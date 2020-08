Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]

ASTEROIDEN

Einer von vielen - 2011 ES4 passiert die Erde

Morgen Abend fliegt der Asteroid 2011 ES4 an der Erde vorüber - und dies in einem Abstand, der nur rund einem Drittel der Mondentfernung entspricht. Eine Gefahr für unseren Planeten besteht nicht. Würde der hausgroße Brocken allerdings die Erde treffen, könnten zumindest lokale Schäden die Folge sein. Deswegen versucht man, auch kleinere Asteroiden zu erfassen und zu überwachen.



Konstellation der Bahnen von Asteroid 2011 ES4 und der Erde: Die grafische Bahnsimulation zeigt die nahe Begegnung von 2011 ES4 mit der Erde innerhalb der Mondbahn am 1. September. Zu erkennen ist auch, dass 2011 ES4 die Bahnkriterien erfüllt, um zu den Apollo-Asteroiden gerechnet zu werden. Für einen kompletten Sonnenumlauf benötig er 416 Tage. [ Konstellation der Bahnen von Asteroid 2011 ES4 und der Erde: Die grafische Bahnsimulation zeigt die nahe Begegnung von 2011 ES4 mit der Erde innerhalb der Mondbahn am 1. September. Zu erkennen ist auch, dass 2011 ES4 die Bahnkriterien erfüllt, um zu den Apollo-Asteroiden gerechnet zu werden. Für einen kompletten Sonnenumlauf benötig er 416 Tage. [ Großansicht Am 1. September wird um 18:12 Uhr MESZ ein kleiner Asteroid mit der Bezeichnung 2011 ES4 die Erde in nur ein Drittel Monddistanz passieren. Solche vergleichsweise knappen Erdvorbeiflüge von kleinen Himmelskörpern finden jedoch recht häufig statt, werden aber von der Öffentlichkeit in der Regel kaum wahrgenommen; in diesem Jahr waren es allein schon rund 60. Nur wenige Asteroiden sind darunter, deren Ausmaße im Falle einer Kollision mit der Erde wirklich bedrohlich wären. Auch der Asteroid 2011 ES4 ist weniger gefährlich, obschon er mit einem geschätzten Durchmesser zwischen 22 und 49 Metern zu den etwas größeren seiner Art zählt. Ein Einschlag oder ein Auseinanderbrechen in der Atmosphäre würde voraussichtlich zu einem ähnlichen Ereignis führen, wie wir es am 15. Februar 2013 in der Gegend um die russische Stadt Tscheljabinsk erlebt haben. Damals zerbrach ein rund 19 Meter großer Meteor dreißig Kilometer hoch über der Stadt in der Atmosphäre und löste mit seiner Druckwelle zahlreiche Gebäudeschäden und Verletzungen bei Personen durch zerberstende Glasscheiben aus. Der einige zehn Meter große Asteroid 2011 ES4 zieht jedoch am 1. September in einer sicheren Distanz von etwa 120.000 Kilometer an der Erde vorbei. "Der Weltraum ist zum Glück relativ leer und auf der Zeitskala eines Menschenlebens muss man - statistisch betrachtet - nicht unbedingt mit einem gewaltigen Einschlag rechnen wie zum Beispiel mit jenem, der vor 65 Millionen Jahren schlagartig zum Aussterben der Dinosaurier und anderer Arten geführt haben soll", erläutert Dr. Manfred Gaida, Astronom am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Dennoch, der nächste Impakt kann jeder Zeit geschehen." Anzeige 2011 ES4 wird zu den sogenannten Apollo-Asteroiden gerechnet: Bei diesen liegt der sonnennächste Punkt der Bahn, das Perihel, zwar innerhalb der Erdbahnebene, die große Halbachse der Bahn aber mehr als eine Astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Demzufolge "überqueren" diese Asteroiden regelmäßig die Erdbahn und zählen deshalb zu den sogenannten Erdbahnkreuzern. Ein relativ gut bekannter und erforschter Brocken aus dieser Gruppe ist der 2 mal 4 kilometergroße Asteroid 4179 Toutatis, der alle vier Jahre die Erdbahn mal mehr oder mal weniger weit entfernt kreuzt, zuletzt am 29. Dezember 2016 in 100facher Monddistanz. Mit der Erde befindet er sich in einer 1:4 und mit Jupiter in einer 3:1 Bahnresonanz, was einen chaotischen Bahnverlauf bewirkt. Darüber hinaus kreuzt er auch die Marsbahn. Dank Radarmessungen und Aufnahmen der chinesischen Mondsonde Chang’e 2 wissen wir, dass Toutatis‘ Gestalt dem Kern des Kometen Churyumov-Gerasimenko ähnelt. Während man Toutatis im Jahre 2004 bei seiner Erdpassage in vierfacher Mondentfernung sogar in einem lichtstarken Fernglas sehen konnte, wird 2011 ES4 am 1. September nur mithilfe eines größeren Teleskops fotografisch zu erkennen sein, denn mit einer geschätzten, kurzzeitigen Helligkeit von höchstens 12,5. Größenklasse während seiner minimalen Erddistanz bleibt der Asteroid recht lichtschwach. "Freilich ist es wichtig, ein möglichst genaues Bild von allen Objekten zu bekommen, die der Erde eines Tages gefährlich werden könnten", betont Dr. Christian Gritzner, Raumfahrtingenieur und Programmleiter für Sonnensystemmissionen im Raumfahrtmanagement des DLR. "Denn nur so erhalten wir hinreichend Kenntnis, um uns eines Tages nachhaltig vor den möglichen Einschlägen erdbahnkreuzender Körper schützen zu können, selbst wenn sie keinen global verheerenden Schaden anrichten würden." So hat man in den vergangenen Jahrzehnten weltweit umfangreiche Überwachungssysteme aufgebaut, die auch noch relativ kleine Asteroiden von Metergröße auffinden. Und davon werden es immer mehr, wie man der Übersicht des Center for Near Earth Object Studies der NASA entnehmen kann. Ebenfalls werden Studien über wirksame Abwehrmöglichkeiten zunehmend detaillierter und es bleibt zu hoffen, dass ihre Ergebnisse bald raumfahrttechnisch erprobt und etabliert werden – gleichsam als eine Daseinsvorsorge gegen natürliche außerirdische Gefahren. Apolloasteroid 2011 ES4 dürfte jedenfalls noch oft unauffällig an der Erde vorbeiziehen. Im Jahr 2055 soll er den Berechnungen zufolge wieder näher kommen und in knapp zehnfacher Mondentfernung an der Erde vorbeisausen. Wenn die Menschen dann bereits auf dem Erdbegleiter Fuß gefasst und einen lunaren Außenposten errichtet haben, könnten die Astronauten auf dem Mond solche Nahbegegnungen wahrscheinlich ungestörter verfolgen, als es von der Erde aus möglich ist. Und zweifellos ist die von Kratern übersäte Oberfläche des Mondes selber ein untrügliches und zugleich mahnendes Zeichen, alle Arten von Asteroiden, ob groß oder klein, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Einer von vielen - 2011 ES4 passiert die Erde. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Asteroiden: Kein bekannter Vorüberflug war näher - 19. August 2020

Erdnahe Asteroiden: Asteroid Florence passiert die Erde - 1. September 2017

Asteroiden: Mehr als 15.000 erdnahe Asteroiden - 18. November 2016

Erdnahe Asteroiden: Nahe Passage eines kleinen Asteroiden - 3. Februar 2016 Center for Near-Earth Object Studies der NASA

DLR