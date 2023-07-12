Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Nachrichten
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Nachrichten : Teleskope : Artikel [ Druckansicht ]

 
ESO
Extremely Large Telescope zur Hälfte fertig
von Stefan Deiters
astronews.com
12. Juli 2023

Es ist zwar nur eine Zahl in den Tabellen der Projektverantwortlichen, doch trotzdem ist man bei der europäischen Südsternwarte ESO ein wenig stolz: Das Extremely Large Telescope, das seit einigen Jahren in der chilenischen Atacamawüste gebaut wird, ist zu 50 Prozent fertiggestellt. Auf dem Cerro Armazones wird gerade die Kuppel gebaut, erste wissenschaftliche Beobachtungen sind 2028 geplant.

ELT

Blick auf die Baustelle des Extremely Large Telescope auf dem Cerro Armazones bei Nacht.  Foto: ESO [Großansicht]

Das Extremely Large Telescope (ELT) der europäischen Südsternwarte ESO wird einmal über einen 39 Meter durchmessenden Hauptspiegel verfügen und das größte Teleskop der Welt für Beobachtungen im sichtbaren Bereich des Lichts und im nahen Infrarot sein. Es entsteht gerade auf dem Cerro Armazones in der chilenischen Atacamawüste, nicht weit entfernt vom Very Large Telescope. Aktuell wird dort die Struktur der Teleskopkuppel gebaut. In den Tabellen des Projektmanagements wurde für den gesamten Bau nun ein wichtiger Meilenstein erreicht: 50 Prozent des Extremely Large Telescope sind fertiggestellt - so das Ergebnis einer "Earned Value Analysis" der Verantwortlichen.

Gebaut wird nicht nur in Chile. Die Entwicklung des speziellen optischen Design aus fünf Spiegeln findet in Europa statt: Das entscheidende Element dabei ist der riesige Hauptspiegel (M1), der aus 798 sechseckigen Segmenten besteht. Inzwischen sind mehr als 70 Prozent der Rohlinge und Stützen für diese Segmente gefertigt. Die Spiegel M2 und M3 werden derzeit gegossen und poliert. Beim Spiegel M4 handelt es sich um einen adaptiven, flexiblen Spiegel, der seine Form tausendmal pro Sekunde anpasst, um so Beeinträchtigungen der Beobachtungen durch die Luftunruhe zu kompensieren. Alle sechs dünnen Segmente dieses Spiegels sind vollständig fertiggestellt und werden nun in die dafür vorgesehenen Halterungen eingebaut. Zudem arbeiten Teams an den Steuerungssystemen und anderen Komponenten für den Teleskopbetrieb. Alle vier der ersten wissenschaftlichen Instrumente, mit denen das ELT ausgestattet wird, befinden sich in der letzten Entwurfsphase oder werden schon gebaut.

Anzeige

Der Startschuss für den Bau des ELT der ESO fiel vor neun Jahren mit einem Spatenstich. Die Spitze des Cerro Armazones wurde 2014 abgeflacht, um Platz für das Riesenteleskop zu schaffen. Es wird jedoch erwartet, dass die Fertigstellung der verbleibenden 50 Prozent des Projekts deutlich schneller realisiert werden kann als der Bau der ersten Hälfte, die auch langwierige Designprozesse und Tests umfasste. Darüber hinaus war der Baufortschritt durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt, da der Standort für mehrere Monate geschlossen war und sich die Produktion vieler Teleskopkomponenten verzögerte. Nun hofft man, dass das Teleskop in fünf Jahren fertig ist.

"Das ELT ist das größte der nächsten Generation bodengestützter optischer und Nahinfrarot-Teleskope und dasjenige, das in seiner Konstruktion am weitesten fortgeschritten ist", freut sich ESO-Generaldirektor Xavier Barcons. "Angesichts der Herausforderungen, die große, komplexe Projekte mit sich bringen, ist es keine Kleinigkeit, 50 Prozent der Arbeiten abzuschließen. Dies war nur möglich dank des Engagements aller Beschäftigten der ESO, der kontinuierlichen Unterstützung durch die ESO-Mitgliedstaaten und des Engagements unserer Partner aus der Industrie und den Instrumentenkonsortien. Ich bin sehr stolz, dass das ELT diesen Meilenstein erreicht hat."

Forum
Extremely Large Telescope zur Hälfte fertig.  Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.
siehe auch
Extremely Large Telescope: Fertigung der Instrumente hat begonnen - 16. Mai 2023
ELT: Wichtiges Etappenziel für Instrument METIS - 5. Juni 2020
ELT: Bau der Fundamente hat begonnen - 11. Mai 2018
ELT: Erste Segmente des Hauptspiegels gegossen - 10. Januar 2018
European Extremely Large Telescope: Riesenauftrag für Riesenteleskop - 18. Mai 2016
European Extremely Large Telescope: E-ELT-Instrumentenentwicklung beginnt - 23. März 2016
E-ELT: Design der Kamera für Riesenteleskop beginnt - 7. Oktober 2015
E-ELT: Grünes Licht für Bau des Riesenteleskops - 10. Dezember 2014
European Extremely Large Telescope: Offizieller Baubeginn mit Bergsprengung - 20. Juni 2014
Bild des Tages - 16. Juni 2014: Bauarbeiten
European Extremely Large Telescope: Bau des neuen Riesenteleskops vor dem Start - 11. Dezember 2013
ESO: 50 Jahre Zusammenarbeit mit Chile - 6. November 2013
E-ELT: ESO beschließt Bau des weltgrößten Teleskops - 12. Juni 2012
ESO: Vereinbarung für Riesenteleskop unterzeichnet - 14. Oktober 2011
ESO: Standort für 42 Meter-Teleskop festgelegt - 27. April 2010
Bild des Tages - 27. April 2010: Cerro Armazones
ESO: Startschuss für europäischen Teleskopgiganten - 12. Dezember 2006
 
Links im WWW
ESO
In sozialen Netzwerken empfehlen
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.

© astronews.com / Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999 - 2020
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung.
URL dieser Seite: https://www.astronews.com:443/news/artikel/2023/07