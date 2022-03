Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

INGENUITY

Mission des Mars-Hubschraubers verlängert

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat die Mission ihres Mars-Hubschraubers Ingenuity im Jezero-Krater des Roten Planeten bis September verlängert. Bislang hat das experimentelle Fluggerät 21 Flüge in der dünnen Marsatmosphäre absolviert, nun sind weitere anspruchsvolle Flüge geplant, die die Mission des Rovers Perseverance unterstützen sollen.



Blick in den Jezero-Krater: Die zwei möglichen Routen ins neue Einsatzgebiet von Ingenuity. Der Hubschrauber befindet sich aktuell an dem roten Punkt. Nach dem nächsten Flug ist das Ziel entweder direkt oder mit einem weiteren Zwischenstopp zu erreichen. [ Blick in den Jezero-Krater: Die zwei möglichen Routen ins neue Einsatzgebiet von Ingenuity. Der Hubschrauber befindet sich aktuell an dem roten Punkt. Nach dem nächsten Flug ist das Ziel entweder direkt oder mit einem weiteren Zwischenstopp zu erreichen. [ Großansicht Die Ankündigung der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA folgte unmittelbar nach dem 21. erfolgreichen Flug des experimentellen Hubschraubers. Es war der erste von mindestens drei Flügen, die Ingenuity benötigt, um den nordwestlichen Teil einer Region namens "Séítah" zu durchqueren und sein nächstes Einsatzgebiet zu erreichen. "Vor weniger als einem Jahr wussten wir nicht einmal, ob ein motorisierter, kontrollierter Flug eines Fluggeräts auf dem Mars überhaupt möglich ist", sagte Thomas Zurbuchen, stellvertretender Administrator der NASA und zuständig für die Wissenschaft. "Jetzt freuen wir uns auf die Beteiligung von Ingenuity an der zweiten Wissenschaftskampagne von Perseverance. Dieser Wechsel in der Denkweise in so kurzer Zeit ist einfach erstaunlich und wird in die Geschichte der Luft- und Weltraumforschung eingehen." Das neue Einsatzgebiet von Ingenuity wird sich deutlich von dem relativ flachen Gelände unterscheiden, über dem der Hubschrauber seit seinem ersten Flug im vergangenen April unterwegs war. Es handelt sich um ein urzeitliches Flussdelta mit einer Breite von mehreren Kilometern, das sich teils 40 Meter über den Boden des Jezero-Kraters erhebt. Mit seinen Klippen, Felsbrocken und sandigen Bereichen stellt dieses Gebiet auch für den Marsrover Perseverance eine Herausforderung dar - verspricht aber gleichzeitig so manche spannende Entdeckung. Daten von Ingenuity sollen helfen, den sichersten Weg für Perseverance zu interessanten Formationen zu finden. "Die Jezero-Delta-Kampagne wird die größte Herausforderung für das Ingenuity-Team seit dem ersten Flug auf dem Mars sein", sagte Teddy Tzanetos, Leiter des Ingenuity-Teams am Jet Propulsion Laboratory der NASA. "Um unsere Erfolgschancen zu erhöhen, haben wir unser Team vergrößert und führen Upgrades an unserer Flugsoftware durch, um die Flexibilität während des Betriebs und die Flugsicherheit zu verbessern." Anzeige Die Softwareaktualisierungen führten bereits zu reduzierten Navigationsfehlern während der Flüge und einer erhöhten Landesicherheit. Auch wurde die Beschränkung der maximal erlaubten Flughöhe von 15 Metern aufgehoben. Dies könnte zu einer erhöhten Reichweite des Hubschraubers führen. Außerdem kann Ingenuity nun auch die Fluggeschwindigkeit während des Flugs ändern. Weitere Modifikationen der Flugsoftware sind in Planung, etwa für eine bessere autonome Einschätzung der Eignung eines Bereichs als Landeplatz. Bevor die Erkundung des Deltas aus der Luft beginnen kann, muss Ingenuity das Gebiet erst einmal erreichen. Der nächste Flug ist frühestens am 19. März geplant und wird eine Länge von etwa 350 Metern haben. Dabei soll Ingenuity eine scharfe Kurve fliegen, um einen Hügel zu umfliegen. Danach wird das Team entscheiden, ob ein oder zwei weitere Flüge erforderlich sind, um die Überquerung des Nordwestens von Séítah abzuschließen. Ingenuity ist zusammen mit dem Marsrover Peseverance im Februar des vergangenen Jahres im Jezero-Krater des Mars gelandet. Der erste Experimentalflug auf einer anderen Welt fand am 19. April 2021 statt und dauerte 39,1 Sekunden. Nach weiteren vier Flügen, sechs weiteren Minuten in der Luft und einer Gesamtstrecke von 499 Metern entschied die NASA, den bislang nur als Technologiedemonstrator gedachten Hubschrauber weiter für die Mission zu verwenden. Mit Abschluss von Flug 21 hat Ingenuity über 38 Minuten in der Luft verbracht und dabei 4,64 Kilometer zurückgelegt.

Mission des Mars-Hubschraubers Ingenuity verlängert. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Ingenuity: Der erste Flug auf einem anderen Planeten - 19. April 2021

Mars 2020: Erster Hubschrauberflug nach Ostern geplant - 24. März 2021

Mission Mars, die astronews.com-Berichterstattung über die Erforschung des Roten Planeten Mars Helicopter Tech Demo, Seite der NASA