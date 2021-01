Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



GERDA

Kein Signal und trotzdem erfolgreich



Das Team des GERDA-Experiments im Untergrundlabor Laboratori Nazionali del Gran Sasso hat sein Endergebnis der Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall von Germanium-76 vorgestellt. Der gesuchte Zerfall, dessen Nachweis einige kosmologische Rätsel lösen könnte, wurde zwar nicht entdeckt, das Experiment gilt aber trotzdem als Erfolg, da es einige wichtige Ziele erreichte.





Die Germanium-Detektoren von GERDA. [ Die Germanium-Detektoren von GERDA. [ Großansicht

Die Untergrenze für die Halbwertszeit des neutrinolosen doppelten Betazerfalls (0νββ) von 76Ge beträgt 1,8 × 1026 Jahre, so das Endergebnis des Experiments GERDA (GERmanium Detector Array) im Untergrundlabor Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) des INFN in Italien. Dieser Wert stimmt mit dem erwarteten Wert für die Empfindlichkeit des Experiments überein; ein höherer Wert für den Zerfall eines 0νββ-Isotops wurde nie zuvor gemessen. Die berichtete Hintergrundsignalrate steht ebenfalls keiner anderen auf dem Gebiet nach, was nicht nur die Durchführbarkeit eines hintergrundfreien Experiments bei hoher Exposition demonstriert, sondern auch die Grundlagen liefert für ein Experiment der nächsten Generation mit wesentlich höherer Empfindlichkeit.

Der hypothetische neutrinolose doppelte Betazerfall ist ein Prozess jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik: zwei Neutronen in einem Kern, hier 76Ge, wandeln sich gleichzeitig in zwei Protonen und zwei Elektronen ("Betateilchen") um, und zwar ohne die übliche Emission von zwei Antineutrinos. Seine Entdeckung hätte erhebliche Folgen für Teilchenphysik und Kosmologie: der Nachweis von Leptonzahl-Verletzung und der Majorana-Natur der Neutrinos, also der Identität von Neutrinos und Antineutrinos, den Zugang zur Neutrino-Massenskala und ein wichtiger Hinweis zum Verständnis, warum es so viel mehr Materie als Antimaterie im Universum gibt.

Anzeige

Bereits vor gut 50 Jahren stand die Leptonzahl-Verletzung im Fokus der ersten Suche nach dem neutrinolose doppelte Betazerfall mit einem Detektor aus 0,1 kg Germanium, den eine Gruppe aus Mailand wegen seiner hervorragenden intrinsischen Energieauflösung gewählt hatte. Seitdem konnte die Empfindlichkeit um einen Faktor von einer Million gesteigert werden. Entscheidend auf diesem Weg war eine kontinuierliche Zunahme der Masse des Detektors, der gleichzeitig die Quelle des Zerfalls ist, auch durch Anreicherung des Isotops 76Ge von natürlichen 7,8 % auf fast 90 %.

Dazu kam eine ständige Reduktion des Hintergrunds im Signalbereich, insbesondere durch Betreiben der Experimente tief im Untergrund, um die kosmische Strahlung abzuschirmen. Das GERDA-Experiment war seit 2011 im Gran-Sasso-Untergrundlabor (LNGS) in Italien in Betrieb, unter Gestein entsprechend 3500 Meter Wasser. In der Schlussphase enthielt es 42 Germaniumdetektoren mit zusammen 44,2 kg bei einer Anreicherung von 86 bis 88 % 76Ge.

Eine Reihe von Neuentwicklungen war der Schlüssel zum Erfolg: Anders als in vorherigen Experimenten wurden die Ge-Detektoren ohne Einkapselung in einem Kryostaten mit flüssigem Argon (LAr) betrieben, der sich in einem instrumentierten Wassertank zur Abschirmung gegen Photonen, Neutronen und Myonen befand. Das LAr sorgte für Kühlung und Abschirmung und half außerdem, die Menge an Montagematerial zu verringern, das trotz sorgfältiger Auswahl immer noch einen winzigen Rest radioaktiver Verunreinigungen enthält. Zur aktiven Abschirmung war das LAr mit Lichtsensoren bestückt, die anzeigten, wenn Signale im Ge-Detektor von radioaktivem Hintergrund stammten. Auch der zeitliche Verlauf der Detektorsignale liefert eine ähnliche Information.

Die GERDA-Kollaboration hat Detektoren mit neuartigem Design eingesetzt und Analysemethoden entwickelt, um das Optimum aus dieser Hintergrundreduktionstechnik herauszuholen. Aus den Erfahrungen mit GERDA resultiert die Erwartung, dass eine weitere Reduktion des Hintergrunds erreichbar ist, sodass ein hintergrundfreies Experiment mit noch größerer Quellstärke bzw. Exposition möglich wird. Dies ist im Rahmen der LEGEND-Kollaboration geplant: Das Team strebt an, die Empfindlichkeit für die Halbwertszeit des gesuchten Betazerfalls auf 1028 Jahre zu steigern. In einer ersten Phase wird sie 200 kg angereicherte Ge-Detektoren in der leicht modifizierten GERDA-Infrastruktur einsetzen und die Messungen 2021 starten.

Über die finalen GERDA-Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Physical Review Letters erschienen ist.