa der, die auch in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Verfügung steht. Eigentlich hatte die SpaceX Crew-11 noch einige Aufgaben vor sich: So sollten Fincke und Cardmann bei einem Außenbordeinsatz am Donnerstag dieser Woche diverse Arbeiten an den Energieinfrastruktur der ISS vornehmen. Zur Vorbereitung eines Außenbordeinsatzes müssen sie zuvor hochkonzentrierten Sauerstoff einatmen. Die NASA betont allerdings, dass der medizinische Vorfall nicht mit den Vorbereitungen für den - inzwischen abgesagten - Außenbordeinsatz in Verbindung steht.