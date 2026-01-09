Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Nachrichten
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel [ Druckansicht ]

 
ISS
SpaceX Crew-11 kehrt vorzeitig zur Erde zurück
von Stefan Deiters
astronews.com
9. Januar 2026

Die vier Mitglieder der SpaceX Crew-11, die sich seit August auf der Internationalen Raumstation ISS aufhalten, werden einige Wochen früher zur Erde zurückkehren als vorgesehen. Das hat die amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht bekannt gegeben. Grund sei ein medizinisches Problem bei einem der Crew-Mitglieder.

Crew-11

Die vier Besatzungsmitglieder der SpaceX Crew-11 nach der Ankunft auf der ISS im August: Oleg Platonow (von links), Mike Fincke, Zena Cardman und Kimiya Yui. Foto: NASA [Großansicht]

Zum ersten Mal holt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA Besatzungsmitglieder vorzeitig von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurück: In der Nacht teilte die NASA mit, dass die vierköpfige SpaceX Crew-11 bereits in den kommenden Tagen die Raumstation verlassen und zur Erde zurückkehren soll. Die vier Besatzungsmitglieder befinden sich seit Anfang August 2025 im All und sollten eigentlich bis zum kommenden Monat auf der ISS bleiben. Grund für die vorzeitige Rückkehr sei ein medizinische Problem bei einem der Crew-Mitglieder.

Um welches Besatzungsmitglied es sich handelt, sagte die NASA mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte der betreffenden Person nicht. Da die Raumschiffe, mit denen die Besatzungsmitglieder zur ISS reisen, gleichzeitig als Rettungsboote für sie dienen, müssen alle vier Mitglieder zur Erde zurückkehren, die im August mit der Kapsel zur ISS geflogen sind. Die SpaceX Crew-11 besteht aus dem erfahrenen NASA-Astronauten Mike Fincke, der NASA-Astronautin Zena Cardman, dem japanischen Astronauten Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow.

Anzeige

Das medizinische Problem ist offenbar im Verlauf des Mittwoch aufgetreten, schon in der Nacht begannen Überlegungen zu einem vorzeitigen Ende der Mission. Nach NASA-Angaben sei der Zustand des betroffenen Besatzungsmitglieds stabil, es würde sich also nicht um eine Notfallrückkehr zur Erde handeln, sondern um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Besatzungsmitglieder sind ausgebildet, um Hilfestellung bei verschiedenen Arten von medizinischen Problemen zu leisten. Die Ausrüstung an Bord der ISS entspricht dabei etwa der, die auch in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Verfügung steht.

Eigentlich hatte die SpaceX Crew-11 noch einige Aufgaben vor sich: So sollten Fincke und Cardmann bei einem Außenbordeinsatz am Donnerstag dieser Woche diverse Arbeiten an den Energieinfrastruktur der ISS vornehmen. Zur Vorbereitung eines Außenbordeinsatzes müssen sie zuvor hochkonzentrierten Sauerstoff einatmen. Die NASA betont allerdings, dass der medizinische Vorfall nicht mit den Vorbereitungen für den - inzwischen abgesagten - Außenbordeinsatz in Verbindung steht.

Forum
SpaceX Crew-11 kehrt vorzeitig zur Erde zurück. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.
siehe auch
ISS - die astronews.com Berichterstattung über die Internationale Raumstation
Links im WWW
NASA
In sozialen Netzwerken empfehlen
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.

© astronews.com / Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999 - 2020
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung.
URL dieser Seite: https://www.astronews.com:443/news/artikel/2026/01