Extremely Large Telescope zur Hälfte fertig



Es ist zwar nur eine Zahl in den Tabellen der Projektverantwortlichen, doch trotzdem ist man bei der europäischen Südsternwarte ESO ein wenig stolz: Das Extremely Large Telescope, das seit einigen Jahren in der chilenischen Atacamawüste gebaut wird, ist zu 50 Prozent fertiggestellt. Auf dem Cerro Armazones wird gerade die Kuppel gebaut, erste wissenschaftliche Beobachtungen sind 2028 geplant.





Das Extremely Large Telescope (ELT) der europäischen Südsternwarte ESO wird einmal über einen 39 Meter durchmessenden Hauptspiegel verfügen und das größte Teleskop der Welt für Beobachtungen im sichtbaren Bereich des Lichts und im nahen Infrarot sein. Es entsteht gerade auf dem Cerro Armazones in der chilenischen Atacamawüste, nicht weit entfernt vom Very Large Telescope. Aktuell wird dort die Struktur der Teleskopkuppel gebaut. In den Tabellen des Projektmanagements wurde für den gesamten Bau nun ein wichtiger Meilenstein erreicht: 50 Prozent des Extremely Large Telescope sind fertiggestellt - so das Ergebnis einer "Earned Value Analysis" der Verantwortlichen.

Gebaut wird nicht nur in Chile. Die Entwicklung des speziellen optischen Design aus fünf Spiegeln findet in Europa statt: Das entscheidende Element dabei ist der riesige Hauptspiegel (M1), der aus 798 sechseckigen Segmenten besteht. Inzwischen sind mehr als 70 Prozent der Rohlinge und Stützen für diese Segmente gefertigt. Die Spiegel M2 und M3 werden derzeit gegossen und poliert. Beim Spiegel M4 handelt es sich um einen adaptiven, flexiblen Spiegel, der seine Form tausendmal pro Sekunde anpasst, um so Beeinträchtigungen der Beobachtungen durch die Luftunruhe zu kompensieren. Alle sechs dünnen Segmente dieses Spiegels sind vollständig fertiggestellt und werden nun in die dafür vorgesehenen Halterungen eingebaut. Zudem arbeiten Teams an den Steuerungssystemen und anderen Komponenten für den Teleskopbetrieb. Alle vier der ersten wissenschaftlichen Instrumente, mit denen das ELT ausgestattet wird, befinden sich in der letzten Entwurfsphase oder werden schon gebaut.

Der Startschuss für den Bau des ELT der ESO fiel vor neun Jahren mit einem Spatenstich. Die Spitze des Cerro Armazones wurde 2014 abgeflacht, um Platz für das Riesenteleskop zu schaffen. Es wird jedoch erwartet, dass die Fertigstellung der verbleibenden 50 Prozent des Projekts deutlich schneller realisiert werden kann als der Bau der ersten Hälfte, die auch langwierige Designprozesse und Tests umfasste. Darüber hinaus war der Baufortschritt durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt, da der Standort für mehrere Monate geschlossen war und sich die Produktion vieler Teleskopkomponenten verzögerte. Nun hofft man, dass das Teleskop in fünf Jahren fertig ist.

"Das ELT ist das größte der nächsten Generation bodengestützter optischer und Nahinfrarot-Teleskope und dasjenige, das in seiner Konstruktion am weitesten fortgeschritten ist", freut sich ESO-Generaldirektor Xavier Barcons. "Angesichts der Herausforderungen, die große, komplexe Projekte mit sich bringen, ist es keine Kleinigkeit, 50 Prozent der Arbeiten abzuschließen. Dies war nur möglich dank des Engagements aller Beschäftigten der ESO, der kontinuierlichen Unterstützung durch die ESO-Mitgliedstaaten und des Engagements unserer Partner aus der Industrie und den Instrumentenkonsortien. Ich bin sehr stolz, dass das ELT diesen Meilenstein erreicht hat."