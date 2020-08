Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



ASTEROIDEN

Kein bekannter Vorüberflug war näher



Am Wochenende ist ein kleiner Asteroid an der Erde vorübergeflogen. Der Brocken passierte unseren Heimatplaneten in einem Abstand von gerade einmal 2950 Kilometern. Damit stellte Asteroid 2020 QG einen neuen Rekord auf: So nah war bislang kein Asteroid der Erde gekommen ohne in der Erdatmosphäre zu verglühen. Die Passage hatte deutliche Auswirkungen auf die Bahn des Asteroiden.





Auf dieser Aufnahme der Zwicky Transient Facility ist Asteroid 2020 QG als helle Lichtspur zu sehen. Das Bild entstand sechs Stunden nach der Erdpassage. [ Auf dieser Aufnahme der Zwicky Transient Facility ist Asteroid 2020 QG als helle Lichtspur zu sehen. Das Bild entstand sechs Stunden nach der Erdpassage. [ Großansicht

Asteroiden passieren unseren Heimatplaneten regelmäßig. Das gilt insbesondere für die unzähligen kleineren Brocken, die sich nur in relativer Nähe zur Erde entdecken lassen. Der Asteroid 2020 QG, der am vergangenen Sonntag an der Erde vorüberflog, war jedoch etwas Besonderes: Er kam der Erde näher als jeder andere bislang bekannte Asteroid. Um 6.09 Uhr MESZ befand er sich nur 2950 Kilometer über dem südlichen Indischen Ozean.

2020 QG dürfte einen Durchmesser von drei bis sechs Metern haben und zählt damit zu den kleinen Asteroiden. Im Fall einer Kollision mit der Erde wäre er vermutlich in der Atmosphäre zerbrochen und zu einem spektakulären Feuerball geworden. Solche Ereignisse beobachtet man mehrmals im Jahr. Vermutlich gibt es mehrere Hunderte von Millionen solcher Asteroiden. Die meisten allerdings passieren die Erde in deutlich größerem Abstand, in der Regel sogar jenseits der Umlaufbahn des Mondes.

"Es ist schon toll einen so kleinen Asteroiden so nahe zu sehen", freut sich Paul Chodas, der Direktor des Center for Near-Earth Object Studies am Jet Propulsion Laboratory der NASA. "Wir können nämlich verfolgen, wie die Erde die Bahn des Asteroiden signifikant beeinflusst. Unsere Berechnungen zeigen, dass dieser Asteroid beim Vorüberflug an der Erde um rund 45 Grad abgelenkt wurde."

Asteroid 2020 QG passierte die Erde mit einer Geschwindigkeit von knapp 12,3 Kilometer pro Sekunde und war somit etwas langsamer als ein durchschnittlicher Asteroid. Zahlreiche Asteroiden in der Größe von 2020 QG kollidieren in jedem Jahr mit der Erde, doch bei nur sehr wenigen gelingt es, sie tatsächlich auch vorher zu entdecken.

Vor 15 Jahren hat der US-Kongress der NASA den Auftrag erteilt, 90 Prozent der erdnahen Asteroiden zu erfassen, die einen Durchmesser von 140 Metern und darüber haben. Diese Brocken könnten bei einem Treffer eine größere Gefahr für die Erde darstellen und sind zudem wegen ihrer Größe schon in weiterer Entfernung zu sehen.

Winzige Asteroiden wie 2020 QG hingegen sind so klein, dass sie erst wenige Tage vor und nach der Erdpassage hell genug sind, um mit einem Teleskop entdeckt zu werden. Dann bewegen sie sich am Himmel aber schon sehr schnell, was die Beobachtung wieder schwieriger macht. 2020 QG wurde mithilfe der Weitwinkelkamera der Zwicky Transient Facility entdeckt.

Nach den aktuellen Berechnungen hat der Asteroid 2020 QG eine Umlaufdauer um die Sonne von 2,71 Jahren. Er wird als Apollo-Typ klassifiziert. In den kommenden 100 Jahren wird er bei seinen Annäherungen der Erde nicht näherkommen als 0,3 Astronomische Einheiten.